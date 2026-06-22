सबसे पहले यह जान लें कि लैपटॉप के अंदर स्लीप मोड क्या होता है. जब आप लैपटॉप को स्लीप मोड पर डाल देते हैं यानी काम करते-करते बीच में बिना शटडाउन किए बिना लैपटॉप को बंद करके छोड़ देना. इस मोड में आपके लैपटॉप का प्रोसेसर और ज्यादातर पार्ट्स बंद हो जाते हैं. लेकिन उसकी RAM लगातार पावर लेती रहती है ताकि आपके खुले हुए डॉक्यूमेंट्स और वर्क स्क्रीन वैसे की वैसे ही रहें जैसे कि आपने बंद किया था. यही वजह है कि स्लीप मोड से लैपटॉप खोलने के बाद आपकी स्क्रीन वैसी ही दिखती है जैसे बंद किया था, आपको दोबारा सारी चीजें नहीं खोलनी पड़तीं.