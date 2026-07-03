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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान के बाद अब म्यांमार-बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा चीन, बनाएगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?

पाकिस्तान के बाद अब म्यांमार-बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा चीन, बनाएगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?

चीन का यह प्रोजेक्ट भी लगभग चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कारिडोर (CPEC) की तरह ही है. प्रोजेक्ट के तहत, चीन के कुनमिंग शहर को म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्ट करने का प्लान है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 03 Jul 2026 08:46 AM (IST)
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चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कारिडोर के जरिए पहले अरब सागर तक पहुंच बनाने के बाद चीन की निगाहें बंगाल की खाड़ी पर हैं, इसके लिए वह बांग्लादेश और म्यांमार को साधने में जुटा है. दोनों देशों के साथ नए आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण की प्लानिंग है. ड्रैगन का यह प्रोजेक्ट भारत के लिए भी अहम है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तक पहुंच बढ़ने से जरूरत पड़ने पर वह इसी कॉरिडोर के जरिए वह भारत की पूर्वी सीमा तक टैंक और सैनिक आसानी से भेज सकता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन पहुंचे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस परियोजना पर विस्तार से चर्चा की है. प्रोजेक्ट के मुताबिक चीन के कुनमिंग शहर को म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट समेत अन्य प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्ट करने का प्लान है. चीन इसके जरिए एक तीर से दो निशाने लगाने की फिराक में हैं, पहला इसके जरिए माल ढुलाई होगी, साथ ही बंगाल खाड़ी तक उसकी मौजूदगी मजबूत हो सकती है.

चीन का नया आर्थिक गलियारा बनाने का प्लान

चीन ने गुरुवार (2 जुलाई) को कहा कि वह अपने व्यापार की पहुंच को बढ़ाने के लिए म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते एक नया आर्थिक गलियारा (सड़क, रेल और पोर्ट का नेटवर्क) बनाना चाहता है. इसके जरिए चीन सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचना चाहता है. चीन ने यह भी साफ किया है कि वह इसमें अन्य देशों को शामिल होने की छूट देगा. बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वेन ने पत्रकारों को बताया, 'ढाका और बीजिंग कूटनीति और रक्षा पर '2+2' डायलॉग विकसित करने पर भी सहमत हुए हैं.'

यह भी पढ़ेंः अयोध्या राम मंदिर के 'चंदा चोरी' पर PM मोदी को कांग्रेस का पत्र, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

बंगाल की खाड़ी तक पहुंच

चीन का यह प्रोजेक्ट भी लगभग चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कारिडोर (CPEC) की तरह ही है, चीन ने सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए अरब सागर तक पहुंच हासिल की, ठीक वैसे ही इस नए कॉरिडोर के जरिए बंगाल की खाड़ी तक नए रूट बनाने का चीन का प्लान है.

भारत के लिए क्यों अहम?

डिफेंस एक्सपर्ट्स की मानें तो सामान्य तौर पर बंदरगार, रेल और रोड जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता है, लेकिन युद्ध जैसे हालात में इसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियार और सैन्य रसद को तेजी से भेजने के लिए किया जा सकता है.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
INDIA CHINA BANGLADESH Tarique Rahman
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