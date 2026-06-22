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Sleep Mode in Laptop: क्या हर बार आप भी Sleep Mode में डाल देते हैं लैपटॉप, जानें इससे परफार्मेंस पर क्या पड़ता है असर?
Sleep Mode in Laptop: लैपटॉप को बार-बार Sleep Mode में छोड़ने से बैटरी लगातार खर्च होती रहती है और समय के साथ इसकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है.
लैपटॉप यूज करने वाले ज्यादातर लोगों की एक आम आदत होती है, काम खत्म होने के बाद वो लैपटॉप को शटडाउन करने के बजाय सीधा स्लीप मोड में डाल देते हैं. ये आसान तरीका अक्सर हर कोई अपनाता है क्योंकि उन्हें ये आसान भी लगता है और वो काम दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, जहां पर उन्होंने छोड़ा था. क्या आपने सोचा है कि ये आदत लगातार करने से इसका लैपटॉप पर क्या असर पड़ता है, इससे उसकी परफॉर्मेंस और बैटरी पर कितना असर पड़ता है. बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि स्लीप मोड और शटडाउन में जमीन-आसमान का फर्क होता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है, वरना इसका असर धीरे-धीरे करके आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस पर पड़ने लगता है और वह जल्दी पुराना हो जाता है. आइए आपको बताते हैं ऐसा करने से क्या-क्या होता है.
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Published at : 22 Jun 2026 06:06 PM (IST)
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