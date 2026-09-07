AI से अब जानवरों की भाषा समझना होगा आसान! लेकिन सामने है एक बड़ा खतरा

बताते चलें कि इस रिसर्च के दौरान बाग्लियोनी ने कौओं की एक ऐसी आवाज पर ध्यान दिया जो उन्हें काफी दिलचस्प लगी. जब एक बाज जैसे शिकारी पक्षी ने कौए के घोंसले पर हमला किया तो कौए ने दूसरी आवाजें निकालने से पहले धीमी आवाज में एक संकेत दिया. इसके तुरंत बाद दूसरे कौए वहां पहुंचे और घोंसले की रक्षा करने लगे. बाग्लियोनी ने इस संकेत को कुछ हद तक मदद के लिए बुलाने जैसी पुकार माना. यानी ये माना जा सकता है कि खतरा आने पर कौआ अपने साथियों को आवाज देकर बुलाता है.