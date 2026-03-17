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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलPoco X8 Pro और Poco X8 Pro Max के प्राइस हो गए लीक, लॉन्च से कुछ घंटे पहले ही सामने आए दाम

Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max के प्राइस हो गए लीक, लॉन्च से कुछ घंटे पहले ही सामने आए दाम

Poco X8 Pro Series: लॉन्चिंग से कुछ ही घंटे पहले Poco X8 Pro Series की के प्राइस लीक हो गए हैं. इस सीरीज को खासतौर पर गेमिंग के लिए तैयार किया गया है और इसमें दमदार बैटरी मिलेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 01:43 PM (IST)
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Poco X8 Pro Series Price Leaked: Poco X8 Pro सीरीज को आज भारत में लॉन्च किया जाएगा. लॉन्चिंग से कुछ घंटे पहले ही इस सीरीज के स्मार्टफोन्स की कीमतें लीक हो गई हैं. इस सीरीज को आज शाम 5.30 बजे लॉन्च किया जाएगा. इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स पहले ही सामने आ गए थे और अब इसकी कीमत का भी अंदाजा लग गया है. आइए जानते हैं कि इस सीरीज में क्या-कुछ मिलने वाला है और ग्राहकों को इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी.

Poco X8 Pro सीरीज में क्या मिलेगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीरीज का खास तौर पर गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी का दावा है कि ये फोन में लैगिंग की दिक्कत नहीं होगी और यह 120 FPS का गेमप्ले देगा. सीरीज के Poco X8 Pro मॉडल में 9,000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह 30 घंटे का वीडियो प्लेबैक देगी. सीरीज के स्टैंडर्ड वर्जन X8 Pro में 6,500mAh का बैटरी पैक दिया जाएगा. दोनों फोन 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ आएंगे और 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे.

प्रोसेसर और कैमरा

प्रोसेसर की बात की जाए तो X8 Pro Max में MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट दिया जाएगा, जबकि X8 Pro में MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर मिलेगा. दोनों ही फोन के रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिनमें 50MP का प्राइमरी लेंस लगा होगा.

कितनी होगी कीमत?

X8 Pro के 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये होगी. मैक्स मॉडल की बात करें तो 12GB+256GB वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 41,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 45,999 रुपये चुकाने होंगे. कंपनी Poco X8 Pro Iron Man Edition भी लॉन्च करेगी, जिसकी कीमत 43,999 रुपये होगी. बताया जा रहा है कि कंपनी 3,000 रुपये का लॉन्च ऑफर देगी और 3,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी ऑफर किया जा सकता है.

iQOO 15R से होगा मुकाबला

भारत में X8 Pro Max का सीधा मुकाबला iQOO 15R से होगा. iQOO 15R में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है और भारत में इसकी कीमत 44,999 रुपये है. हालांकि, 15R में 7,600mAh का छोटा बैटरी पैक दिया गया है, लेकिन इसकी चार्जिंग स्पीड X8 Pro Max के बराबर 100W की है.

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Published at : 17 Mar 2026 01:43 PM (IST)
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