Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ब्रेकिंग बैड' एक्टर आरजे मिट्टे की मौत की असल वजह का हुआ खुलासा, पुलिस ने किसी गड़बड़ी से किया इंकार

'ब्रेकिंग बैड' एक्टर आरजे मिट्टे की मौत की असल वजह का हुआ खुलासा, पुलिस ने किसी गड़बड़ी से किया इंकार

RJ Mitte Death: 'ब्रेकिंग बैड' एक्टर आरजे मिट्टे की अचानक मौत से हर कोई गमगीन है. वहीं अब एक्टर की मौत की असल वजह का खुलासा हो गया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Oct 2026 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

हिट टीवी सीरीज़ 'ब्रेकिंग बैड' में वॉल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाने के लिए मशहूर आरजे मिट्टे  का सोमवार, 12 अक्टूबर को निधन हो गया था. वे 34 साल के थे. कई रिपोर्ट्स में आरजे मिट्टे के सुसाइड करने के दावे किए जा रहे थे. वहीं अब एक्टर की निधन की असली वजह सामने आ गई है.

आरजे मिट्टे की मौत की क्या है असल वजह? 
बता दें कि पुलिस ने आरजे मिट्टे की मौत में किसी गड़बड़ी की आशंका को खारिज कर दिया है. उनके निधन की खबर आने के एक दिन बाद, एक्टर के रिप्रेजेंटेटिव ने 'पेज सिक्स' को कंफर्म  किया है कि मिट्टे ने आत्महत्या की थी. हालांकि, ब्राउनविले पुलिस विभाग ने कहा, "मौत की वजह और तरीका अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी जांच चल रही है." 'पीपल' के अनुसार, एक जज ने सोमवार को लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर 1.32 बजे मिट्टे को मृत घोषित कर दिया. हालांकि पोस्टमार्टम से और जानकारी मिलने की उम्मीद है, लेकिन अधिकारियों को किसी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं..

आरजे मिट्टे कब आखिरी बार पब्लिकली आए थे नजर
मिट्टे की मौत कई लोगों के लिए बड़ा सदमा है, क्योंकि एक्टर ने 10 अक्टूबर को अपनी पार्टनर कैनेडी सुआरेज को प्रपोज करने के बाद अक्टूबर 2025 में उनसे सगाई की थी. इस जोड़े ने पिछले कुछ सालों में कई बार एक साथ रेड-कार्पेट पर मौजूदगी दर्ज कराई थी.

मिट्टे को आखिरी बार 2 अक्टूबर को पब्लिकली देखा गया था जब उन्होंने अपनी फिल्म 'टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स' के बारे में इंस्पायरिंग पॉडकास्ट 'स्टॉरोस एंटरटेनमेंट' से बात की थी. वे 5 अक्टूबर को 'जो वल्पिस पॉडकास्ट' में भी शामिल हुए थे, जहां उन्होंने 'ब्रेकिंग बैड' में वॉल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाने के अपने एक्सपीरियंस और भरपूर तरीके से जीवन जीने के महत्व पर चर्चा की थी.

ब्रायन क्रैंस्टन ने श्रद्धांजलि दी
मिट्टे के  निधन की खबर के बाद, उनके साथ काम कर चुके कई कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और मशहूर एमसी सीरीज़ में उनके काम को याद किया. ब्रायन क्रैंस्टन, जिन्होंने मिटे के ऑन-स्क्रीन पिता वॉल्टर व्हाइट का किरदार निभाया था, ने इंस्टाग्राम पर दिवंगत अभिनेता को याद करते हुए एक इमोशनल नोट शेयर किया है.

 

 

और पढ़ें
Published at : 14 Oct 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
RJ Mitte RJ Mitte Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
CJP प्रोटेस्ट में लड़कियों की पिटाई पर भड़कीं कुनिका सदानंद, सरकार से पूछा- 'ऐसे पढ़ेंगी बेटियां?'
CJP प्रोटेस्ट में लड़कियों की पिटाई पर भड़कीं कुनिका सदानंद, सरकार से पूछे सवाल
बॉलीवुड
देहरादून जाते वक्त ढाबे पर रुके अक्षय कुमार, फैंस के साथ खिंचवाईं तस्वीरें, देखें वीडियो
देहरादून जाते वक्त ढाबे पर रुके अक्षय कुमार, फैंस के साथ खिंचवाईं तस्वीरें, देखें वीडियो
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
‘रामायण’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
Box Office: मंगलवार को फिर ‘दृश्यम 3’ ने बढाई रफ्तार, 'हनुमान अंश' भी थमने को नहीं तैयार, जानें- 'द वन' का हाल
मंगलवार को फिर ‘दृश्यम 3’ ने बढाई रफ्तार, 'हनुमान अंश' भी थमने को नहीं तैयार
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
बिहार
वैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला
वैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला
इंडिया
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
बॉलीवुड
'नाना पाटेकर जिंदा हैं, किसी ने शव नहीं देखा', तनुश्री दत्ता ने की DNA टेस्ट की मांग
'नाना पाटेकर जिंदा हैं, किसी ने शव नहीं देखा', तनुश्री दत्ता ने की डीएनए टेस्ट की मांग
क्रिकेट
एक्टिंग में अफगानिस्तान को 10 नंबर, कैमरे में कैद हुई खिलाड़ी की नौटंकी
एक्टिंग में अफगानिस्तान को 10 नंबर, कैमरे में कैद हुई खिलाड़ी की नौटंकी
विश्व
पोप लियो को लंग कैंसर, सर्जरी में निकाला गया फेफड़े का एक हिस्सा
पोप लियो को लंग कैंसर, सर्जरी में निकाला गया फेफड़े का एक हिस्सा
दिल्ली NCR
दिल्ली में फ्री बिजली मिलने के नियम में बदलाव, अब करना होगा ये काम
दिल्ली में फ्री बिजली मिलने के नियम में बदलाव, अब करना होगा ये काम
हेल्थ
Epilepsy Symptoms: मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget