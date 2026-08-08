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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी1% बैटरी पर कितनी देर तक चल सकता है आपका स्मार्टफोन? जानिए सच्चाई

1% बैटरी पर कितनी देर तक चल सकता है आपका स्मार्टफोन? जानिए सच्चाई

Tech Tips: ज्यादातर लोग मानते हैं कि फोन की बैटरी जब 1% दिखाती है तो उसमें सिर्फ 1 प्रतिशत बैटरी बची होती है. लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 08 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Tech Tips: ज्यादातर लोग मानते हैं कि फोन की बैटरी जब 1% दिखाती है तो उसमें सिर्फ 1 प्रतिशत बैटरी बची होती है. लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है.

आज के डिजिटल समय में स्मार्टफोन लोगों की जरूरत बन चुका है. अब ज्यादातर लोग पूरी तरह से अपने स्मार्टफोन के ऊपर निर्भर हैं. ऐसे में जब फोन की बैटरी 1% पर पहुंच जाती है तो सबसे ज्यादा चिंता होने लगती है कि आखिर ये कितनी देर और चलेगा. कई बार फोन 1% बैटरी पर भी काफी देर तक चलता रहता है जबकि कभी-कभी कुछ ही सेकंड में बंद हो जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की असली वजह.

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आपको बता दें कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि फोन की बैटरी जब 1% दिखाती है तो उसमें सिर्फ 1 प्रतिशत बैटरी बची होती है. लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है. स्मार्टफोन का बैटरी प्रतिशत एक अनुमान होता है जो फोन का सिस्टम बैटरी वोल्टेज, टेंपरेचर, इस्तेमाल और बैटरी की कंडिशन को देखकर तय करता है.
आपको बता दें कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि फोन की बैटरी जब 1% दिखाती है तो उसमें सिर्फ 1 प्रतिशत बैटरी बची होती है. लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है. स्मार्टफोन का बैटरी प्रतिशत एक अनुमान होता है जो फोन का सिस्टम बैटरी वोल्टेज, टेंपरेचर, इस्तेमाल और बैटरी की कंडिशन को देखकर तय करता है.
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फोन बनाने वाली कंपनियां जानबूझकर कुछ बैटरी रिजर्व रखती हैं ताकि डिवाइस अचानक बंद न हो जाए. यानी 1% दिखने के बाद भी बैटरी में थोड़ी एक्सट्रा पावर बची रहती है जिससे फोन चलता रहे. अब लोगों में मन में होता है कि 1 प्रतिशत पर कितनी देर तक फोन इस्तेमाल किया जा सकता है. दरअसल, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है क्योंकि ये कई चीजों पर निर्भर करती हैं. नॉर्मल इस्तेमाल में 1% बैटरी पर स्मार्टफोन कुछ मिनटों से लेकर 10-15 मिनट तक चल सकता है. वहीं अगर फोन सिर्फ स्टैंडबाय पर है तो ये इससे भी ज्यादा समय तक चल सकता है.
फोन बनाने वाली कंपनियां जानबूझकर कुछ बैटरी रिजर्व रखती हैं ताकि डिवाइस अचानक बंद न हो जाए. यानी 1% दिखने के बाद भी बैटरी में थोड़ी एक्सट्रा पावर बची रहती है जिससे फोन चलता रहे. अब लोगों में मन में होता है कि 1 प्रतिशत पर कितनी देर तक फोन इस्तेमाल किया जा सकता है. दरअसल, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है क्योंकि ये कई चीजों पर निर्भर करती हैं. नॉर्मल इस्तेमाल में 1% बैटरी पर स्मार्टफोन कुछ मिनटों से लेकर 10-15 मिनट तक चल सकता है. वहीं अगर फोन सिर्फ स्टैंडबाय पर है तो ये इससे भी ज्यादा समय तक चल सकता है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई बार आपने देखा होगा कि फोन 1% बैटरी दिखाने के बाद भी लंबे समय तक बंद नहीं होता है. इसका कारण बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है. स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बैटरी की खपत को कंट्रोल करता है और आखिरी समय में कुछ फीचर्स को बंद कर देता है जिससे फोन ज्यादा लंबे समय तक चल सके.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई बार आपने देखा होगा कि फोन 1% बैटरी दिखाने के बाद भी लंबे समय तक बंद नहीं होता है. इसका कारण बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है. स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बैटरी की खपत को कंट्रोल करता है और आखिरी समय में कुछ फीचर्स को बंद कर देता है जिससे फोन ज्यादा लंबे समय तक चल सके.
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इसके अलावा फोन कंपनियां बैटरी को पूरी तरह खाली होने से बचाने के लिए एक सेफ्टी लीमिट भी रखती हैं. अगर बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए तो लिथियम-आयन बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है. नए स्मार्टफोन और पुराने फोन में 1% बैटरी का एक्सपीरिएंस अलग-अलग हो सकता है. अगर फोन की बैटरी पुरानी हो चुकी है या उसकी ताकत कम हो गई है तो 1% पर वह अचानक भी बंद हो सकती है.
इसके अलावा फोन कंपनियां बैटरी को पूरी तरह खाली होने से बचाने के लिए एक सेफ्टी लीमिट भी रखती हैं. अगर बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए तो लिथियम-आयन बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है. नए स्मार्टफोन और पुराने फोन में 1% बैटरी का एक्सपीरिएंस अलग-अलग हो सकता है. अगर फोन की बैटरी पुरानी हो चुकी है या उसकी ताकत कम हो गई है तो 1% पर वह अचानक भी बंद हो सकती है.
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लिथियम-आयन बैटरी समय के साथ कमजोर होती जाती है. कई बार बैटरी प्रतिशत सही दिखता है लेकिन असल में बैटरी ज्यादा पावर स्टोर नहीं कर पाती है. यही वजह है कि पुराने फोन में 20-30% बैटरी पर भी अचानक स्विच ऑफ होने की समस्या देखने को मिलती है.
लिथियम-आयन बैटरी समय के साथ कमजोर होती जाती है. कई बार बैटरी प्रतिशत सही दिखता है लेकिन असल में बैटरी ज्यादा पावर स्टोर नहीं कर पाती है. यही वजह है कि पुराने फोन में 20-30% बैटरी पर भी अचानक स्विच ऑफ होने की समस्या देखने को मिलती है.
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अब अगर फोन की बैटरी 1% रह गई है और आपके पास चार्जर मौजूद नहीं है तो आप कुछ तरीकों को अपनाकर बैटरी को थोड़ी देर और चला सकते हैं. स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दें. मोबाइल डेटा और वाई-फाई बंद कर दें. ब्लूटूथ और लोकेशन बंद कर दें. बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स बंद करें. फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाएं. जरूरत न हो तो एयरप्लेन मोड इस्तेमाल कर सकते हैं.
अब अगर फोन की बैटरी 1% रह गई है और आपके पास चार्जर मौजूद नहीं है तो आप कुछ तरीकों को अपनाकर बैटरी को थोड़ी देर और चला सकते हैं. स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दें. मोबाइल डेटा और वाई-फाई बंद कर दें. ब्लूटूथ और लोकेशन बंद कर दें. बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स बंद करें. फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाएं. जरूरत न हो तो एयरप्लेन मोड इस्तेमाल कर सकते हैं.
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जानकारी के मुताबिक, स्मार्टफोन की बैटरी को बार-बार पूरी तरह खत्म करना सही नहीं माना जाता है. हालांकि, एडवांस लिथियम-आयन बैटरियां पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं. फिर भी लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बैटरी को लगभग 20-80% के बीच रखना ही सही माना जाता है. कभी-कभी 1% तक बैटरी पहुंच जाना कोई बड़ी समस्या नहीं है लेकिन बार-बार ऐसा होने से बैटरी पर बुरा असर पड़ता है.
जानकारी के मुताबिक, स्मार्टफोन की बैटरी को बार-बार पूरी तरह खत्म करना सही नहीं माना जाता है. हालांकि, एडवांस लिथियम-आयन बैटरियां पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं. फिर भी लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बैटरी को लगभग 20-80% के बीच रखना ही सही माना जाता है. कभी-कभी 1% तक बैटरी पहुंच जाना कोई बड़ी समस्या नहीं है लेकिन बार-बार ऐसा होने से बैटरी पर बुरा असर पड़ता है.
Published at : 08 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
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