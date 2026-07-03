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हिंदी न्यूज़ऑटोEV खरीदने से पहले जान लीजिये, Hybrid Cars क्यों बन रही हैं लोगों की पहली पसंद?

EV खरीदने से पहले जान लीजिये, Hybrid Cars क्यों बन रही हैं लोगों की पहली पसंद?

Hybrid vs EV: अगर आप EV खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले जानिए क्यों भारतीय ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर हाइब्रिड कारों को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 08:35 AM (IST)
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Hybrid vs EV: अगर आप हर रोज गाड़ी से चलते हैं और बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से तंग आ गए हैं और अपने लिए नई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो पहले एक बार और सोच लीजिये. क्योंकि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार का रुख बदल रहा है और एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. 

आज के समय में बहुत से कार खरीदार पूरी इलेक्ट्रिक वाहनों की जगह हाइब्रिड कारों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. माइलेज और पर्यावरण दोनों के मामले में ये कारें ईवी को कड़ी टक्कर दे रही हैं. आइए समझते हैं कि आखिर क्यों लोग ईवी खरीदने से पहले हाइब्रिड मॉडल को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं.

चार्जिंग बन रही है मुसीबत 

बता दें कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को न खरीदने के पीछे आज भी सबसे बड़ा कारण है चार्जिंग स्टेशनों की कमी. अगर आप किसी लंबे सफर या हाईवे पर जा रहे हैं तो हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं बीच रास्ते में बैटरी खत्म न हो जाए. 

लेकिन यही हाइब्रिड कारों के साथ झंझट बिल्कुल खत्म हो जाता है. इसमें एक पेट्रोल इंजन के साथ छोटी बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर होती है. यह गाड़ी चलते-चलते खुद ही चार्ज हो जाती है यानी आपको इसे किसी प्लग पॉइंट से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती.

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मिलता है शानदार माइलेज 

आपको बता दें कि, हाइब्रिड कारों का सबसे बड़ा फायदा इसके माइलेज में देखने को मिलता है. जब आप शहर में आपकी कार कम स्पीड पर होती है तो यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है. 

जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हैं तो पेट्रोल इंजन काम करना शुरू कर देता है. इस तालमेल की वजह से हाइब्रिड कारें 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज देती हैं. इससे आपकी जेब पर पेट्रोल का खर्च बहुत कम हो जाता है और बार-बार बैटरी रीचार्ज का झंझट भी नहीं रहता है.

रीसेल वैल्यू भी है बेहद शानदार 

जानकारी के लिए आपकी बता दें कि, इलेक्ट्रिक कारों को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यह भी होता है कि कुछ सालों बाद जब बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी. तो उसे बदलने में लाखों का खर्च आएगा. 

इस डर की वजह से पुरानी ईवी की रीसेल वैल्यू भी काफी कम मिलती है. इसके विपरीत हाइब्रिड कारों की बैटरी काफी छोटी होती है और इनकी रीसेल वैल्यू पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियों जैसी ही सॉलिड रहती है. यही वजह है कि लोग लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हाइब्रिड कारों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Jul 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Hybrid Car Mileage Hybrid Vs EV India Why Buy Hybrid Car Best Hybrid Cars Electric Vehicle Problems
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