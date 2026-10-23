एयरटेल वाईफाई का ये प्लान है सदाबहार, एक बार रिचार्ज से होगी बंपर बचत

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली Internet स्पीड और डेटा है. इसमें आपको 40 mbps की नॉन-स्टॉप स्पीड मिलती है. जो एक नॉर्मल परिवार के रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम सही है. इसमें आप एक साथ घर के कई मोबाइल, लैपटॉप और Smart TV बिना किसी बफरिंग के आराम से चला सकते हैं. तो साथ ही इसमें अनलिमिटेड डेटा मिलता है यानी महीने के बीच में डेटा खत्म होने का कोई डर ही नहीं रहता है.