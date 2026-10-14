Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp चैटिंग में ऑटोमेशन की एंट्री, मैसेज और मीडिया होंगे शेड्यूल

WhatsApp चैटिंग में ऑटोमेशन की एंट्री, मैसेज और मीडिया होंगे शेड्यूल

WhatsApp एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. इस फीचर की मदद से टेक्स्ट के साथ फोटो, वीडियो और लिंक भी शेड्यूल किए जा सकेंगे. जानें यह फीचर कैसे काम करेगा और किन यूजर्स को मिलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Oct 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ग्रुप चैट और पर्सनल दोनों में, ऐप बंद भी मैसेज भेजेगा.

कई बार ऐसा होता है कि किसी को जरूरी मैसेज भेजना याद रहता है, लेकिन सही समय पर फोन हाथ में नहीं होता है. कभी किसी को बर्थडे विश देनी होती है, तो कभी किसी ग्रुप में तय समय पर जानकारी शेयर करनी होती है. ऐसे में WhatsApp का एक नया फीचर चैटिंग का तरीका बदल सकता है. अब कंपनी ऐसा ऑप्शन टेस्ट कर रही है, जिसकी मदद से यूजर्स पहले ही मैसेज तैयार करके उसके भेजे जाने का समय तय कर सकेंगे. इस नए फीचर शेड्यूल मैसेज नाम दिया गाया है. खास बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं होगी, बल्कि फोटो, वीडियो और लिंक भी शेड्यूल किए जा सकेंगे. 

WhatsApp में कैसे काम करेगा शेड्यूल मैसेज फीचर?

रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp अपने Android ऐप के बीटा वर्जन 2.26.40.7 में कुछ यूजर्स के लिए यह सुविधा जारी कर रहा है. इसका इस्तेमाल करने के लिए चैट में मैसेज लिखने के बाद सेंड बटन को दबाकर रखना होगा. अगर आपके अकाउंट में यह फीचर उपलब्ध है, तो मैसेज भेजने की तारीख और समय चुनने का ऑप्शन दिखाई दे सकता है. यूजर्स मौजूदा समय से कम से कम 10 मिनट बाद और अधिकतम दो हफ्ते पहले तक के लिए मैसेज शेड्यूल कर सकेंगे. तय समय आने पर WhatsApp मैसेज अपने आप भेज देगा. इसके लिए ऐप का खुला होना या फोन का ऑनलाइन रहना जरूरी नहीं होगा. 

फोटो, वीडियो और लिंक भी कर सकेंगे शेड्यूल

यह सुविधा सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के लिए नहीं होगी. यूजर्स चैट में लिंक, फोटो और वीडियो भेजने का समय भी पहले से तय कर सकेंगे, हालांकि फोटो या वीडियो शेड्यूल करते समय एक बार में सिर्फ एक ही मीडिया फाइल चुनी जा सकेगी. फोटो भेजने से पहले उसमें बदलाव करने या कैप्शन जोड़ने का ऑप्शन भी मिल सकता है. 

यह भी पढ़ें - Apple का Welcome Home इवेंट आज, जानें कितने बजे होगा शुरू

भेजने से पहले मैसेज में बदलाव का मौका

शेड्यूल किए गए मैसेज को मैनेज करने के लिए चैट की जानकारी वाले सेक्शन में अलग जगह मिल सकती है. यहां यूजर्स अपने तय किए गए मैसेज देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें डिलीट भी कर सकेंगे. अगर मैसेज भेजे जाने से पहले हटा दिया जाता है, तो सामने वाले व्यक्ति को इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी. 

ग्रुप चैट में भी मिलेगी सुविधा

यह फीचर पर्सनल चैट के साथ ग्रुप में भी काम कर सकता है, हालांकि शेड्यूल करते समय ग्रुप में मौजूद सदस्य ही उस मैसेज को रिसिव कर सकेंगे. बाद में ग्रुप से जुड़ने वाले नए सदस्यों को पहले से शेड्यूल किया गया मैसेज नहीं मिलेगा. अभी यह सुविधा कुछ Android बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में इसका विस्तार हो सकता है. WhatsApp ने इसे सभी यूजर्स के लिए जारी करने की आधिकारिक तारीख नहीं बताई है. 

यह भी पढ़ें - घर चमकाने में घंटों की मेहनत क्यों? दिवाली पर काम आएंगे ये गैजेट्स

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
20 हजार रुपये का है बजट, ये 5 Phone कर सकते हैं ट्राई
20 हजार रुपये का है बजट, ये 5 Phone कर सकते हैं ट्राई
टेक्नोलॉजी
सस्ते Earbuds ढूंढ रहे हैं, BoAt के ये 3 ऑप्शन देख लें
सस्ते Earbuds ढूंढ रहे हैं, BoAt के ये 3 ऑप्शन देख लें
टेक्नोलॉजी
सर्दियों में गीजर चलाते समय न करें ये गलतियां, बिजली बिल पर पड़ सकता है असर
सर्दियों में गीजर चलाते समय न करें ये गलतियां, बिजली बिल पर पड़ सकता है असर
टेक्नोलॉजी
7 इंच की स्क्रीन, स्मार्ट होम का कंट्रोल! Apple HomeView लॉन्च
7 इंच की स्क्रीन, स्मार्ट होम का कंट्रोल! Apple HomeView लॉन्च
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में फ्री बिजली मिलने के नियम में बदलाव, अब करना होगा ये काम
दिल्ली में फ्री बिजली मिलने के नियम में बदलाव, अब करना होगा ये काम
इंडिया
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
बॉलीवुड
'नाना पाटेकर जिंदा हैं, किसी ने शव नहीं देखा', तनुश्री दत्ता ने की DNA टेस्ट की मांग
'नाना पाटेकर जिंदा हैं, किसी ने शव नहीं देखा', तनुश्री दत्ता ने की डीएनए टेस्ट की मांग
क्रिकेट
एक्टिंग में अफगानिस्तान को 10 नंबर, कैमरे में कैद हुई खिलाड़ी की नौटंकी
एक्टिंग में अफगानिस्तान को 10 नंबर, कैमरे में कैद हुई खिलाड़ी की नौटंकी
विश्व
पोप लियो को लंग कैंसर, सर्जरी में निकाला गया फेफड़े का एक हिस्सा
पोप लियो को लंग कैंसर, सर्जरी में निकाला गया फेफड़े का एक हिस्सा
बिहार
वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?
वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?
हेल्थ
Gender Affirming Surgery: क्या है जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानें प्रक्रिया और कितना आता है खर्च?
क्या है जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानें प्रक्रिया और कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget