एक्सप्लोरर
बिना OPT के भी अकाउंट खाली कर देते हैं हैकर्स, कैसे होता है यह स्कैम?
Cyber Scam: पहले जहां ठगी के लिए ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक डिटेल जरूरी होता था, वहीं अब कई ऐसे तरीके सामने आए हैं, जिनमें बिना ओटीपी बताएं भी बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है.
Cyber Fraud: आज के समय में साइबर ठग काफी एक्टिव हो गए हैं. साइबर ठग लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ाने के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं. पहले जहां ठगी के लिए ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक डिटेल जरूरी होता था, वहीं अब कई ऐसे तरीके सामने आए हैं, जिनमें बिना ओटीपी बताए भी बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है. फर्जी लिंक, खतरनाक एपीके फाइल, रिमोट एक्सेस मैलवेयर आधारित पेमेंट सिस्टम और स्क्रीन शेयरिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं.
1/9
2/9
Published at : 26 Jun 2026 06:10 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
क्या आपको भी Google Maps दिखा रहा लंबा रास्ता? कहीं ऑन तो नहीं ये सेटिंग, ऐसे तुरंत करें चेंज
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सांपों से बचाएगा यह ऐप, घर में घुसने से पहले ही कर देगा अलर्ट- यहां जान लें यूज करने का तरीका
टेक्नोलॉजी
6 Photos
क्या हर बार आप भी Sleep Mode में डाल देते हैं लैपटॉप, जानें इससे परफार्मेंस पर क्या पड़ता है असर?
टेक्नोलॉजी
7 Photos
बारिश के मौसम में एसी की देखभाल कैसे करें? जानिए एसी यूज करने के आसान और जरूरी टिप्स
टेक्नोलॉजी
7 Photos
बच्चों के लिए Netflix पर कैसे बनाएं Kids Profile? जानिए पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
टेक्नोलॉजी
7 Photos
3000 से कम में खरीदें ये दमदार 7 स्मार्टवॉच, कम कीमत में आपको मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
Cloud Storage और External Hard Drive में कौन सा है आपके लिए बेहतर? जानिए क्या है दोनों के काम करने का तरीका
टेक्नोलॉजी
सोलर पैनल लगवाने से पहले ये बातें जरूर जान लें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
रजनीकांत की Robot 2.0 जैसी रोबोट आर्मी अब करेगी माइनिंग! वैज्ञानिकों की इस नई खोज ने सबको किया हैरान
टेक्नोलॉजी
क्या 5G बन सकता है 4G फोन? जानिए क्या है टेक्नोलॉजी के पीछे छिपा राज
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
क्या आपको भी Google Maps दिखा रहा लंबा रास्ता? कहीं ऑन तो नहीं ये सेटिंग, ऐसे तुरंत करें चेंज
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion