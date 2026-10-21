इंटरनेट की स्पीड पर भी पड़ता है केबल का असर? CAT 6 और CAT 6A का अंतर समझें

अगर घर में कम दूरी तक केबल बिछानी है और सामान्य नेटवर्क जरूरतें पूरी करनी हैं, तो CAT 6 एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. यह 10 Gbps तक की स्पीड भी सपोर्ट करती है. वहीं लंबी दूरी, ज्यादा बिजली यूज करने वाले PoE डिवाइस या फ्यूचर में नेटवर्क अपग्रेड करने की योजना है, तो CAT 6A पर विचार किया जा सकता है, हालांकि CAT 6A की कीमत ज्यादा होती है और इसकी मोटी बनावट के कारण इंस्टॉलेशन भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में केबल चुनते समय अपनी जरूरत, नेटवर्क सेटअप और फ्यूचर की योजना को ध्यान में रखना जरूरी है.