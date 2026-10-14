20 हजार रुपये का है बजट, ये 5 Phone कर सकते हैं ट्राई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आजकल 20 हजार से कम में 5G फोन शानदार फीचर्स दे रहे।

Moto G85 प्रीमियम फील, CMF मॉड्यूलर डिजाइन, बेहतर अनुभव देते हैं।

iQOO Z9s, Vivo T3 गेमिंग, कैमरा प्रदर्शन में बढ़िया ऑप्शन।

Realme P1 Pro प्रीमियम लुक, तेज चार्जिंग, भरोसेमंद बैटरी प्रदान करता।

आज के वक्त में मोबाइल फोन के दाम आसमान छू रहे हैं. Apple का हालिया लाॅन्च Iphone 18 Pro 1.5 लाख से भी ज्यादा के बजट का है. लेकिन आज भी बहुत से लोगों के बजट के बाहर है. इसलिए मार्केट में कई ऐसे बढ़िया Phones भी है जो काफी सस्ते हैं और Performance के मामले में एकदम धमाकेदार हैं. अगर आपका बजट 20 हजार रुपये के आसपास है तो मार्केट के लिहाज से यह काफी बेहतरीन और वैल्यू-फॉर-मनी सेगमेंट है.

आज से कुछ साल पहले तक इस बजट में अच्छे फीचर्स के लिए काफी समझौते करने पड़ते थे. लेकिन अब जमाना पूरी तरह बदल चुका है. आज 20 हजार के अंदर आपको सुपर स्मूथ 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, तगड़े 5G प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल के ओआईएस कैमरे और कई घंटों तक चलने वाली बड़ी बैटरी आसानी से मिल जाती है. अगर आप भी 20 हजार के बजट में एक नया 5G फोन लेने की सोच रहे हैं तो ये टॉप 5 ऑप्शन आपके लिए एकदम बेस्ट रहेंगे.

Moto G85 5G और CMF Phone 1

अगर आपको दिखने में प्रीमियम फील वाला और बढ़िया सॉफ्टवेयर वाला फोन पसंद है तो मोटोरोला का Moto G85 5G आपके लिए पहली पसंद बन सकता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 17999 रुपये है. इसमें आपको 3D कर्व्ड pOLED स्क्रीन मिलती है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. जिससे फोन चलाने का एक्सपीरियंस एकदम फ्लैगशिप जैसा लगता है. इसके साथ ही इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony OIS कैमरा और स्टॉक एंड्रॉइड का बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरिएंश मिलता है जिसमें कोई फालतू ऐड नहीं आते.

वहीं दूसरा ऑप्शन है CMF Phone 1 by Nothing जो इस वक्त फ्लिपकार्ट पर लगभग 14999 रुपये से 15999 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल जाता है. इसका सबसे बड़ा हाइलाइट इसका मॉड्यूलर डिजाइन है. जिसके बैक पैनल को आप स्क्रू खोलकर खुद बदल सकते हैं. इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है. जो इस बजट में एकदम बढ़िया स्पीड और प्रीमियम लुक ऑफर करता है. अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो यह बेस्ट है.





iQOO Z9s 5G और Vivo T3 5G

अगर आप स्मूथ गेमिंग, बिना लैग के मल्टीटास्किंग और सोशल मीडिया के लिए शानदार फोटो खींचना है. तो iQOO Z9s 5G इस लिस्ट में सबसे आगे खड़ा नजर आता है. यह फोन करीब 19999 रुपये में आता है और बैंक ऑफर्स के साथ 17999 रुपये से 18499 रुपये के बीच मिल जाता है. इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट और 5500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. जो भारी गेमिंग के दौरान भी फोन को ठंडा और लंबा चलाती है. इसका 50MP Sony IMX882 OIS कैमरा लो-लाइट में भी कमाल की तस्वीरें निकालता है.

इसके बिल्कुल बराबर टक्कर देता है Vivo T3 5G, जिसकी कीमत 19999 रुपये से शुरू होती है. इसमें डाइमेंसिटी 7200 प्रोसेसर मिलता है. जो इस प्राइस ब्रैकेट में सबसे तेज परफॉर्मेंस देने वाले चिपसेट्स में से एक है. इसका ब्राइट 120Hz एमोलेड डिस्प्ले धूप में भी साफ दिखता है. अगर आपको PUBG या BGMI खेलने का शौक है और इसके साथ में क्लियर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो Vivo का यह मॉडल आपके लिए एकदम पैसा वसूल डील साबित होगा.





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Realme P1 Pro 5G

सबसे लास्ट में जो तगड़ा ऑप्शन है वह है Realme P1 Pro 5G जो आमतौर पर 16999 रुपये से 17999 रुपये के मिल रहा है. इस Phone में कर्व्ड विजन डिस्प्ले और पीछे का लक्जरी वॉच इंस्पायर्ड कैमरा मॉड्यूल है. जो देखने में किसी 30-40 हजार के फोन जैसा दिखता है. इसमें स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो बैटरी की बचत करने के साथ-साथ डेली यूसेज में किसी तरह का लैग महसूस नहीं होने देता. इसके साथ ही इसमें 5000mAh की बैटरी और 45W की फास्ट चार्जिंग दी गई है. जो आधे घंटे में फोन को अच्छा-खासा चार्ज कर देती है.

50MP के Sony सेंसर के साथ आने वाला इसका कैमरा दिन के उजाले में बहुत ही वाइब्रेंट और खूबसूरत कलर्स कैप्चर करता है. कुल मिलाकर अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें प्रीमियम लुक, बढ़िया डिस्प्ले, तेज चार्जिंग और भरोसेमंद बैटरी एक साथ मिल जाए तो 20 हजार के टाइट बजट में यह फोन आपकी हर उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरेगा.

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