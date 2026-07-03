ई-रिक्शा बंद करने वाली ऐप होगी बैन? सुरक्षा चिंताओं के कारण सरकार ले सकती है एक्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom BAT-BMS ऐप से ई-रिक्शा बंद होने पर सरकार ने संज्ञान लिया है।

वायरल वीडियो में लोग इस ऐप से ई-रिक्शा बंद करते दिखे, सुरक्षा चिंता बढ़ी।

यह चाइनीज ऐप ब्लूटूथ के जरिए बैटरी की आउटपुट रोक देती है।

ऐप मूलतः सोलर बैटरी जैसे सिस्टम के लिए बनी थी, अब दुरुपयोग हो रहा।

BAT-BMS App: सड़क चलते हुए इलेक्ट्रिक रिक्शा को बंद करने वाली BAT-BMS ऐप पर सरकार की नजर पड़ गई है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए थे, जिसमें लोग एक ऐप की मदद से ई-रिक्शा को बंद कर रहे थे. अब आईटी मंत्रालय ने कहा है कि इस चाइनीज ऐप के सुरक्षा पहलू को समझा जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है और अब यह विचार किया जा रहा है कि क्या इस ऐप को बैन किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है.

वीडियो वायरल होने के बाद राडार पर आई BAT-BMS ऐप

पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें बाइक और गाड़ी में सवार लोग ई-रिक्शा के पास आते हैं और फिर BAT-BMS ऐप की मदद से उसकी बैटरी को बंद कर देते हैं. इससे ई-रिक्शा बीच सड़क पर ही खड़े हो रहे हैं. इससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा जोखिम में पड़ रही है बल्कि कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली कनेक्टेड बैटरी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है. अगर सरकार को जरूरत महसूस होती है तो वह आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इस ऐप को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर सकती है.

चाइनीज ऐप है BAT-BMS

BAT-BMS एक चाइनीज ऐप है , जिसे Shenzhen Grenergy Technology ने तैयार किया है. ऐप स्टोर पर यह ऐप मौजूद है और इसके फीचर्स की लिस्ट में लिखा गया है कि यह ऐप यूज करने के बाद अलग से बैटरी मॉनिटर की जरूरत नहीं रहती. यह ब्लूटूथ के जरिए बैटरी से कनेक्ट हो जाती है और बैटरी का चार्ज लेवल, वॉल्टेज, करंट, टेंपरेचर, साइकिल काउंट और इंडिविजुल सेल हेल्थ जैसी कई इंफोर्मेशन डिस्प्ले करती है. यह एक साथ कई बैटरी से कनेक्ट हो सकती है 15 मीटर की रेंज में काम करती है.

क्या इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए बनाई गई है यह ऐप?

अब भले ही कुछ लोग इसे ई-रिक्शा की बैटरी बंद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में यह दूसरे कामों के लिए बनाई गई थी. इसे प्रमुख तौर पर सोलर, मरीन और ऑफ-ग्रिड बैटरी सिस्टम के लिए बनाया गया था. अब चूंकि यह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली बैटरी से कनेक्ट हो रही है तो लोग शरारत के तौर पर ई-रिक्शा पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं. एक बार बैटरी से कनेक्ट होने के बाद यह ऐप उसकी आउटपुट रोक देती है, जिससे मोटर बंद होने के कारण ई-रिक्शा आगे नहीं बढ़ पाता है.

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