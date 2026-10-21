एक्सप्लोरर
इंटरनेट की स्पीड पर भी पड़ता है केबल का असर? CAT 6 और CAT 6A का अंतर समझें
तेज इंटरनेट के लिए सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, Ethernet केबल भी जरूरी होती है. जानिए CAT 6 और CAT 6A केबल में स्पीड, बैंडविड्थ और बनावट के क्या अंतर हैं. घर के नेटवर्क के लिए कौन-सी केबल बेहतर रहेगी.
घर में तेज इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस हर जगह एक जैसी नहीं रहती है. कंप्यूटर, राउटर और दूसरे नेटवर्क डिवाइस को जोड़ने के लिए यूज होने वाली Ethernet केबल भी इसमें जरूरी भूमिका निभाती है. बाजार में CAT 6 और CAT 6A जैसी कई तरह की केबल उपलब्ध हैं. पहली नजर में दोनों लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं और इनके दोनों एनड्स पर RJ45 कनेक्टर भी लगे होते हैं, लेकिन जब बात इंटरनेट की स्पीड, डेटा ट्रांसफर और लंबी दूरी तक नेटवर्क पहुंचाने की आती है, तो दोनों के बीच अंतर साफ नजर आता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर के नेटवर्क के लिए कौन-सी केबल बेहतर है और क्या ज्यादा महंगी केबल खरीदना हमेशा जरूरी होता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 21 Oct 2026 10:50 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Ethernet Cable
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
फोन जेब में, कॉल और मैसेज PC पर! Android-Windows कनेक्शन ऐसे करें
टेक्नोलॉजी
कमरा जल्दी गर्म करेगा ब्लोअर या ऑयल हीटर? दोनों की टेक्नोलॉजी समझें
टेक्नोलॉजी
बिना तार कैसे गर्म होती है कॉर्डलेस प्रेस? जानें इसकी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
स्मार्टफोन में डुअल डिस्प्ले का नया अंदाज, Lava Aura Curve भारत में लॉन्च
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion