मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाMP ESB Recruitment 2026: 5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती

MP ESB Recruitment 2026: 5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती

MP ESB Recruitment 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) ने साल 2026 में होने वाली भर्तियों का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर के मुताबिक 12 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 08 Aug 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

MP ESB Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आने वाले कुछ महीने काफी जरूरी रहने वाले हैं. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) ने साल 2026 में होने वाली भर्तियों का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर के मुताबिक सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच प्रदेश में 12 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं. इन परीक्षाओं के जरिए अलग-अलग विभागों में 19 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी. 

इस भर्ती प्रक्रिया में पुलिस, पंचायत, कृषि, इंजीनियरिंग और दूसरे विभागों के पद शामिल हैं. इसके अलावा शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) भी सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित है. ऐसे में सरकारी नौकरी और शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह अपडेट काफी जरूरी है. 

सितंबर में होंगी दो बड़ी भर्ती परीक्षाएं

MP ESB के संशोधित भर्ती कैलेंडर के अनुसार सितंबर 2026 में ग्रुप-2  सब ग्रुप-1 के तहत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा-2026 आयोजित की जाएगी. इसके जरिए कुल 2,784 पदों पर भर्ती की जानी है. इसी महीने ग्रुप-2  सब ग्रुप--4 के तहत खंड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक संपरीक्षक और समकक्ष पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा भी आयोजित होगी. इस भर्ती के तहत कुल 2,299 पद भरे जाने हैं. 

सितंबर-अक्टूबर में SI और उपयंत्री की परीक्षा

सितंबर से अक्टूबर 2026 के दौरान ग्रुप-3 उपयंत्री, मानचित्रकार और प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा आयोजित की जानी है. इस भर्ती के जरिए कुल 700 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा. इसी अवधि में सूबेदार और उपनिरीक्षक (SI) संवर्ग भर्ती परीक्षा भी प्रस्तावित है. इसमें कुल 507 पदों पर भर्ती की जाएगी.  इसके साथ ही सेवात्तर शिक्षकों के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 भी सितंबर-अक्टूबर में आयोजित होने का प्रस्ताव है. 

अक्टूबर-नवंबर में पुलिस भर्ती पर रहेगा फोकस

अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच भी कई जरूरी परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं. इस दौरान सूबेदार शीघ्रलेखक एवं सहायक उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है, जिसमें कुल 566 पद भरे जाएंगे.  इसके अलावा पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा भी इसी अवधि में होगी. इस भर्ती में सबसे ज्यादा 7,500 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है.

नवंबर में 1000 पुलिस आरक्षक चालक पद

नवंबर 2026 में पुलिस आरक्षक चालक भर्ती परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है. इसके जरिए कुल 1,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. 

नवंबर-दिसंबर में पंचायत से जुड़ी भर्तियां

नवंबर से दिसंबर 2026 के बीच नायब तहसीलदार विभागीय भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके तहत कुल 73 पद भरे जाने हैं.  इसी अवधि में पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक भर्ती परीक्षा भी प्रस्तावित है. इस भर्ती के जरिए कुल 2,900 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. 

दिसंबर में ग्रुप-6 की भर्ती परीक्षा

दिसंबर 2026 में ग्रुप-6 स बग्रुप-1 भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है. इसके तहत कुल 700 पदों पर भर्ती होगी. इसके अलावा दिसंबर में संस्कृति संचालनालय के तहत संचालित शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भी परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें कुल 33 पद भरे जाने हैं. 

यह भी पढ़ें - विदेश में पढ़ाई का मौका, UK की Chevening Scholarship 2027-28 के आवेदन शुरू

करीब 1.50 लाख शिक्षकों से जुड़ा TET अपडेट

MP ESB के संशोधित भर्ती कैलेंडर के अनुसार, मध्य प्रदेश में कुल 19,062 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा 7,500 पद पुलिस आरक्षक के हैं. इसके अलावा पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कृषि विस्तार अधिकारी, उपयंत्री और SI समेत कई पद शामिल हैं. वहीं करीब 1.50 लाख शिक्षकों के लिए TET परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2026 में आयोजित की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी जिम्मेदारी MP ESB को दी गई है और जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है. 

किन शिक्षकों को देना होगा TET?

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए TET जरूरी है. आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त हुए कुछ शिक्षक यह परीक्षा नहीं दे पाए थे. अब उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए TET देना होगा. यह परीक्षा उन शिक्षकों को देनी होगी, जिनकी रिटायरमेंट में अभी 5 साल से ज्यादा का समय बाकी है और जो प्राथमिक साथ ही माध्यमिक स्कूलों में काम कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें - देश में सिर्फ 5.67% स्कूलों में पहली से 12वीं तक की पढ़ाई, सरकार ने दी जानकारी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 08 Aug 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
MP Government Jobs MP ESB Recruitment 2026 MPESB Recruitment Calendar MP ESB 19000 Posts Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
MP ESB Recruitment 2026: 5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती
5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती
शिक्षा
NEET Counselling: रजिस्ट्रेशन में गलती सुधारने का मौका, एक्टिव हुआ Reset Option
NEET Counselling: रजिस्ट्रेशन में गलती सुधारने का मौका, एक्टिव हुआ Reset Option
शिक्षा
विदेश में पढ़ाई का मौका, UK की Chevening Scholarship 2027-28 के आवेदन शुरू
विदेश में पढ़ाई का मौका, UK की Chevening Scholarship 2027-28 के आवेदन शुरू
शिक्षा
देश में सिर्फ 5.67% स्कूलों में पहली से 12वीं तक की पढ़ाई, सरकार ने दी जानकारी
देश में सिर्फ 5.67% स्कूलों में पहली से 12वीं तक की पढ़ाई, सरकार ने दी जानकारी
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
दिल्ली NCR
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
बॉलीवुड
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
क्रिकेट
रिटायरमेंट के बाद भी विराट-धोनी को टक्कर दे रहे सचिन, कर रहे बंपर कमाई
रिटायरमेंट के बाद भी विराट-धोनी को टक्कर दे रहे सचिन, कर रहे बंपर कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 63 जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 63 जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
शिक्षा
NEET Counselling: रजिस्ट्रेशन में गलती सुधारने का मौका, एक्टिव हुआ Reset Option
NEET Counselling: रजिस्ट्रेशन में गलती सुधारने का मौका, एक्टिव हुआ Reset Option
Home Tips
Furniture Marks On Wall: घर की दीवारों पर फर्नीचर के निशान पड़ गए? ऐसे करें कम
घर की दीवारों पर फर्नीचर के निशान पड़ गए? ऐसे करें कम
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget