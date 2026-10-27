तीसरे टी20 में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम अर्धशतक

वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी. पांच मैचों की टी20 सीरीज अब भारत के नाम हो गई है. सीरीज में टीम इंडिया ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. तीसरे टी20 की बार करें तो न्यूजीलैंड ने पहले खेलने के बाद 198 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया ने महज 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. भारत ने इस मैच में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

199 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत दिलाई. इन दोनों ने पहली गेंद से ही कीवी गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी थी. अभिषेक शर्मा ने रिकॉर्ड 8वीं बार टी20 इंटरनेशनल में पहली गेंद पर छक्का लगाया. भारत ने पहले ओवर में 26 रन बनाए. पुरुष टी20 इंटरनेशनल में पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी भारत के नाम हो गया है.

भारत के नाम सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम फिफ्टी का रिकॉर्ड अब भारत के नाम हो गया है. हालांकि, फुल मेंबर देशों में भारत ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वहीं अगर टी20 इंटरनेशनल में दुनिया की सभी टीमों की बात करें तो भारत संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने 2.2 ओवर में 50 रन पूरे किए. भारत ने पहले ही ओवर में 26 रन बना दिए थे. फिर 14 गेंद में टीम इंडिया ने अर्धशतक पूरा कर लिया

टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे तेज टीम अर्धशतक (ओवर के हिसाब से)

2.2 - पापुआ न्यू गिनी बनाम वानुअतु, पोर्ट मोरेस्बी, 2019

2.2 - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021

2.2 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026 (आज, 27 अक्टूबर)

2.3 - फिलीपींस बनाम इंडोनेशिया, बाली, 2023

2.4 - न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड, द ओवल, 2009

2.4 - न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, ऑकलैंड, 2019

2.4 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज, सेंचुरियन, 2023

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