सांपों से बचाएगा यह ऐप, घर में घुसने से पहले ही कर देगा अलर्ट- यहां जान लें यूज करने का तरीका

Big 4 Mapper ऐप सांपों के बारे में जानकारी देने वाले ऐप में शामिल है. इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मैप आधारित सिस्टम दिया गया है. इससे यूजर यह देख सकते हैं कि उनके आसपास के इलाकों में पहले सांप कहां देखे गए हैं और कौन सी जगह ज्यादा खतरे वाली मानी जाती है. इससे लोग पहले से सतर्क हो सकते हैं और ऐसे इलाकों से बच सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर खेतों में काम करने वाले किसानों, जंगल के पास रहने वाले लोगों, रात में बाहर निकलने वालों के लिए उपयोगी मानी जा रही है. यह ऐप जीपीएस आधारित लोकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे खतरे वाले एरिया की पहचान और आसान हो जाती है.