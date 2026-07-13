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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp यूजरनेम से साइबर ठगी का डर, सभी चैटिंग ऐप्स के लिए सरकार ला सकती है नए नियम

WhatsApp यूजरनेम से साइबर ठगी का डर, सभी चैटिंग ऐप्स के लिए सरकार ला सकती है नए नियम

WhatsApp के यूजरनेम फीचर से साइबर फ्रॉड के खतरे को देखते हुए भारत सरकार (MeitY) Telegram और Signal समेत सभी चैटिंग ऐप्स के लिए नए नियम बनाने की तैयारी में है.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 13 Jul 2026 05:40 PM (IST)
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WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए सरकार एक जैसे नियम बनाने की तैयारी कर रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ऐसे फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, जिससे देश में काम करने वाले सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसे नियम लागू किए जा सकें.  इसकी सबसे बड़ी वजह WhatsApp का आने वाला यूजरनेम फीचर है, जिसे लेकर सरकार ने साइबर फ्रॉड बढ़ने की आशंका जताई है.

क्या है व्हाट्सऐप का नया फीचर?

WhatsApp एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है , जिसमें यूजर्स अपना मोबाइल नंबर बताए बिना सिर्फ यूजरनेम के जरिए चैट कर सकेंगे. कंपनी का कहना है कि इससे यूजर्स की प्राइवेसी बेहतर होगी, लेकिन सरकार को डर है कि इसी सुविधा का गलत इस्तेमाल कर ठग फर्जी पहचान बनाकर लोगों को निशाना बना सकते हैं. इससे फिशिंग, ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध बढ़ सकते हैं.

सरकार ने व्हाट्सऐप को भेजा नोटिस

इसी वजह से सरकार ने WhatsApp को नोटिस भेजकर कहा था  कि जब तक इस मुद्दे पर चर्चा पूरी नहीं हो जाती, तब तक भारत में यह फीचर लॉन्च न किया जाए. वहीं, MeitY ने Telegram और Signal से भी उनके यूजरनेम फीचर और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी मांगी. इस मामले में WhatsApp और Telegram अपना जवाब सरकार को दे चुके हैं. 

क्या है सरकार का पक्ष?

सरकार का कहना है कि अगर सिर्फ एक ऐप पर रोक लगाई जाए और दूसरे ऐप्स पर वही फीचर चलता रहे तो यह कानूनी रूप से कमजोर फैसला माना जाएगा. ऐसे में सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए एक जैसा नियम बनाना जरूरी है. फिलहाल WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप आईटी एक्ट 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत काम करते हैं, लेकिन इनमें यूजरनेम जैसे फीचर को लेकर कोई अलग नियम नहीं है. 

क्या है सरकार की प्लानिंग?

सरकार अब इसी कमी को दूर करने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार कर रही है. अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और न ही कोई ड्राफ्ट नियम जारी किया गया है. सरकार सभी पक्षों से चर्चा के बाद आगे का निर्णय लेगी. अधिकारियों का कहना है कि मकसद प्राइवेसी और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है, ताकि नए फीचर साइबर अपराधियों के लिए हथियार न बन जाएं.

यह भी पढ़ें: बैंक खातों पर AI साइबर अटैक का खतरा! 4 साल में दोगुने हुए हमले, पढ़ें डराने वाली रिपोर्ट

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 13 Jul 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
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