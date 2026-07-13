Use Of Mobile SIM Pin: सिर्फ सिम स्लॉट खोलने के लिए नहीं होती मोबाइल के साथ मिलने वाली पिन, होते हैं कई सारे काम
Use Of Mobile SIM Pin: मोबाइल के साथ मिलने वाली सिम पिन सिर्फ सिम स्लॉट खोलने के लिए नहीं होती. इसका उपयोग रीसेट, मेमोरी कार्ड ट्रे और छोटे छेद साफ करने में भी होता है.
Use Of Mobile SIM Pin: जब भी आप नया फोन खरीदते हैं, तो उसके चार्जर के साथ-साथ एक छोटी सी पिन भी मिलती है. जिसे ज्यादातर लोग समझते हैं कि यह पिन केवल सिम कार्ड को फोन के अंदर डालने और निकालने के ही काम आती है. कई बार तो लोग इसकी अहमियत जाने बिना ही फेंक देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मार्टफोन के साथ मिलने वाली इस पिन का इस्तेमाल केवल सिम कार्ड डालने और निकालने तक ही नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल और भी बहुत जगह होता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
फोन को फोर्स रीस्टार्ट करने में आती है काम
कई यूजर्स की शिकायत होती है कि लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल करने से फोन हैंग होने लगता है या फिर स्क्रीन फ्रीज हो जाती है. ऐसे में आपको बता दें कि वही छोटी सी पिन से आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं. बहुत से फोन्स में एक छोटा सा रीसेट होल होता है, जिसमें इस सिम पिन से दबाकर अपने फोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं. हालांकि आजकल के स्मार्टफोन में ऐसा नहीं होता है लेकिन कई पुराने फोन में ऐसा पहले होता आया है.
इसके अलावा कुछ राउटर और मॉडम में भी एक छोटा सा रीसेट बटन होता है, जो अंदर धंसा हुआ होता है ताकि गलती से न दब जाए. वहीं इस पिन के इस्तेमाल से इस बटन को दबाया जाता है, जिससे राउटर की सेटिंग फिर से फैक्ट्री डिफॉल्ट पर आ जाती है. बस फोन में ही नहीं, स्मार्टवॉच और कुछ छोटे गैजेट्स में भी ऐसा ही एक पिनहोल रीसेट सिस्टम दिया जाता है, जिसको उंगली से प्रेस करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में यह पतली सी पिन बहुत काम आती है.
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छोटे छेद साफ करने और मेमोरी कार्ड निकालने में भी उपयोगी
इस पिन का एक और फायदा यह है कि इसकी मदद से फोन के स्पीकर या चार्जिंग पोर्ट के आसपास जमी हल्की धूल-मिट्टी को भी साफ किया जा सकता है. इसके अलावा जिन फोनों में सिम और मेमोरी कार्ड की ट्रे अलग-अलग होती है, वहां भी यही पिन दोनों ट्रे खोलने के काम आती है. कुल मिलाकर देखा जाए तो यह छोटी सी दिखने वाली पिन बस सिम को डालने और निकालने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि यह और भी कामों के लिए बहुत काम की चीज है.
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