UPI का जलवा दुनिया भर में! भारत ही नहीं, इन देशों में भी सेकंडों में होता है पेमेंट, लिस्ट देख कर चौंक जाएंगे

भारत के बाहर UPI की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है. फिलहाल भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरीशस जैसे पड़ोसी देशों के साथ-साथ सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और कतर में भी भारतीय UPI ऐप्स के ज़रिए सीधे भुगतान किया जा सकता है. इन देशों में स्थानीय QR कोड को स्कैन करते ही रकम भारत में मौजूद यूजर के बैंक अकाउंट से कट जाती है और सामने वाले व्यापारी को उसके स्थानीय सिस्टम में पैसा मिल जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में न तो कैश बदलने की जरूरत पड़ती है और न ही विदेशी मुद्रा विनिमय की झंझट रहती है.