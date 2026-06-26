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क्या आपको भी Google Maps दिखा रहा लंबा रास्ता? कहीं ऑन तो नहीं ये सेटिंग, ऐसे तुरंत करें चेंज
Google Maps: Google Maps में ये Fuel-Efficient Routes फीचर की वजह से होता है.
गूगल मैप्स आज के समय में लोगों के बहुत काम आता है. नया रास्ते पर जाने से लेकर पेट्रोल पंप खोजना और कई सारे काम गूगल मैप्स आपके लिए करता है. ज्यादातर लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल रास्ते खोजने या फिर सबसे शॉर्ट रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि Google Maps आपको सबसे तेज रास्ते की जगह पर लंबा या व्यस्त रास्ते पर भेज देता है. अगर आपके साथ ही ऐसा होता है तो बस एक सेटिंग से आपकी ये समस्या खत्म हो सकती है.
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Published at : 26 Jun 2026 04:51 PM (IST)
Tags :GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI
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