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पेनड्राइव, SSD और क्लाउड में डेटा कैसे सेव होता है? जानें टेक्नोलॉजी
फोन में फोटो सेव करना हो या लैपटॉप में जरूरी फाइलें रखना, हर काम में डेटा स्टोरेज जरूरी है. जानिए HDD, SSD, पेनड्राइव और क्लाउड स्टोरेज के पीछे काम करने वाली तकनीक
फोन में फोटो सेव करने से लेकर लैपटॉप में जरूरी डॉक्यूमेंट रखने और इंटरनेट पर फाइल अपलोड करने तक, हम हर दिन अलग-अलग तरीकों से डेटा स्टोर करते हैं. इन सभी कामों के पीछे स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है. यह तकनीक डिजिटल फाइलों को अपने पास रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने में मदद करती है स्टोरेज का काम सिर्फ फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट को सेव करना ही नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी होता है कि डेटा कितनी जल्दी खुलेगा, उसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुंचाया जाएगा और उसे लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जा सकेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि पेनड्राइव, SSD और क्लाउड में डेटा कैसे सेव होता है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:49 AM (IST)
Tags :Data Storage TECH NEWS HINDI
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