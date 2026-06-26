बिना OPT के भी अकाउंट खाली कर देते हैं हैकर्स, कैसे होता है यह स्कैम? 

कुछ समय पहले ही दिल्ली की एक महिला के साथ भी ऐसा प्रयास हुआ था, महिला ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से लैपटॉप खरीदा था, जिसके कुछ दिन बाद महिला को एक मैसेज मिला था कि उन्हें शॉपिंग के बदले वाउचर मिला है. मैसेज में बैंक डिटेल भरने और लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा गया था, हालांकि मैसेज में कंपनी का नाम गलत होने की वजह से महिला को शक हुआ और वह ठगी का शिकार होने से बच गई.