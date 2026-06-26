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सांपों से बचाएगा यह ऐप, घर में घुसने से पहले ही कर देगा अलर्ट- यहां जान लें यूज करने का तरीका
भारत में हर साल हजारों लोग सांप काटने की घटनाओं का शिकार होते हैं. खासकर गांव, खेतों और जंगलों के आसपास रहने वालों के लिए यह खतरा ज्यादा रहता है.
Snake Alert App: मानसून में अक्सर सांपों का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है. वहीं सांप के खतरे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब तकनीक बड़ी मददगार साबित हो सकती है. भारत में हर साल हजारों लोग सांप काटने की घटनाओं का शिकार होते हैं. खासकर गांव, खेतों और जंगलों के आसपास रहने वालों के लिए यह खतरा ज्यादा रहता है. ऐसे में अब कुछ खास मोबाइल ऐप लोगों को सांपों से जुड़ी जानकारी देने, खतरे वाले इलाकों की पहचान करने और आपात स्थिति में सही कदम उठाने में मदद कर रहे है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सांपों से कौन सा ऐप बचाएगा और घर में घुसने से पहले यह आपको कैसे अलर्ट कर देगा.
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Published at : 26 Jun 2026 10:11 AM (IST)
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एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
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