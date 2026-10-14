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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारवैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला

वैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला

वैशाली नाव हादसे में 13 मौत की पुष्टि डीएम वर्षा सिंह ने कर दी है. कई बच्चों का इलाज चल रहा है. उनमें से कुछ की हालत गंभीर भी है. हादसे के बाद गांव में मातम है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Oct 2026 10:28 AM (IST)
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वैशाली के राघोपुर में मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) की रात गंगा नदीं में एक नाव पलट गई. हादसे में 13 बच्चों की मौत हुई है. इसकी पुष्टि वैशाली की डीएम वर्षा सिंह ने कर दी है. हादसे के बाद रात में जब वे मौके पर पहुंचीं तो परिजनों से मिलकर भावुक हो गईं. एक महिला ने उन्हें पकड़ लिया और जोर-जोर से वो रोने लगी. 

मृतकों में 15 साल से कम उम्र के ही बच्चे हैं जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं. हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है. घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी वर्षा सिंह के साथ एसपी शुभांक मिश्रा भी मौके पर पहुंचे.

इलाजरत दो बच्चों की हालत गंभीर

नाव हादसे की घटना में रेस्क्यू किए गए घायलों को पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया है. नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाल चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश कुमार ने बताया, "4 बच्चों में से एक डिस्चार्ज हो गया है और 3 बच्चे हमारे पास भर्ती हैं. एक बच्चे की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और दो बच्चों में से एक को सीवियर निमोनिया हुआ है… दोनों बच्चे गंभीर हैं..." 

यह भी पढ़ें- बिहार के हाजीपुर में नाव पलटी, 13 लोगों की मौत, भोज खाने जा रहे थे

एक ही परिवार के सात बच्चे शामिल

बताया जाता है कि जिन 13 बच्चों की मौत हुई है उनमें से सात एक ही परिवार के हैं. एक परिवार के पांच बच्चे हैं. इसके अलावा एक और मौत हुई है. डीएम वर्षा सिंह ने कहा, "बहुत ही दुखद घटना है. रात करीब 8.30 बजे ये घटना घटी है. सूचना मिली कि एक नाव पर 15-20 बच्चे सवार थे. ये बच्चे बगल के गांव में भोज खाने जा रहे थे उसी दौरान नाव पलटी. 

डीएम ने कहा कि कुल 13 बच्चे मृत पाए गए हैं. वो सभी 15 साल के और 15 साल से कम के बच्चे हैं जिन्हें मृत घोषित किया गया है.

हादसे पर बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, "बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है. ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन-जिन परिवारों में यह हुआ है, उन्हें शक्ति प्रदान करें. प्रशासन, सरकार की ओर से हम पूरी सहानुभूति के साथ पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. जो भी संभव प्रयास होंगे, किए जाएंगे. हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है और पूरी संवेदनशीलता के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा..."

यह भी पढ़ें- वैशाली नाव हादसा: 13 लोगों की मौत, CM सम्राट ने किया मुआवजे का ऐलान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Oct 2026 10:28 AM (IST)
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