क्या आपको भी Google Maps दिखा रहा लंबा रास्ता? कहीं ऑन तो नहीं ये सेटिंग, ऐसे तुरंत करें चेंज

गूगल के सबसे लंबा रास्ता दिखाए जाने के पीछे एक बड़ी वजह है. दरअसल, Google Maps में ये Fuel-Efficient Routes फीचर की वजह से होता है. इस फीचर का मकसद होता है कि आपकी गाड़ी कम ईंधन का इस्तेमाल करे. इसीलिए कई बार देखा गया है कि अगर दो रास्तों में ज्यादा अंतर नहीं होता है तो गूगल आपको वो रास्ता बताता है जहां आपकी गाड़ी कम ईंधन खर्च करेगी.