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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube shorts या Instagram Reels! किस प्लेटफॉर्म से होती है सबसे ज्यादा कमाई? जानिए पूरा जोड़-गणित

YouTube shorts या Instagram Reels! किस प्लेटफॉर्म से होती है सबसे ज्यादा कमाई? जानिए पूरा जोड़-गणित

YouTube Shorts Vs Instagram Reels: आज के डिजिटल दौर में शॉर्ट वीडियो कंटेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Mar 2026 02:20 PM (IST)
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YouTube Shorts Vs Instagram Reels: आज के डिजिटल दौर में शॉर्ट वीडियो कंटेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. YouTube Shorts और Instagram Reels ने लाखों लोगों को कंटेंट क्रिएटर बनने का मौका दिया है. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों में से किस प्लेटफॉर्म से ज्यादा कमाई होती है.

YouTube Shorts से कमाई कैसे होती है

YouTube Shorts पर कमाई का मुख्य जरिया विज्ञापन (Ads) है. जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके वीडियो पर आने वाले व्यूज के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं. इसके अलावा ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप और चैनल मेंबरशिप जैसे विकल्प भी मौजूद हैं.

YouTube का फायदा यह है कि यहां कमाई का सिस्टम ज्यादा स्थिर और लंबी अवधि के लिए फायदेमंद होता है. अगर आपके वीडियो लगातार वायरल होते हैं, तो नियमित इनकम बन सकती है.

Instagram Reels से कमाई का तरीका

Instagram Reels पर सीधी कमाई थोड़ी सीमित होती है. यहां ज्यादा पैसा ब्रांड प्रमोशन, पेड कोलैबोरेशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आता है. अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं और एंगेजमेंट अच्छा है तो कंपनियां आपको प्रमोशन के लिए अच्छी रकम दे सकती हैं. हालांकि, Instagram पर एड रेवेन्यू शेयरिंग अभी उतनी मजबूत नहीं है जितनी YouTube पर है.

किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कमाई?

अगर सीधे प्लेटफॉर्म से मिलने वाली कमाई की बात करें तो YouTube Shorts आगे निकलता है. यहां Ads से नियमित इनकम का मौका मिलता है. वहीं Instagram Reels पर कमाई पूरी तरह आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और फॉलोअर्स पर निर्भर करती है. अगर आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो यहां से भी अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन यह स्थिर नहीं होती.

नए क्रिएटर्स के लिए क्या बेहतर?

शुरुआत करने वालों के लिए दोनों प्लेटफॉर्म जरूरी हैं. Instagram पर जल्दी ग्रोथ मिल सकती है, जबकि YouTube पर लंबे समय में ज्यादा कमाई के मौके बनते हैं. अगर आप स्मार्ट तरीके से दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें तो आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है.

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Published at : 17 Mar 2026 02:20 PM (IST)
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