1% बैटरी पर कितनी देर तक चल सकता है आपका स्मार्टफोन? जानिए सच्चाई

फोन बनाने वाली कंपनियां जानबूझकर कुछ बैटरी रिजर्व रखती हैं ताकि डिवाइस अचानक बंद न हो जाए. यानी 1% दिखने के बाद भी बैटरी में थोड़ी एक्सट्रा पावर बची रहती है जिससे फोन चलता रहे. अब लोगों में मन में होता है कि 1 प्रतिशत पर कितनी देर तक फोन इस्तेमाल किया जा सकता है. दरअसल, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है क्योंकि ये कई चीजों पर निर्भर करती हैं. नॉर्मल इस्तेमाल में 1% बैटरी पर स्मार्टफोन कुछ मिनटों से लेकर 10-15 मिनट तक चल सकता है. वहीं अगर फोन सिर्फ स्टैंडबाय पर है तो ये इससे भी ज्यादा समय तक चल सकता है.