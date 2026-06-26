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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या आपको भी Google Maps दिखा रहा लंबा रास्ता? कहीं ऑन तो नहीं ये सेटिंग, ऐसे तुरंत करें चेंज

क्या आपको भी Google Maps दिखा रहा लंबा रास्ता? कहीं ऑन तो नहीं ये सेटिंग, ऐसे तुरंत करें चेंज

Google Maps: Google Maps में ये Fuel-Efficient Routes फीचर की वजह से होता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 26 Jun 2026 04:51 PM (IST)
Google Maps: Google Maps में ये Fuel-Efficient Routes फीचर की वजह से होता है.

गूगल मैप्स आज के समय में लोगों के बहुत काम आता है. नया रास्ते पर जाने से लेकर पेट्रोल पंप खोजना और कई सारे काम गूगल मैप्स आपके लिए करता है. ज्यादातर लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल रास्ते खोजने या फिर सबसे शॉर्ट रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि Google Maps आपको सबसे तेज रास्ते की जगह पर लंबा या व्यस्त रास्ते पर भेज देता है. अगर आपके साथ ही ऐसा होता है तो बस एक सेटिंग से आपकी ये समस्या खत्म हो सकती है.

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गूगल के सबसे लंबा रास्ता दिखाए जाने के पीछे एक बड़ी वजह है. दरअसल, Google Maps में ये Fuel-Efficient Routes फीचर की वजह से होता है. इस फीचर का मकसद होता है कि आपकी गाड़ी कम ईंधन का इस्तेमाल करे. इसीलिए कई बार देखा गया है कि अगर दो रास्तों में ज्यादा अंतर नहीं होता है तो गूगल आपको वो रास्ता बताता है जहां आपकी गाड़ी कम ईंधन खर्च करेगी.
गूगल के सबसे लंबा रास्ता दिखाए जाने के पीछे एक बड़ी वजह है. दरअसल, Google Maps में ये Fuel-Efficient Routes फीचर की वजह से होता है. इस फीचर का मकसद होता है कि आपकी गाड़ी कम ईंधन का इस्तेमाल करे. इसीलिए कई बार देखा गया है कि अगर दो रास्तों में ज्यादा अंतर नहीं होता है तो गूगल आपको वो रास्ता बताता है जहां आपकी गाड़ी कम ईंधन खर्च करेगी.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप किसी जगह का पता डालते हैं Google Maps आपको कई सारे रास्ते बताता है. इसके बाद आप अपने हिसाब से सबसे आसान रास्ते को चुन लेते हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप किसी जगह का पता डालते हैं Google Maps आपको कई सारे रास्ते बताता है. इसके बाद आप अपने हिसाब से सबसे आसान रास्ते को चुन लेते हैं.
Published at : 26 Jun 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI

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