यशस्वी 0, केएल राहुल ने बनाए 4 और 1, रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में फ्लॉप रहे ये 4 धुरंधर

रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन शुरू हो गया है, आज बुधवार को पहले मैचों का आखिरी दिन है. कई मैच समाप्त हो चुके हैं. पहले ही मैच में कई युवा चेहरे चमके हैं, किसी ने एक पारी में 8 विकेट लिए तो किसी ने 198 रनों की कमाल पारी खेली. हालांकि कई बड़े खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जो नेशनल टीम का हिस्सा हैं लेकिन पहले मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. इसमें केएल राहुल भी शामिल हैं, जिन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में सिर्फ 1 रन बनाया.

बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी पहले मैच में नहीं चले, जो टेस्ट में नेशनल टीम में ओपन करते हैं. चलिए आपको ऐसे ही 4 बड़े खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं, जो रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन के पहले मैच में नहीं चले.

केएल राहुल

भारत के लिए 70 टेस्ट मैच खेल चुके केएल राहुल इस समय क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा नाम है. वह रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस टीम के कप्तान स्मरण रविचंद्रन हैं. कर्नाटक का पहला मैच आंध्र प्रदेश के साथ हो रहा है. पहली पारी में कर्नाटक ने 274 रन बनाए थे, केएल राहुल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरी पारी में वह सिर्फ 1 रन बना पाए, उन्हें सौरभ कुमार ने एलबीडबल्यू आउट किया.

यशस्वी जायसवाल

नेशनल टीम में ओपन करने वाले यशस्वी जायसवाल रणजी ट्रॉफी के जारी सीजन के पहले मैच में नहीं चले, हालांकि उनकी मुंबई टीम इस मैच को जीत गई. चंडीगढ़ के खिलाफ मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 429 रन बनाए थे, हालांकि यशस्वी अपना खाता भी नहीं खोल पाए, उन्होंने 13 गेंदें खेली थी. चंडीगढ़ की पहली पारी 78 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद उन्हें फॉलोऑन मिला और उनकी दूसरी पारी भी 196 पर सिमट गई.

मोहम्मद सिराज

सिराज की कप्तानी में हैदराबाद ने रणजी ट्रॉफी के जारी सीजन का पहला मैच जीत लिया. इस मैच में गेंदबाजों का बोलबाला रहा, पहली पारी में अनिकेत रेड्डी ने 5 विकेट लिए, तनय त्यागराजन ने 3 विकेट चटकाए. दूसरी पारी में तनय ने 6 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम योगदान निभाया. पहली पारी में त्रिपुरा के समीर सरकार ने 8 विकेट चटकाए, लेकिन इस मैच के सबसे बड़े नाम मोहम्मद सिराज पहली पारी में कोई विकेट नहीं ले पाए. हालांकि उन्होंने दूसरी पारी में 2 विकेट लिए थे.

मयंक अग्रवाल

कर्नाटक के ओपनर मयंक अग्रवाल भी पहले मैच में फ्लॉप रहे. वह पहली पारी में सिर्फ 4 और दूसरी में 18 रन बनाकर आउट हो गए. 35 वर्षीय मयंक ने टीम इंडिया के लिए 21 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 1488 रन बनाए हैं. हालांकि वह करीब 4 साल से नेशनल टीम में जगह नहीं बना पाए हैं.

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