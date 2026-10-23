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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीएयरटेल वाईफाई का ये प्लान है सदाबहार, एक बार रिचार्ज से होगी बंपर बचत

एयरटेल वाईफाई का ये प्लान है सदाबहार, एक बार रिचार्ज से होगी बंपर बचत

हर महीने Wi-Fi का बिल भरने और महंगे रिचार्ज के झंझट से परेशान हो चुके हैं? Airtel का एक ऐसा प्लान है जिसमें न सिर्फ बार-बार बिल भरने की टेंशन खत्म हो जाएगी, बल्कि हजारों रुपये भी बचेंगे

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 23 Oct 2026 08:25 AM (IST)
हर महीने Wi-Fi का बिल भरने और महंगे रिचार्ज के झंझट से परेशान हो चुके हैं? Airtel का एक ऐसा प्लान है जिसमें न सिर्फ बार-बार बिल भरने की टेंशन खत्म हो जाएगी, बल्कि हजारों रुपये भी बचेंगे

आज के टाइम में घर में बिना Wi-Fi के काम चलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है. लोगों को जरूरी काम से लेकर एंटरटेनमेंट तक के लिए हाई-स्पीड Internet हर वक्त चाहिए ही होता है. ऐसे में अगर आप हर महीने के रिचार्ज के झंझट से परेशान हो चुके हैं तो Airtel का एक सदाबहार प्लान आपकी यह टेंशन हमेशा के लिए खत्म कर सकता है.

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हम बात कर रहे हैं Airtel Xstream Fiber और AirFiber के 499 रुपये वाले सबसे पॉपुलर बेस प्लान की. वैसे तो यह एक मंथली प्लान है लेकिन अगर आप इसे एक साथ छह महीने या पूरे बारह महीने के लिए एडवांस में रिचार्ज करवाते हैं. तो आपकी बंपर बचत हो जाती है. बार-बार बिल भरने की टेंशन भी खत्म हो जाती है और कंपनी लॉन्ग-टर्म प्लान चुनने वाले ग्राहकों को तगड़े फायदे भी दे देती है.
हम बात कर रहे हैं Airtel Xstream Fiber और AirFiber के 499 रुपये वाले सबसे पॉपुलर बेस प्लान की. वैसे तो यह एक मंथली प्लान है लेकिन अगर आप इसे एक साथ छह महीने या पूरे बारह महीने के लिए एडवांस में रिचार्ज करवाते हैं. तो आपकी बंपर बचत हो जाती है. बार-बार बिल भरने की टेंशन भी खत्म हो जाती है और कंपनी लॉन्ग-टर्म प्लान चुनने वाले ग्राहकों को तगड़े फायदे भी दे देती है.
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इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली Internet स्पीड और डेटा है. इसमें आपको 40 mbps की नॉन-स्टॉप स्पीड मिलती है. जो एक नॉर्मल परिवार के रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम सही है. इसमें आप एक साथ घर के कई मोबाइल, लैपटॉप और Smart TV बिना किसी बफरिंग के आराम से चला सकते हैं. तो साथ ही इसमें अनलिमिटेड डेटा मिलता है यानी महीने के बीच में डेटा खत्म होने का कोई डर ही नहीं रहता है.
इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली Internet स्पीड और डेटा है. इसमें आपको 40 mbps की नॉन-स्टॉप स्पीड मिलती है. जो एक नॉर्मल परिवार के रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम सही है. इसमें आप एक साथ घर के कई मोबाइल, लैपटॉप और Smart TV बिना किसी बफरिंग के आराम से चला सकते हैं. तो साथ ही इसमें अनलिमिटेड डेटा मिलता है यानी महीने के बीच में डेटा खत्म होने का कोई डर ही नहीं रहता है.
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अगर आप इस प्लान को 6 महीने या 1 साल के लिए एक साथ लेते हैं. तो आपको एक रुपया भी इंस्टॉलेशन चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है. आमतौर पर नया Wi-Fi या AirFiber लगवाने पर कंपनी वायरिंग और राउटर सेटअप के लिए अलग से 1 से 1.5 हजार रुपये तक चार्ज करती है. लेकिन लॉन्ग-टर्म प्लान चुनने पर आपको हार्डवेयर और इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री मिल जाता है.
अगर आप इस प्लान को 6 महीने या 1 साल के लिए एक साथ लेते हैं. तो आपको एक रुपया भी इंस्टॉलेशन चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है. आमतौर पर नया Wi-Fi या AirFiber लगवाने पर कंपनी वायरिंग और राउटर सेटअप के लिए अलग से 1 से 1.5 हजार रुपये तक चार्ज करती है. लेकिन लॉन्ग-टर्म प्लान चुनने पर आपको हार्डवेयर और इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री मिल जाता है.
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आजकल Fiber के साथ-साथ एयरटेल AirFiber का भी खूब क्रेज है, जो बिना किसी तार के सीधे 5G नेटवर्क से Wi-Fi चलाता है. कंपनी अब इस सस्ते प्लान के साथ भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला राउटर दे रही है. जिससे घर के हर कोने में बराबर नेटवर्क मिलता है. अगर आपके इलाके में Cable वाला Fiber नहीं पहुंचा है. तब भी आप AirFIber के जरिए इसी बजट प्लान में हाई-स्पीड Internet का पूरा मजा उठा सकते हैं.
आजकल Fiber के साथ-साथ एयरटेल AirFiber का भी खूब क्रेज है, जो बिना किसी तार के सीधे 5G नेटवर्क से Wi-Fi चलाता है. कंपनी अब इस सस्ते प्लान के साथ भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला राउटर दे रही है. जिससे घर के हर कोने में बराबर नेटवर्क मिलता है. अगर आपके इलाके में Cable वाला Fiber नहीं पहुंचा है. तब भी आप AirFIber के जरिए इसी बजट प्लान में हाई-स्पीड Internet का पूरा मजा उठा सकते हैं.
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सिर्फ तेज Internet ही नहीं इस प्लान के साथ आपको लैंडलाइन से अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा भी मिलता है. आपको बस अपने राउटर से एक लैंडलाइन फोन कनेक्ट करना होता है या फिर Airtel App के जरिए ही आप देश भर में किसी भी नेटवर्क पर चौबीसों घंटे फ्री में बात कर सकते हैं. घर में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होने पर या बुजुर्गों की सहूलियत के लिए यह फिक्स नंबर वाली सुविधा काफी काम आती है.
सिर्फ तेज Internet ही नहीं इस प्लान के साथ आपको लैंडलाइन से अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा भी मिलता है. आपको बस अपने राउटर से एक लैंडलाइन फोन कनेक्ट करना होता है या फिर Airtel App के जरिए ही आप देश भर में किसी भी नेटवर्क पर चौबीसों घंटे फ्री में बात कर सकते हैं. घर में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होने पर या बुजुर्गों की सहूलियत के लिए यह फिक्स नंबर वाली सुविधा काफी काम आती है.
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मनोरंजन के शौकीनों के लिए भी इस अपडेटेड पैक में काफी कुछ खास रखा गया है. Airtel अपने इस ब्रॉडबैंड प्लान के साथ Airtel Xstream Play का एक्सेस और Apollo 24X7 जैसी काम की सर्विसेज का फायदा भी देता है. इसके जरिए आप कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट, लाइव चैनल्स और फिल्में बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के देख सकते हैं. यानी इंटरनेट के एक ही रिचार्ज में मनोरंजन का भी इंतजाम हो जाता है.
मनोरंजन के शौकीनों के लिए भी इस अपडेटेड पैक में काफी कुछ खास रखा गया है. Airtel अपने इस ब्रॉडबैंड प्लान के साथ Airtel Xstream Play का एक्सेस और Apollo 24X7 जैसी काम की सर्विसेज का फायदा भी देता है. इसके जरिए आप कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट, लाइव चैनल्स और फिल्में बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के देख सकते हैं. यानी इंटरनेट के एक ही रिचार्ज में मनोरंजन का भी इंतजाम हो जाता है.
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जब आप हर महीने 18 फीसदी GST के साथ अलग-अलग बिल भरते हैं. तो साल भर में यह रकम काफी ज्यादा हो जाती है. लेकिन 6 महीने या सालाना एडवांस प्लान लेने पर कंपनी आपको कुल बेस बिल पर 7.5 से लेकर 15 फीसदी तक की छूट दे देती है. हिसाब लगाकर देखें तो साल भर के एकमुश्त रिचार्ज में आपके करीब दो महीने के Internet का खर्चा और इंस्टॉलेशन के पैसे आराम से बच जाते हैं.
जब आप हर महीने 18 फीसदी GST के साथ अलग-अलग बिल भरते हैं. तो साल भर में यह रकम काफी ज्यादा हो जाती है. लेकिन 6 महीने या सालाना एडवांस प्लान लेने पर कंपनी आपको कुल बेस बिल पर 7.5 से लेकर 15 फीसदी तक की छूट दे देती है. हिसाब लगाकर देखें तो साल भर के एकमुश्त रिचार्ज में आपके करीब दो महीने के Internet का खर्चा और इंस्टॉलेशन के पैसे आराम से बच जाते हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 08:25 AM (IST)
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Airtel TECH NEWS

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