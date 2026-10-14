'बिल्कुल बेतुका...' सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर बोले अरविंद केजरीवाल

कॉकराच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार, 14 अक्टूबर को को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और दोनों को तिहाड़ जेल में रखा गया है. अदालत के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी टिप्पणी की.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर आप नेता ने लिखा कि- क्या अपने ही देश में अपना झंडा लहराना कोई अपराध है? यह बिल्कुल बेतुका है.

सौरव दास और आशुतोष रांका को शांति बनाए रखने के लिए उनके द्वारा भरे गए मुचलकों का कथित रूप से उल्लंघन करने और प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जा चुके जंतर-मंतर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

सूत्रों ने बताया कि उनके सहयोगी अजिंक्य शिंदे की जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. तीनों को बुधवार सुबह फिर से कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया.

तीनों को मंगलवार तड़के हिरासत में लिया गया था. उन पर अवरोधक तोड़कर बिना अनुमति जंतर-मंतर क्षेत्र में प्रवेश करने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने का आरोप है.

पुलिस ने CJP कार्यकर्ताओं पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, शांति बनाए रखने के लिए भरे गए मुचलके की शर्तों का उल्लंघन करने और लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया था.

सौरव दास, आशुतोष की गिरफ्तारी पर क्या बोले अभिजीत दीपके?

उन्होंने बताया कि शनिवार को एक प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद दास और रांका ने एक साल तक शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरे थे.

यह कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ CJP तथा अन्य संगठनों के सिलसिलेवार प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ाए जाने के बीच हुई है.

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर असहमति की आवाज को दबाने का आरोप लगाया.

'तिरंगा फहराने के लिए जेल...' रांका और सौरव दास पर संजय सिंह का बयान

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'आशु और सौरव को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उनका कसूर क्या है? जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना.'

उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'कुछ हिम्मत दिखाइए, नरेन्द्र मोदी. अगर आप असहमति की आवाज को दबाने के लिए इतने ही दृढ़ हैं, तो इन कायरतापूर्ण तरीकों के पीछे छिपने के बजाय आधिकारिक रूप से आपातकाल घोषित करने का साहस दिखाइए.'