आपकी जेब को लगने वाला है जोर का झटका! अप्रैल से महंगे हो सकते है AC समेत ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स

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AC, Fridge Price Hike: अप्रैल में आपकी जेब को जोर का झटका लग सकता है. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से स्मार्टफोन और लैपटॉप के दाम बढ़ रहे हैं और अब बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दाम भी बढ़ सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अप्रैल से फ्रिज, AC और स्मार्ट टीवी की कीमतें बढ़ने का अनुमान है. यानी गर्मी से राहत देने वाले आइटम्स को खरीदते समय ही अब पसीना निकलेगा. दरअसल, कच्चे माल की कीमतें बढ़ने और ट्रांसपोर्ट महंगा होने के कारण कंपनियों की लागत बढ़ गई है और अब इसका असर ग्राहकों की जेब पर पडे़गा.

कितने महंगे हो सकते हैं ये आइटम?

रिपोर्ट्स की मानें तो फ्रिज, AC और स्मार्ट टीवी की कीमतों में 5-6 प्रतिशत का उछाल देखने को मिल सकता है. बता दें कि मेमोरी चिप्स की कमी के कारण इनकी कीमतें बढ़ गई है और इसका असर स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी आदि की कीमतों पर देखने को मिल रहा है. इसी तरह फ्रिज और AC आदि के लिए जरूरी प्लास्टिक, रेजिन और पॉलिमर आदि के दाम भी पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं, जिसका असर अब इनकी कीमतों पर पड़ने वाला है.

स्मार्ट टीवी महंगे होने का यह भी कारण

स्मार्ट टीवी में मेमोरी चिप्स का यूज होता है. इस वजह से इनके दाम बढ़ना तय है. साथ ही LCD पैनल की शॉर्टेज के कारण भी कंपनियों को इन्हें खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है. इस कारण स्मार्ट टीवी की कीमतें बढ़ना तय है. कीमत बढ़ोतरी का ज्यादा असर 32, 43, 55 और 65 इंच के टीवी पर होगी.

लैपटॉप होंगे 35 प्रतिशत तक महंगे

प्रोसेसर, GPU और मेमोरी कंपोनेंट्स के बढ़ते दामों के कारण इस साल लैपटॉप की कीमतों में 35 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है. जानकारों का कहना है कि रैम प्राइसेस के बढ़ने और एंट्री-लेवल इंटेल प्रोसेसर की शॉर्टेज के कारण लैपटॉप्स के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं. पहले 30,000-35,000 रुपये की कीमत में बिकने वाले लैपटॉप अब 45,000 का आंकड़ा छूने लगे हैं.

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