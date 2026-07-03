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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीई-रिक्शा बंद करने वाली ऐप होगी बैन? सुरक्षा चिंताओं के कारण सरकार ले सकती है एक्शन

ई-रिक्शा बंद करने वाली ऐप होगी बैन? सुरक्षा चिंताओं के कारण सरकार ले सकती है एक्शन

BAT-BMS App: ई-रिक्शा को बंद करने के लिए यूज की जा रही BAT-BMS ऐप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है. आईटी मंत्रालय इस पर बैन लगाने का विचार कर रहा है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 03 Jul 2026 09:52 AM (IST)
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  • BAT-BMS ऐप से ई-रिक्शा बंद होने पर सरकार ने संज्ञान लिया है।
  • वायरल वीडियो में लोग इस ऐप से ई-रिक्शा बंद करते दिखे, सुरक्षा चिंता बढ़ी।
  • यह चाइनीज ऐप ब्लूटूथ के जरिए बैटरी की आउटपुट रोक देती है।
  • ऐप मूलतः सोलर बैटरी जैसे सिस्टम के लिए बनी थी, अब दुरुपयोग हो रहा।

BAT-BMS App: सड़क चलते हुए इलेक्ट्रिक रिक्शा को बंद करने वाली BAT-BMS ऐप पर सरकार की नजर पड़ गई है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए थे, जिसमें लोग एक ऐप की मदद से ई-रिक्शा को बंद कर रहे थे. अब आईटी मंत्रालय ने कहा है कि इस चाइनीज ऐप के सुरक्षा पहलू को समझा जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है और अब यह विचार किया जा रहा है कि क्या इस ऐप को बैन किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है.

वीडियो वायरल होने के बाद राडार पर आई BAT-BMS ऐप

पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें बाइक और गाड़ी में सवार लोग ई-रिक्शा के पास आते हैं और फिर BAT-BMS ऐप की मदद से उसकी बैटरी को बंद कर देते हैं. इससे ई-रिक्शा बीच सड़क पर ही खड़े हो रहे हैं. इससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा जोखिम में पड़ रही है बल्कि कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली कनेक्टेड बैटरी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है. अगर सरकार को जरूरत महसूस होती है तो वह आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इस ऐप को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर सकती है. 

चाइनीज ऐप है BAT-BMS

BAT-BMS एक चाइनीज ऐप है , जिसे Shenzhen Grenergy Technology ने तैयार किया है. ऐप स्टोर पर यह ऐप मौजूद है और इसके फीचर्स की लिस्ट में लिखा गया है कि यह ऐप यूज करने के बाद अलग से बैटरी मॉनिटर की जरूरत नहीं रहती. यह ब्लूटूथ के जरिए बैटरी से कनेक्ट हो जाती है और बैटरी का चार्ज लेवल, वॉल्टेज, करंट, टेंपरेचर, साइकिल काउंट और इंडिविजुल सेल हेल्थ जैसी कई इंफोर्मेशन डिस्प्ले करती है. यह एक साथ कई बैटरी से कनेक्ट हो सकती है 15 मीटर की रेंज में काम करती है.

क्या इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए बनाई गई है यह ऐप?

अब भले ही कुछ लोग इसे ई-रिक्शा की बैटरी बंद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में यह दूसरे कामों के लिए बनाई गई थी. इसे प्रमुख तौर पर सोलर, मरीन और ऑफ-ग्रिड बैटरी सिस्टम के लिए बनाया गया था. अब चूंकि यह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली बैटरी से कनेक्ट हो रही है तो लोग शरारत के तौर पर ई-रिक्शा पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं. एक बार बैटरी से कनेक्ट होने के बाद यह ऐप उसकी आउटपुट रोक देती है, जिससे मोटर बंद होने के कारण ई-रिक्शा आगे नहीं बढ़ पाता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 03 Jul 2026 09:52 AM (IST)
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