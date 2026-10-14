वैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला

वैशाली के राघोपुर में मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) की रात गंगा नदीं में एक नाव पलट गई. हादसे में 13 बच्चों की मौत हुई है. इसकी पुष्टि वैशाली की डीएम वर्षा सिंह ने कर दी है. हादसे के बाद रात में जब वे मौके पर पहुंचीं तो परिजनों से मिलकर भावुक हो गईं. एक महिला ने उन्हें पकड़ लिया और जोर-जोर से वो रोने लगी.

मृतकों में 15 साल से कम उम्र के ही बच्चे हैं जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं. हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है. घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी वर्षा सिंह के साथ एसपी शुभांक मिश्रा भी मौके पर पहुंचे.

इलाजरत दो बच्चों की हालत गंभीर

नाव हादसे की घटना में रेस्क्यू किए गए घायलों को पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया है. नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाल चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश कुमार ने बताया, "4 बच्चों में से एक डिस्चार्ज हो गया है और 3 बच्चे हमारे पास भर्ती हैं. एक बच्चे की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और दो बच्चों में से एक को सीवियर निमोनिया हुआ है… दोनों बच्चे गंभीर हैं..."

वैशाली, बिहार: नाव पलटने की घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पुतुस कुमार सुरक्षित बच गए, जबकि अनुष्का कुमारी समेत तीन घायलों को बेहतर इलाज के लिए बड़े मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी वर्षा सिंह और एसपी शुभांक मिश्रा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 13, 2026

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एक ही परिवार के सात बच्चे शामिल

बताया जाता है कि जिन 13 बच्चों की मौत हुई है उनमें से सात एक ही परिवार के हैं. एक परिवार के पांच बच्चे हैं. इसके अलावा एक और मौत हुई है. डीएम वर्षा सिंह ने कहा, "बहुत ही दुखद घटना है. रात करीब 8.30 बजे ये घटना घटी है. सूचना मिली कि एक नाव पर 15-20 बच्चे सवार थे. ये बच्चे बगल के गांव में भोज खाने जा रहे थे उसी दौरान नाव पलटी.

डीएम ने कहा कि कुल 13 बच्चे मृत पाए गए हैं. वो सभी 15 साल के और 15 साल से कम के बच्चे हैं जिन्हें मृत घोषित किया गया है.

हादसे पर बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, "बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है. ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन-जिन परिवारों में यह हुआ है, उन्हें शक्ति प्रदान करें. प्रशासन, सरकार की ओर से हम पूरी सहानुभूति के साथ पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. जो भी संभव प्रयास होंगे, किए जाएंगे. हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है और पूरी संवेदनशीलता के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा..."

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