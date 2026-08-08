मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये होगा OpenAI का पहला डिवाइस! बिना स्क्रीन के भी हो जाएंगे सारे काम

ये होगा OpenAI का पहला डिवाइस! बिना स्क्रीन के भी हो जाएंगे सारे काम

OpenAI First Device: OpenAI अपने इस नए डिवाइस को 2027 तक मार्केट में उतार सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 08 Aug 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ओपनएआई 2027 तक अपना पहला एआई गैजेट लाएगा।
  • स्क्रीनलेस डिवाइस उन्नत AI से स्मार्ट होम संभालेगा।
  • ₹25-35 हजार कीमत, उपयोगकर्ता का स्वभाव समझेगा।

OpenAI First Device: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है. पूरी दुनिया में अब एआई को लेकर रेस लगी हुई है कि कौन ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बना सकता है. बता दें कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब आम लोग भी एआई चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी कड़ी में एआई कंपनी ओपनएआई मार्केट में अपना पहला गैजेट लॉन्च करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI का पहला बड़े पैमाने पर लॉन्च होने वाला डिवाइस एक ऐसा AI साथी हो सकता है जो देखने में छोटा डोनट या हॉकी पक जैसा होगा.

2027 में आ सकता है पहला OpenAI डिवाइस

Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI अपने इस नए डिवाइस को 2027 तक मार्केट में उतार सकता है. इसके अलावा इस डिवाइस की कीमत की बात करें तो माना जा रहा है कि कंपनी इसे करीब 300 से 400 डॉलर के बीच मार्केट में उतार सकती है जो भारतीय रुपय में करीब 25 से 35 हजार रुपये है.


ये होगा OpenAI का पहला डिवाइस! बिना स्क्रीन के भी हो जाएंगे सारे काम

आपको बता दें कि इस डिवाइस का डिजाइन भी इतना खास है कि इसे कोई भी इंसान घर के किसी भी कोने में उठाकर रख सकता है. इसी किसी एक जगह पर प्गल में लगाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

लाइट और मूविंग पार्ट्स बनाएंगे बातचीत को दिलचस्प

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OpenAI के इस डिवाइस में कुछ मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स और लाइटिंग एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं. इन पार्ट्स की मदद से यूजर को ये पता चल सकेगा कि ये डिवाइस कब उनकी बातें सुन रहा है और कब नहीं सुन रहा है या फिर कब जवाब तैयार कर रहा है.

इस फीचर से ये डिवाइस ज्यादा नैचुरल और इंटरैक्टिव लगेगा. इतना ही नहीं, ये डिवाइस समय के साथ-साथ अपने मालिक के स्वभाव और पसंद-नापसंद को भी समझ सकेगा जिससे ये डिवाइस लोगों को काफी पर्सनल फील देगा.

किसको मिलेगा सपोर्ट

जानकारी के अनुसार, नया डिवाइस OpenAI की एडवांस conversational AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा. इससे यूजर को आज के स्मार्ट स्पीकर्स के मुकाबले ज्यादा स्वाभाविक बातचीत का एक्सपीरिएंस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

माना जा रहा है कि ये स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल करने, सवालों के जवाब देने, मीडिया चलाने और ChatGPT के फीचर्स को इस्तेमाल करने जैसे काम कर सकता है.

यानी यूजर को हर छोटे काम के लिए फोन उठाने या स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. AI आवाज के जरिए यूजर के कमांड्स को समझकर उनपर अपना रिएक्शन देने का काम करेगा.

बिना स्क्रीन के होगा काम

आपको बता दें कि इस AI डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसका स्क्रीनलेस डिजाइन है. जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस में कोई स्क्रीन मौजूद नहीं होगी लेकिन फिर भी ये सारे काम करने में सक्षम होगा. बता दें कि इसमें डिस्प्ले की जगह पर माइक्रोफोन, स्पीकर, कैमरा और वातावरण को समझने वाले सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा.


ये होगा OpenAI का पहला डिवाइस! बिना स्क्रीन के भी हो जाएंगे सारे काम

इसके साथ ही यूजर इस डिवाइस से बातचीत करके सवाल पूछ सकेगा, जानकारी हासिल कर सकेगा और अलग-अलग कामों में AI की मदद भी ले सकेगा. कैमरा और सेंसर की वजह से डिवाइस अपने आसपास के माहौल को भी समझने में सक्षम हो सकता है.

माना जा रहा है कि इस डिवाइस में कंपनी एक रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल कर सकती है. इसका मतलब है कि ये डिवाइस बिना किसी प्लग के कहीं भी बैटरी की मदद से काम करने में सक्षम होगा.

Apple के साथ कानूनी विवाद भी चर्चा में

बताते चलें कि OpenAI के हार्डवेयर प्रोजेक्ट के साथ कानूनी विवाद भी जुड़ा हुआ है. Apple ने कंपनी पर आने वाले समय के हार्डवेयर से संबंधित ट्रेड सीक्रेट्स के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है. OpenAI इन आरोपों से इनकार कर चुकी है. कंपनी का कहना है कि उसका पहला हार्डवेयर प्रोडक्ट मौजूदा Apple डिवाइस से अलग दिशा में तैयार किया जा रहा है.

बड़े प्लान की है शुरुआत

आपको बता दें कि पहली नजर में ये डिवाइस Amazon Echo या Google Nest जैसे स्मार्ट स्पीकर को टक्कर देने में सक्षम होगा. लेकिन OpenAI इससे ज्यादा बड़े प्लान पर काम कर रही है. कंपनी AI को ऐसे डिवाइस में पहुंचाना चाहती है, जहां यूजर को हर काम के लिए स्मार्टफोन की स्क्रीन पर निर्भर न रहना पड़े. आने वाले समय में स्मार्ट ग्लास, AI वियरेबल, AI पिन और होम रोबोट जैसे प्रोडक्ट्स पर भी कंपनी काम करती हुई नजर आ सकती है.

यह भी पढ़ें:

Steam Iron Power Consumption: Steam Iron खरीदने जा रहे हैं? नॉर्मल से कितनी ज्यादा बिजली खपत?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 08 Aug 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
ये होगा OpenAI का पहला डिवाइस! बिना स्क्रीन के भी हो जाएंगे सारे काम
ये होगा OpenAI का पहला डिवाइस! बिना स्क्रीन के भी हो जाएंगे सारे काम
टेक्नोलॉजी
Steam Iron Power Consumption: Steam Iron खरीदने जा रहे हैं? नॉर्मल से कितनी ज्यादा बिजली खपत?
Steam Iron खरीदने जा रहे हैं? नॉर्मल से कितनी ज्यादा बिजली खपत?
टेक्नोलॉजी
बिना धूप के कैसे बिजली बनाते हैं सोलर पैनल? यहां जानें टेक्नोलॉजी
बिना धूप के कैसे बिजली बनाते हैं सोलर पैनल? यहां जानें टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
सॉफ्टवेयर अपडेट करना न पड़ जाए भारी, कंप्यूटर हो सकता है हैक
सॉफ्टवेयर अपडेट करना न पड़ जाए भारी, कंप्यूटर हो सकता है हैक
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
दिल्ली NCR
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
बॉलीवुड
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
क्रिकेट
रिटायरमेंट के बाद भी विराट-धोनी को टक्कर दे रहे सचिन, कर रहे बंपर कमाई
रिटायरमेंट के बाद भी विराट-धोनी को टक्कर दे रहे सचिन, कर रहे बंपर कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 63 जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 63 जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
एग्रीकल्चर
अपनी छत पर उगा सकते हैं तोरई, घर बैठे मिलेगी हरी सब्जी
अपनी छत पर उगा सकते हैं तोरई, घर बैठे मिलेगी हरी सब्जी
फूड
Blood Pressure Diet: आपका बीपी कंट्रोल करेंगी ये सब्जियां, देख लें लिस्ट
आपका बीपी कंट्रोल करेंगी ये सब्जियां, देख लें लिस्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget