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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीSmartphone Tips : आपका नया फोन सच में नया है या नहीं? ऐसे करें तुरंत चेक

Smartphone Tips : आपका नया फोन सच में नया है या नहीं? ऐसे करें तुरंत चेक

Smartphone Tips : नया स्मार्टफोन खरीदते समय हर कोई चाहता है कि उसे ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी का डिवाइस मिले, लेकिन कई बार लोग अनजाने में नकली स्मार्टफोन खरीद लेते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 27 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Smartphone Tips : नया स्मार्टफोन खरीदते समय हर कोई चाहता है कि उसे ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी का डिवाइस मिले, लेकिन कई बार लोग अनजाने में नकली स्मार्टफोन खरीद लेते हैं.

स्मार्टफोन खरीदना आज हर किसी के लिए आम बात हो गई है. स्मार्टफोन हमारी डेली लाइफ का जरूरी हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन पढ़ाई हो, ऑफिस का काम, डिजिटल पेमेंट या मनोरंजन, लगभग हर काम मोबाइल फोन के जरिए ही होता है. ऐसे में नया स्मार्टफोन खरीदते समय हर कोई चाहता है कि उसे ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी का डिवाइस मिले, लेकिन कई बार लोग अनजाने में नकली स्मार्टफोन खरीद लेते हैं. कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं, जहां Oppo, OnePlus और Realme जैसे बड़े ब्रांड्स के नाम पर नकली मोबाइल फोन और एक्सेसरीज बनाई और बेची जाती हैं. ऐसे में नया फोन खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आपका नया फोन सच में नया है या नहीं कैसे तुरंत चेक करें.

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किसी भी स्मार्टफोन के असली या नकली होने की पहचान करने का सबसे आसान तरीका उसका IMEI नंबर चेक करना है. हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर अलग होता है और यही उसकी यूनिक पहचान माना जाता है. IMEI नंबर जानने के लिए अपने फोन से *#06# डायल करें. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाले IMEI नंबर को फोन के बॉक्स पर छपे नंबर से मिलाएं.
किसी भी स्मार्टफोन के असली या नकली होने की पहचान करने का सबसे आसान तरीका उसका IMEI नंबर चेक करना है. हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर अलग होता है और यही उसकी यूनिक पहचान माना जाता है. IMEI नंबर जानने के लिए अपने फोन से *#06# डायल करें. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाले IMEI नंबर को फोन के बॉक्स पर छपे नंबर से मिलाएं.
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स्मार्टफोन खरीदते समय मिले बिल पर लिखा IMEI नंबर भी फोन और बॉक्स पर दिए गए नंबर से मैच होना चाहिए. अगर तीनों जगह IMEI नंबर अलग-अलग हैं या फोन में IMEI नंबर नहीं दिख रहा है, तो यह नकली डिवाइस होने का संकेत हो सकता है. आप भारत सरकार के CEIR पोर्टल या Know Your Mobile (KYM) के जरिए भी IMEI नंबर की जांच कर सकते हैं.
स्मार्टफोन खरीदते समय मिले बिल पर लिखा IMEI नंबर भी फोन और बॉक्स पर दिए गए नंबर से मैच होना चाहिए. अगर तीनों जगह IMEI नंबर अलग-अलग हैं या फोन में IMEI नंबर नहीं दिख रहा है, तो यह नकली डिवाइस होने का संकेत हो सकता है. आप भारत सरकार के CEIR पोर्टल या Know Your Mobile (KYM) के जरिए भी IMEI नंबर की जांच कर सकते हैं.
Published at : 27 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Technology Tech Guide Smartphone Tips Mobile Buying Tips

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