बारिश में इंटरनेट स्लो? जानें बूंदे कैसे रोक देती हैं इंटरनेट स्पीड

Slow internet in rain: बारिश का मौसम आते ही कई लोगों को इंटरनेट धीमा काम करने लगने लगता है. कभी वीडियो बार-बार रुकता है, तो कभी वेबसाइट खुलने में ज्यादा समय लगता है. कई बार तो मोबाइल में इंटरनेट चलता ही नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बारिश की बूंदें इंटरनेट की स्पीड को कम कर देती हैं. इसका जवाब थोड़ा अलग है. हर इंटरनेट पर बारिश का एक जैसा असर नहीं होता.

क्या बारिश से सच में इंटरनेट स्लो होता है?

हर बार इंटरनेट स्लो होने की वजह बारिश नहीं होती. घर में लगा Wi-Fi आमतौर पर सिर्फ बारिश की बूंदों की वजह से धीमा नहीं होता. कई बार परेशानी इंटरनेट कंपनी के बाहर वाले कनेक्शन में होती है. तेज बारिश और हवा की वजह से बाहर लगे तार या दूसरे सामान में परेशानी आ सकती है. इससे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है या कुछ समय के लिए कनेक्शन बंद भी हो सकता है.

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बारिश की बूंदों का क्या असर होता है?

कुछ इंटरनेट कनेक्शन हवा में भेजे जाने वाले सिग्नल की मदद से चलते हैं. ऐसे कनेक्शन पर तेज बारिश का असर पड़ सकता है. पानी की बूंदें सिग्नल को कमजोर कर सकती हैं. इसे आसान तरीके से ऐसे समझिए कि तेज बारिश में दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देतीं. उसी तरह कुछ इंटरनेट सिग्नल को भी तेज बारिश में परेशानी हो सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बारिश की हर बूंद इंटरनेट को रोक देती हैं. हल्की बारिश में आमतौर पर बड़ी परेशानी नहीं होती.

फाइबर इंटरनेट पर क्या असर पड़ता है?

अगर आपके घर में फाइबर वाला इंटरनेट लगा है, तो बारिश का सीधा असर आमतौर पर बहुत कम होता है. इसमें इंटरनेट एक खास तार के जरिए घर तक आता है. फिर भी अगर तेज बारिश के समय इंटरनेट बंद हो जाए, तो बाहर कहीं तार या इंटरनेट के दूसरे सामान में परेशानी हो सकती है. ऐसी स्थिति में इंटरनेट कंपनी से बात करनी पड़ सकती है.

बारिश में इंटरनेट स्लो हो तो क्या करें?

अगर बारिश के दौरान इंटरनेट धीमा हो जाए तो सबसे पहले राउटर को बंद करके कुछ समय बाद फिर चालू करें. इसके बाद मोबाइल या लैपटॉप में इंटरनेट चेक करें. अगर सिर्फ एक मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो परेशानी उस फोन में हो सकती है. लेकिन अगर घर के सभी मोबाइल और लैपटॉप में इंटरनेट धीमा है, तो समस्या Wi-Fi या बाहर के कनेक्शन में हो सकती है. अगर कई घंटे तक इंटरनेट ठीक नहीं होता है, तो अपनी इंटरनेट कंपनी को इसकी जानकारी दें.

क्या हर बारिश में इंटरनेट स्लो होगा?

नहीं. हर बारिश में इंटरनेट स्लो होना जरूरी नहीं है. हल्की बारिश में आमतौर पर कोई बड़ी परेशानी नहीं होती. तेज बारिश, हवा और बाहर के कनेक्शन में खराबी की वजह से इंटरनेट में दिक्कत आ सकती है. इसलिए बारिश में इंटरनेट स्लो होने पर सिर्फ अपने Wi-Fi राउटर को दोष न दें. कई बार परेशानी घर के बाहर के कनेक्शन में भी हो सकती है.

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