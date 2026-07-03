प्रीतम एंड पेड्रो रिव्यू: राज कुमार हिरानी की ये मुन्ना भाई हैकर कमाल है, हर हाल में देखिए

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनPritam and Pedro Review: राज कुमार हिरानी की ये मुन्ना भाई हैकर कमाल है, हर हाल में देखिए

Pritam and Pedro Review: राज कुमार हिरानी की ये मुन्ना भाई हैकर कमाल है, हर हाल में देखिए

Pritam and Pedro Review: राज कुमार हिरानी प्रीतम और पेड्रो आज ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इसे देखने की प्लानिंग है तो इसका रिव्यू पहले यहां पढ़ लीजिए

Written By : अमित भाटिया |  Updated at : 03 Jul 2026 08:01 AM (IST)
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राजकुमार हिरानी हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण फिल्ममेकर्स में से एक हैं, उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई हैं, बल्कि सिनेमा को बदला है, हमें बहुत कुछ सिखाया है और उनकी फिल्में हमेशा हमारे साथ रही हैं। अब राजकुमार हिरानी वेब सीरीज की दुनिया में कदम रख चुके हैं. उनकी पहली वेब सीरीज प्रीतम और पेड्रो जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है.

यह वेब सीरीज हैकिंग की दुनिया को दिखाती है. आज हम सभी फोन इस्तेमाल करते हैं, बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, हम इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं,ये सारी चीजें किस तरह हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं या बर्बाद भी कर सकती हैं, Rajkumar Hirani ने इस वेब सीरीज में अपने खास अंदाज में यही दिखाने की कोशिश की है.

कहानी
ये कहानी है Pritam और Pedro की, पेड्रो यानी Arshad Warsi, जो एक पुलिस अधिकारी हैं और Crime Branch में काम करते हैं. लेकिन जब एक नेता की पत्नी का फोन चोरी हो जाता है और वह उसे ढूंढ नहीं पाते, तो उनका ट्रांसफर Cyber Crime department में कर दिया जाता है. Pedro चाहते हैं कि वे किसी तरह वापस Crime Branch में लौट जाएं, क्योंकि Cyber Crime में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है. वहीं Pritam एक वैक्यूम क्लीनर बेचने वाला लड़का है, लेकिन वो एक शानदार हैकर भी है. Pritam और Pedro की मुलाकात कैसे होती है और उसके बाद उसी नेता का बच्चा गायब हो जाता है, इन सबका  Pritam और Pedro से क्या कनेक्शन है? कहानी में Martin यानी Vikrant Massey की एंट्री कैसे होती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको यह वेब सीरीज देखनी होगी.

कैसी है सीरीज
ये Rajkumar Hirani की सीरीज है और इसमें उनका सिग्नेचर स्टाइल साफ नजर आता है, शुरुआत में आपको यह सीरीज काफी नॉर्मल लग सकती है, ऐसा लगेगा कि चीजें बहुत सीधे तरीके से दिखाई जा रही हैं. लेकिन तीसरे एपिसोड के बाद सीरीज जिस तरह का टर्न लेती है और जो ट्विस्ट सामने आते हैं, वे आपको चौंका देते हैं. अच्छी बात यह है कि यहां कहीं भी बेवजह का सस्पेंस वाला म्यूजिक नहीं डाला गया है और न ही ओवर-द-टॉप सीन दिखाए गए हैं. Rajkumar Hirani अपने ही अंदाज में कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक के बाद एक सब-प्लॉट्स सामने आते हैं, नए खुलासे होते हैं और दर्शक लगातार कहानी से जुड़ा रहता है. साथ ही यह सीरीज आपको थोड़ा अलर्ट भी करती है,क्योंकि फोन आपके पास भी है, इंटरनेट बैंकिंग आप भी इस्तेमाल करते हैं और बच्चे आपके घर में भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं. सीरीज को जबरदस्ती खींचा नहीं गया है। कुल 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 30-35 मिनट का है, पूरी सीरीज आपको बांधे रखती है. खासतौर पर आखिरी तीन एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प हैं. लास्ट एपिसोड तो कमाल का है जब एपिसोड शुरू होता है तो लगता है कि अब कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन Rajkumar Hirani अपने क्राफ्ट के जरिए हमेशा कुछ न कुछ समझाकर जाते हैं और यहां भी वे यही करते हैं. 

एक्टिंग
Arshad Warsi ने शानदार काम किया है, एक ऐसे पुलिस अधिकारी के किरदार में वे पूरी तरह फिट बैठते हैं जो क्राइम तो समझता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया उसके लिए नई है. ये कन्फ्यूजन Arshad ने बड़े खूबसूरत तरीके से पर्दे पर उतारा है.  Vir Hirani, जो Rajkumar Hirani के बेटे हैं, उन्होंने भी कमाल का काम किया है, उनकी आवाज दमदार है और स्क्रीन प्रेजेंस भी शानदार है. वीर हिरानी 14 साल की उम्र में एक फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं और पहले भी एक्टिंग कर चुके हैं. उन्हें देखकर लगता है कि वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं. अरशद वारसी और विक्रांत मैसी जैसे दमदार कलाकारों के सामने वे न सिर्फ टिकते हैं, बल्कि अपनी मजबूत मौजूदगी भी दर्ज कराते हैं.  इस वेब सीरीज के बाद वीर हिरानी का फ्यूचर काफी उज्ज्वल नजर आता है. 

Vikrant Massey ने मार्टिन के किरदार में बेहतरीन काम किया है,उन्हें देखकर लगता है कि इस सीरीज का नाम "Pritam ,Pedro Aur Martin" होना चाहिए था. उनका नाम भले ही टाइटल रोल में न हो, लेकिन एक अच्छे अभिनेता की यही पहचान होती है कि वह अपने किरदार में ऐसी जान डाल दे कि दर्शक उसे याद रखे. Boman Irani छोटे लेकिन जरूरी रोल में हैं.  Mona Singh भी छोटे रोल में हैं, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं. इसके अलावा Virender Sehwag और Sanjay Dutt के केमियो भी देखने को मिलते हैं, जो काफी मजेदार हैं. बाकी सभी एक्टर्स ने भी बढ़िया काम किया है, हर अभिनेता अपने किरदार में पूरी तरह ढला हुआ नजर आता है. 

राइटिंग और डायरेक्शन
सीरीज को Rajkumar Hirani ने क्रिएट किया है। Abhijat Joshi, Swanand Kirkire, Suyash Trivedi, Amit Dubey और Pranjal Saxena ने मिलकर Rajkumar Hirani के साथ इसका स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स लिखे हैं,डायरेक्शन Avinash Arun का है और उन्होंने शानदार काम किया है. राइटिंग काफी मजबूत है.  पहले तीन एपिसोड सिंपल रखे गए हैं क्योंकि असली सस्पेंस बाद के एपिसोड्स के लिए बचाकर रखा गया है, ये सीरीज सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि जानकारी भी देती है, जागरूक भी बनाती है और कुछ सीख भी देकर जाती है. 

सीरीज का एक गाना भी बहुत शानदार है और कई जगह इस्तेमाल किया गया है. यही गाना कहानी के कई अहम मोड़ों को जोड़ने का काम करता है और पूरी कहानी के ताने-बाने को मजबूती देता है. 

कुल मिलाकर यह Rajkumar Hirani की सीरीज है और इसे मिस करने का सवाल ही नहीं उठता. अगर आपको मनोरंजन के साथ एक अच्छा संदेश और एक दिलचस्प कहानी देखनी है, तो Pritam Aur Pedro जरूर देखिए.

रेटिंग-3.5 स्टार्स

Published at : 03 Jul 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Arshad Warsi Pritam And Pedro Vir Hirani
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