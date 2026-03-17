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AC Service Cost: गर्मी का मौसम आते ही घर और ऑफिस में एयर कंडीशनर की जरूरत बढ़ जाती है. तेज गर्मी से राहत पाने के लिए AC का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है. लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि AC की सर्विस कराने का सही खर्च कितना होना चाहिए. अलग-अलग तकनीशियन और शहरों में कीमतें अलग हो सकती हैं इसलिए पहले से जानकारी होना जरूरी है ताकि आप बेवजह ज्यादा पैसे न दे दें.

नियमित सर्विसिंग से AC की कूलिंग बेहतर रहती है बिजली की खपत कम होती है और मशीन की उम्र भी बढ़ती है. चाहे आपके पास स्प्लिट AC हो या विंडो AC समय-समय पर उसकी सफाई और जांच कराना जरूरी होता है.

स्प्लिट AC की सर्विस का खर्च

स्प्लिट AC में दो यूनिट होती हैं एक इनडोर और दूसरी आउटडोर. इसी वजह से इसकी सर्विस थोड़ी ज्यादा जटिल और महंगी हो सकती है. आमतौर पर साधारण सर्विस के लिए लगभग 500 से 1000 रुपये तक खर्च आ सकता है जिसमें फिल्टर और बेसिक सफाई शामिल होती है.

अगर इनडोर और आउटडोर यूनिट को जेट वॉश से गहराई से साफ किया जाता है तो इसका खर्च लगभग 900 से 1500 रुपये तक हो सकता है. कूलिंग कॉइल की सफाई या हल्की मरम्मत के लिए लगभग 700 से 1200 रुपये तक लग सकते हैं. वहीं ड्रेन पाइप साफ कराने का खर्च करीब 200 से 500 रुपये तक हो सकता है.

अगर AC में गैस भरवानी पड़े तो इसकी कीमत गैस के प्रकार पर निर्भर करती है और यह लगभग 2000 से 3500 रुपये के बीच हो सकती है. कई बार डीप सर्विस पैकेज में इनडोर यूनिट की सफाई, कंडेंसर क्लीनिंग और गैस चेकिंग जैसे काम शामिल होते हैं जिसका खर्च लगभग 2000 से 2500 रुपये तक पहुंच सकता है.

विंडो AC की सर्विस कितनी सस्ती पड़ती है

विंडो AC की बनावट अपेक्षाकृत सरल होती है, इसलिए इसकी सर्विसिंग भी थोड़ी सस्ती रहती है. सामान्य सफाई या बेसिक सर्विस के लिए करीब 400 से 700 रुपये तक खर्च हो सकता है. अगर पूरी तरह डीप क्लीनिंग करवाई जाए तो यह लगभग 700 से 1200 रुपये तक पड़ सकती है. कूलिंग कॉइल की सफाई के लिए करीब 500 से 900 रुपये तक लग सकते हैं.

विंडो AC में गैस भरवाने का खर्च आमतौर पर 1800 से 3000 रुपये तक होता है. अगर आप पूरी सर्विस कराते हैं जिसमें फिल्टर, कॉइल और कंप्रेसर की जांच शामिल होती है तो कुल खर्च लगभग 1500 से 1800 रुपये तक आ सकता है जिसमें गैस भराई शामिल नहीं होती.

AC में गैस भरवाने का खर्च

AC की कूलिंग कम होने पर सबसे पहले गैस की जांच की जाती है. कई बार गैस लीक होने या लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण कम हो जाती है. R22 गैस भरवाने का खर्च लगभग 1800 से 2500 रुपये तक हो सकता है. वहीं R410A गैस के लिए करीब 2500 से 3500 रुपये तक खर्च आ सकता है. R32 गैस की कीमत आमतौर पर 2500 से 3800 रुपये तक होती है. AC की क्षमता और मॉडल के अनुसार कीमत थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है.

फिल्टर सफाई का छोटा लेकिन जरूरी काम

AC का फिल्टर अगर गंदा हो जाए तो हवा का प्रवाह कम हो जाता है और मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे बिजली का बिल भी बढ़ सकता है. फिल्टर की साधारण सफाई का खर्च लगभग 200 से 400 रुपये तक होता है. अगर फिल्टर खराब हो गया हो और उसे बदलना पड़े तो इसकी कीमत करीब 500 से 1200 रुपये तक हो सकती है.

आम मरम्मत का खर्च कितना होता है

सर्विस के दौरान कई बार तकनीशियन कुछ अतिरिक्त समस्याएं भी पहचान लेते हैं जैसे लीकेज, खराब पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक दिक्कत. अगर AC का PCB खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत का खर्च करीब 2000 से 5000 रुपये तक हो सकता है. कैपेसिटर बदलने के लिए लगभग 300 से 900 रुपये लग सकते हैं. फैन मोटर खराब होने पर 1500 से 3000 रुपये तक खर्च आ सकता है. सबसे महंगी मरम्मत कंप्रेसर की होती है जिसके लिए लगभग 5000 से 12000 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है. यह कीमत AC के ब्रांड और मॉडल पर निर्भर करती है.

ज्यादा पैसे देने से कैसे बचें

AC सर्विस कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखने से आप बेवजह के खर्च से बच सकते हैं. काम शुरू होने से पहले हमेशा पूरी कीमत की जानकारी ले लें. भरोसेमंद या अच्छे रिव्यू वाले तकनीशियन को ही चुनें. बिना किसी लीक के सिर्फ कूलिंग कम होने पर गैस भरवाने के लिए तुरंत सहमत न हों. इसके अलावा गर्मियों में हर दो-तीन हफ्ते में फिल्टर खुद साफ कर लेना भी फायदेमंद होता है.

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