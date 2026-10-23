पेनड्राइव, SSD और क्लाउड में डेटा कैसे सेव होता है? जानें टेक्नोलॉजी

लोकल स्टोरेज में डेटा HDD, SSD या पेनड्राइव जैसे फिजिकल डिवाइस पर रखा जाता है. इसके मुकाबले क्लाउड स्टोरेज में फाइलें दूर मौजूद सर्वर पर रहती हैं और इंटरनेट से एक्सेस की जाती हैं. लोकल स्टोरेज में हार्डवेयर और बैकअप की जिम्मेदारी यूजर की होती है, जबकि क्लाउड सेवाओं में आमतौर पर इस्तेमाल के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है. ऐसे में दोनों तरीकों के अपने फायदे हैं. कई लोग जरूरी डेटा की सुरक्षा के लिए लोकल और क्लाउड स्टोरेज दोनों का इस्तेमाल करते हैं.