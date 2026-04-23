अब नहीं बर्बाद होगा पानी! इन स्मार्ट गैजेट्स को लगाते ही होगी बचत, हर घर के लिए बेहद जरूरी

घरों में अक्सर पानी की टंकी भरने के बाद भी मोटर चालू रह जाती है जिससे काफी पानी बेकार बह जाता है. इस समस्या का आसान हल है वॉटर अलार्म. यह छोटा सा डिवाइस टंकी भरते ही तेज आवाज में अलर्ट देता है जिससे आप समय पर मोटर बंद कर सकते हैं. इस तरह बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है.