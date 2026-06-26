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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबिना OPT के भी अकाउंट खाली कर देते हैं हैकर्स, कैसे होता है यह स्कैम? 

बिना OPT के भी अकाउंट खाली कर देते हैं हैकर्स, कैसे होता है यह स्कैम? 

Cyber Scam: पहले जहां ठगी के लिए ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक डिटेल जरूरी होता था, वहीं अब कई ऐसे तरीके सामने आए हैं, जिनमें बिना ओटीपी बताएं भी बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Jun 2026 06:10 PM (IST)
Cyber Scam: पहले जहां ठगी के लिए ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक डिटेल जरूरी होता था, वहीं अब कई ऐसे तरीके सामने आए हैं, जिनमें बिना ओटीपी बताएं भी बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है.

Cyber Fraud: आज के समय में साइबर ठग काफी एक्टिव हो गए हैं. साइबर ठग लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ाने के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं. पहले जहां ठगी के लिए ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक डिटेल जरूरी होता था, वहीं अब कई ऐसे तरीके सामने आए हैं, जिनमें बिना ओटीपी बताए भी बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है. फर्जी लिंक, खतरनाक एपीके फाइल, रिमोट एक्सेस मैलवेयर आधारित पेमेंट सिस्टम और स्क्रीन शेयरिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं.

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साइबर अपराधी अब बैंक या किसी बड़ी कंपनी के नाम से फर्जी मैसेज भेजते हैं. इन मैसेज में डिस्काउंट, कैशबैक, गिफ्ट वाउचर या इनाम जीतने का लालच दिया जाता है. जैसे ही व्यक्ति मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक करता है, उसके मोबाइल में मैलवेयर या फर्जी ऐप इंस्टॉल हो सकता है. इसके बाद हैकर मोबाइल पर कंट्रोल हासिल कर बैंकिंग ऐप तक पहुंचा बना लेते हैं और कई मामलों में बिना ओटीपी के ही ट्रांजैक्शन कर देते हैं.
साइबर अपराधी अब बैंक या किसी बड़ी कंपनी के नाम से फर्जी मैसेज भेजते हैं. इन मैसेज में डिस्काउंट, कैशबैक, गिफ्ट वाउचर या इनाम जीतने का लालच दिया जाता है. जैसे ही व्यक्ति मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक करता है, उसके मोबाइल में मैलवेयर या फर्जी ऐप इंस्टॉल हो सकता है. इसके बाद हैकर मोबाइल पर कंट्रोल हासिल कर बैंकिंग ऐप तक पहुंचा बना लेते हैं और कई मामलों में बिना ओटीपी के ही ट्रांजैक्शन कर देते हैं.
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कुछ समय पहले ही दिल्ली की एक महिला के साथ भी ऐसा प्रयास हुआ था, महिला ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से लैपटॉप खरीदा था, जिसके कुछ दिन बाद महिला को एक मैसेज मिला था कि उन्हें शॉपिंग के बदले वाउचर मिला है. मैसेज में बैंक डिटेल भरने और लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा गया था, हालांकि मैसेज में कंपनी का नाम गलत होने की वजह से महिला को शक हुआ और वह ठगी का शिकार होने से बच गई.
कुछ समय पहले ही दिल्ली की एक महिला के साथ भी ऐसा प्रयास हुआ था, महिला ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से लैपटॉप खरीदा था, जिसके कुछ दिन बाद महिला को एक मैसेज मिला था कि उन्हें शॉपिंग के बदले वाउचर मिला है. मैसेज में बैंक डिटेल भरने और लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा गया था, हालांकि मैसेज में कंपनी का नाम गलत होने की वजह से महिला को शक हुआ और वह ठगी का शिकार होने से बच गई.
Published at : 26 Jun 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
OTP Scam Cyber Fraud Bank Account Hack Fake Link Scam Apk File Scam

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