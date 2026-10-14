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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी ने अभिजीत दीपके को दिया सीधा मैसेज- 'भले ही बैनर अलग हों...'

राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके को दिया सीधा मैसेज- 'भले ही बैनर अलग हों...'

राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके के बयान पर कहा कि छात्र, युवा, पत्रकार और INDIA गठबंधन, भले ही बैनर अलग-अलग हों, लेकिन मकसद एक ही है. उन्होंने आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी की आलोचना की.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 14 Oct 2026 10:59 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है. इसके लिए युवाओं को जेल में डालना कायरतापूर्ण काम है.

राहुल गांधी ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के बयान को कोट करते हुए कहा, ''छात्र, युवा, पत्रकार और INDIA गठबंधन, भले ही बैनर अलग-अलग हों, लेकिन मकसद एक ही है. सभी विरोध प्रदर्शन एक ही हैं. नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं. जंतर-मंतर भारत के लोगों का है. हम इसे वापस हासिल करेंगे.''

अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

अभिजीत दीपके ने कहा है कि CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, उन्होंने क्या अपराध किया है. झंडा फहराना अपराध है?

साथ ही दीपके ने कहा, ''CJP स्वतंत्र प्रेशर ग्रुप है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह विपक्षी INDIA गठबंधन के खिलाफ है. INDIA गठबंधन और CJP आंदोलन एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं.''

CJP नेताओं ने कल किया था प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर मंतर को सरकार ने प्रदर्शन वाले स्थल की लिस्ट से हटा दिया है और तीन नए जगहों को प्रदर्शन के लिए चुना है. इसी के विरोध में सौरव दास और आशुतोष रांका अन्य सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को जंतर-मंतर पर पहुंचे.

दोनों गेट फांदकर जंतर-मंतर पर दाखिल हुए. इस दौरान तिरंगा लहराया. पुलिस ने दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया. दोनों नेताओं पर आरोप है कि BNSS की धारा 163 का दोबारा से उल्लंघन किया है. बॉन्ड की शर्तों को तोड़ा, इसलिए कोर्ट ने उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा है. 

पिछले दिनों भी हिरासत में लिए गए थे आशुतोष रांका और सौरव दास

रांका और दास को 10 अक्तूबर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. जहां पुलिस ने शर्तों के साथ जमानत दे दी थी.

इंडिया गठबंधन और सीजेपी लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. 23 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासे के बाद विपक्षी पार्टियां सीईसी के खिलाफ आक्रामक है. उनका कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए. 

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 14 Oct 2026 10:52 AM (IST)
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