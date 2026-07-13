वेबकैम पर लाल डॉट दिखा? इसका मतलब हमेशा रिकॉर्डिंग नहीं होता, सच जानकर रह जाएंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिना किसी ऐप के लाइट जलने पर मैलवेयर या अनाधिकृत एक्सेस जांचें।

Webcam: वेबकैम आज के समय में काफी इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस बन चुका है. बता दें कि वेबकैम पर दिखने वाला लाल या चमकता हुआ इंडिकेटर देखकर अक्सर लोगों को लगता है कि उनका लैपटॉप या कंप्यूटर कैमरा उनकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है. हालांकि, हर बार ऐसा नहीं होता. कई बार ये लाइट केवल कैमरे के एक्टिव होने का संकेत देती है. हालांकि कुछ स्थिति में रिकॉर्डिंग के दौरान भी ये लाइन दिख सकती है.

नहीं होता हमेशा रिकॉर्डिंग

बता दें कि अगर आप Zoom, Google Meet, Microsoft Teams या किसी वीडियो कॉलिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेबकैम की लाइट जलना नॉर्मल बात है. इस दौरान कैमरा सिर्फ लाइव वीडियो भेज रहा होता है जरूरी नहीं कि आपकी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही हो.

इसी तरह Windows Hello या अन्य फेस अनलॉक फीचर भी कैमरे को कुछ सेकंड के लिए एक्टिव कर सकते हैं जिससे इंडिकेटर जल सकता है.

क्यों दिखाई देती है वेबकैम पर लाल लाइट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर लैपटॉप और एक्सटर्नल वेबकैम में कैमरे के पास एक छोटी LED लाइट होती है. जब कोई ऐप या सॉफ्टवेयर कैमरे का इस्तेमाल करता है तो ये लाइट जल जाती है. इसका मकसद यूजर को ये बताना होता है कि कैमरा इस समय एक्टिव है.

इतना ही नहीं, ध्यान देने वाली बात ये है कि कैमरे का एक्टिव होना हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग का संकेत नहीं होता. कई बार कैमरा केवल लाइव वीडियो दिखाने या फेस रिकग्निशन के लिए भी ऑन रहता है.

कब हों सावधान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने कोई कैमरा इस्तेमाल करने वाला ऐप नहीं खोला है, फिर भी वेबकैम की लाइट बार-बार जल रही है तो ये चिंता की बात हो सकती है. ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि कोई बैकग्राउंड ऐप कैमरे का एक्सेस ले रहा हो या फिर कोई मेलवेयर पहुंच गया हो. ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये चेक करें कि कौन-सा ऐप कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है. Windows और macOS दोनों में Privacy Settings के जरिए ये देखा जा सकता है कि किन ऐप्स को कैमरे की परमिशन मिली हुई है.

कैसे रहें सेफ

वेबकैम की सुरक्षा के लिए केवल भरोसेमंद ऐप्स को ही कैमरा एक्सेस दें. जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है, उनकी परमिशन तुरंत हटा दें. अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें ताकि किसी भी सुरक्षा खतरे से बचा जा सके.

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