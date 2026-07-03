चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कारिडोर के जरिए पहले अरब सागर तक पहुंच बनाने के बाद चीन की निगाहें बंगाल की खाड़ी पर हैं, इसके लिए वह बांग्लादेश और म्यांमार को साधने में जुटा है. दोनों देशों के साथ नए आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण की प्लानिंग है. ड्रैगन का यह प्रोजेक्ट भारत के लिए भी अहम है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तक पहुंच बढ़ने से जरूरत पड़ने पर वह इसी कॉरिडोर के जरिए वह भारत की पूर्वी सीमा तक टैंक और सैनिक आसानी से भेज सकता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन पहुंचे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस परियोजना पर विस्तार से चर्चा की है. प्रोजेक्ट के मुताबिक चीन के कुनमिंग शहर को म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट समेत अन्य प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्ट करने का प्लान है. चीन इसके जरिए एक तीर से दो निशाने लगाने की फिराक में हैं, पहला इसके जरिए माल ढुलाई होगी, साथ ही बंगाल खाड़ी तक उसकी मौजूदगी मजबूत हो सकती है.

चीन का नया आर्थिक गलियारा बनाने का प्लान

चीन ने गुरुवार (2 जुलाई) को कहा कि वह अपने व्यापार की पहुंच को बढ़ाने के लिए म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते एक नया आर्थिक गलियारा (सड़क, रेल और पोर्ट का नेटवर्क) बनाना चाहता है. इसके जरिए चीन सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचना चाहता है. चीन ने यह भी साफ किया है कि वह इसमें अन्य देशों को शामिल होने की छूट देगा. बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वेन ने पत्रकारों को बताया, 'ढाका और बीजिंग कूटनीति और रक्षा पर '2+2' डायलॉग विकसित करने पर भी सहमत हुए हैं.'

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बंगाल की खाड़ी तक पहुंच

चीन का यह प्रोजेक्ट भी लगभग चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कारिडोर (CPEC) की तरह ही है, चीन ने सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए अरब सागर तक पहुंच हासिल की, ठीक वैसे ही इस नए कॉरिडोर के जरिए बंगाल की खाड़ी तक नए रूट बनाने का चीन का प्लान है.

भारत के लिए क्यों अहम?

डिफेंस एक्सपर्ट्स की मानें तो सामान्य तौर पर बंदरगार, रेल और रोड जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता है, लेकिन युद्ध जैसे हालात में इसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियार और सैन्य रसद को तेजी से भेजने के लिए किया जा सकता है.

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