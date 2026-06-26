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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसांपों से बचाएगा यह ऐप, घर में घुसने से पहले ही कर देगा अलर्ट- यहां जान लें यूज करने का तरीका

सांपों से बचाएगा यह ऐप, घर में घुसने से पहले ही कर देगा अलर्ट- यहां जान लें यूज करने का तरीका

भारत में हर साल हजारों लोग सांप काटने की घटनाओं का शिकार होते हैं. खासकर गांव, खेतों और जंगलों के आसपास रहने वालों के लिए यह खतरा ज्यादा रहता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Jun 2026 10:11 AM (IST)
भारत में हर साल हजारों लोग सांप काटने की घटनाओं का शिकार होते हैं. खासकर गांव, खेतों और जंगलों के आसपास रहने वालों के लिए यह खतरा ज्यादा रहता है.

Snake Alert App: मानसून में अक्सर सांपों का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है. वहीं सांप के खतरे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब तकनीक बड़ी मददगार साबित हो सकती है. भारत में हर साल हजारों लोग सांप काटने की घटनाओं का शिकार होते हैं. खासकर गांव, खेतों और जंगलों के आसपास रहने वालों के लिए यह खतरा ज्यादा रहता है. ऐसे में अब कुछ खास मोबाइल ऐप लोगों को सांपों से जुड़ी जानकारी देने, खतरे वाले इलाकों की पहचान करने और आपात स्थिति में सही कदम उठाने में मदद कर रहे है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सांपों से कौन सा ऐप बचाएगा और घर में घुसने से पहले यह आपको कैसे अलर्ट कर देगा.

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Big 4 Mapper ऐप सांपों के बारे में जानकारी देने वाले ऐप में शामिल है. इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मैप आधारित सिस्टम दिया गया है. इससे यूजर यह देख सकते हैं कि उनके आसपास के इलाकों में पहले सांप कहां देखे गए हैं और कौन सी जगह ज्यादा खतरे वाली मानी जाती है. इससे लोग पहले से सतर्क हो सकते हैं और ऐसे इलाकों से बच सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर खेतों में काम करने वाले किसानों, जंगल के पास रहने वाले लोगों, रात में बाहर निकलने वालों के लिए उपयोगी मानी जा रही है. यह ऐप जीपीएस आधारित लोकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे खतरे वाले एरिया की पहचान और आसान हो जाती है.
Big 4 Mapper ऐप सांपों के बारे में जानकारी देने वाले ऐप में शामिल है. इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मैप आधारित सिस्टम दिया गया है. इससे यूजर यह देख सकते हैं कि उनके आसपास के इलाकों में पहले सांप कहां देखे गए हैं और कौन सी जगह ज्यादा खतरे वाली मानी जाती है. इससे लोग पहले से सतर्क हो सकते हैं और ऐसे इलाकों से बच सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर खेतों में काम करने वाले किसानों, जंगल के पास रहने वाले लोगों, रात में बाहर निकलने वालों के लिए उपयोगी मानी जा रही है. यह ऐप जीपीएस आधारित लोकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे खतरे वाले एरिया की पहचान और आसान हो जाती है.
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कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि सामने दिख रहा सांप जहरीला है या नहीं. ऐसे में यह ऐप अलग-अलग प्रजातियों की तस्वीर और जानकारी उपलब्ध कराता है जिससे सांप की पहचान करना आसान हो जाता है.
कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि सामने दिख रहा सांप जहरीला है या नहीं. ऐसे में यह ऐप अलग-अलग प्रजातियों की तस्वीर और जानकारी उपलब्ध कराता है जिससे सांप की पहचान करना आसान हो जाता है.
Published at : 26 Jun 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Venomous Snake Snake Alert App Big 4 Mapper Snake Detection

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