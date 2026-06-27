स्मार्टफोन खरीदते समय मिले बिल पर लिखा IMEI नंबर भी फोन और बॉक्स पर दिए गए नंबर से मैच होना चाहिए. अगर तीनों जगह IMEI नंबर अलग-अलग हैं या फोन में IMEI नंबर नहीं दिख रहा है, तो यह नकली डिवाइस होने का संकेत हो सकता है. आप भारत सरकार के CEIR पोर्टल या Know Your Mobile (KYM) के जरिए भी IMEI नंबर की जांच कर सकते हैं.