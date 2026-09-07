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AI से अब जानवरों की भाषा समझना होगा आसान! लेकिन सामने है एक बड़ा खतरा
AI की मदद से वैज्ञानिक जानवरों की भाषा और संकेतों को समझने के करीब पहुंच रहे हैं. लेकिन इस टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से जीवों पर नया खतरा भी मंडरा सकता है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पूरी दुनिया में काफी तेजी से बढ़ा है. नॉर्मल यूजर्स से लेकर टेक कंपनियां तक एआई को अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर रही हैं. ऐसे में एक रिपोर्ट में सामने आया है कि अब एआई को जानवरों की भाषा को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. माना जा रहा है कि आने वाले समय में एआई की मदद से इंसान जानवरों के नेचर से लेकर उनकी भाषा तक को आसानी से समझ सकेंगे. लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ खतरे भी सामने आ रहे हैं. आइए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला.
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Published at : 07 Sep 2026 01:01 PM (IST)
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