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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmartwatches को चार्ज करना आज भी झंझट भरा काम, USB-C Ports का क्यों नहीं होता यूज?

Smartwatches को चार्ज करना आज भी झंझट भरा काम, USB-C Ports का क्यों नहीं होता यूज?

Smartwatch Charging: आपके पास भले ही बजट रेंज वाला फोन है या ऐप्पल का लाखों की कीमत वाला आईफोन, हर फोन में चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट दिया गया है, लेकिन स्मार्टवॉच के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता?

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 03 Jul 2026 08:33 AM (IST)
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  • वायरलेस चार्जिंग धीमी और सटीक जगह की आवश्यकता रखती है।

Smartwatch Charging: ऐप्पल ने आईफोन में चार्जिंग के लिए लाइटनिंग कनेक्टर की जगह मे दे दिया है. कई एंड्रॉयड फोन में पहले से ही यह पोर्ट अवेलेबल है. यानी आईफोन और एंड्रॉयड फोन को एक जैसे चार्जर से ही चार्ज किया जा सकता है, लेकिन स्मार्टवॉच के मामले में ऐसा नहीं है. हर कंपनी की स्मार्टवॉच के लिए चार्जर अलग होता है और एक चार्जर से दूसरे ब्रांड की स्मार्टवॉच चार्ज नहीं की जा सकती. अगर एक कंपनी लगभग अपने हर मॉडल के लिए अलग-अलग चार्जर देती है. इस कारण स्मार्टवॉच को चार्ज करना आज भी झंझट भरा काम बना हुआ है. ऐसे में सवाल उठता है कि चार्जिंग को आसान बनाने के लिए स्मार्टवॉच में फोन की तरह USB-C Port का यूज क्यों नहीं होता? आइए इसका जवाब जानते हैं.

स्मार्टवॉच में क्यों नहीं आता USB-C Port?

कंपनियों के लिए हर स्मार्टवॉच में अलग-अलग चार्जर की जगह USB-C Port देना क्यों मुश्किल है? इसके पीछे कई कारण हैं. अगर फोन की तरह स्मार्टवॉच में USB-C Port दिया जाए तो इसकी वाटरप्रूफिंग पर असर पड़ सकता है. इसी तरह पोर्ट को काफी स्पेस की जरूरत पड़ेगी. स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड में इतनी जगह नहीं होती कि इस पोर्ट को फिट किया जा सके.

स्लिम मॉडल में तो स्पेस की यह कमी और ज्यादा बढ़ जाती है. इसके अलावा फोन की तरह स्मार्टवॉच एक जैसी नहीं होती. फोन भले ही अलग-अलग कंपनियां बना रही हैं, लेकिन इनकी शेप लगभग एक जैसी होती है. स्मार्टवॉच में ऐसा नहीं होता. हर कंपनी अलग-अलग शेप और साइज के मॉडल बना रही है, जिसके चलते हर मॉडल में एक जैसे चार्जर देना मुश्किल भरा काम हो सकता है.

क्या वायरलेस चार्जिंग भी नहीं आ सकती काम?

अब कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि जब एक जैसा चार्जर नहीं दिया जा सकता तो वायरलेस चार्जिंग इसका समाधान नहीं है? वायरलेस चार्जर इस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन इसकी अपनी दिक्कतें हैं. वायरलेस चार्जिंग स्लो होती है. इसके अलावा चार्जिंग के लिए डिवाइस को एकदम सटीक जगह पर रखना पड़ता है. अब Qi2 स्टैंडर्ड जैसे एडवांस्मेंट हुए हैं, लेकिन इसके लिए स्मार्टवॉच में वायरलेस चार्जिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. डिजाइन और यूटिलिटी को देखते हुए अधिकतर कंपनियां यह फीचर देने को तैयार नहीं हैं. ऐसे में ग्राहकों के पास हर स्मार्टवॉच के साथ नया चार्जर लेना जरूरी बन जाता है. भले ही इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे में इजाफा हो रहा हो.

ये भी पढ़ें- क्या ऐप से बंद हो सकता है सड़क पर चलता इलेक्ट्रिक रिक्शा? जानें क्या है BAT-BMS का मामला

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 03 Jul 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Smartwatch Tips And Tricks TECH NEWS
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