बार-बार आने वाले बिजनेस मैसेज से मिलेगी राहत! WhatsApp ला रहा नया सिस्टम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुख्य चैट लिस्ट साफ होगी, अनुभव बेहतर बनेगा।

WhatsApp New Feature: व्हाट्सऐप आज के समय में काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप बन चुका है. इसके साथ ही मेटा ने अपने यूजर्स के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए एक नया फीचर जोड़ने का फैसला लिया है. जी हां, दरअसल, मेटा एक नया फीचर देने वाली है जिसकी मदद से व्हाट्सऐप पर बार-बार आने वाले बिजनेस मैसेज एक अलग फोल्डर में चले जाएंगे. इससे रोजमर्रा की बातचीत और ऑफर, डिलीवरी अपडेट या बैंकिंग नोटिफिकेशन जैसी जानकारियों को अलग-अलग मैनेज करना आसान हो जाएगा.

WhatsApp में आने वाला है नया बदलाव

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp जल्द ही ऐसा फीचर ला सकता है जो बड़े बिजनेस अकाउंट्स से आने वाले मैसेज को अपने आप एक अलग Offers & Updates फोल्डर में भेज देगा. फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग चुनिंदा कंपनियों के साथ की जा रही है. इसका मकसद यूजर्स की मेन चैट लिस्ट को फालतू के मैसेज से भरने से बचाना है. अगर ये फीचर सभी यूजर्स के लिए जारी होता है तो पर्सनल चैट और बिजनेस मैसेज अलग-अलग दिखाई देंगे. इससे जरूरी बातचीत ढूंढना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा.





कौन-कौन से मैसेज होंगे शिफ्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए फोल्डर में बिजनेस से जुड़े मैसेज भेजे जाएंगे.

ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी अपडेट

बैंक या सर्विस नोटिफिकेशन

डिस्काउंट ऑफर और प्रमोशनल मैसेज

कूपन और कैशबैक जानकारी

बुकिंग या ऑर्डर स्टेटस अपडेट

इससे आपकी पर्सनल बातचीत और काम से जुड़े मैसेज एक-दूसरे से अलग रहेंगे और चैट लिस्ट पहले के मुकाबले ज्यादा मैनेज्ड दिखाई देगी.

बड़े बिजनेस के मैसेज होंगे अलग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फीचर फिलहाल सिर्फ उन बड़े बिजनेस अकाउंट्स पर लागू होगा जो WhatsApp Business Platform का इस्तेमाल करते हैं. इनमें बैंक, एयरलाइन, ई-कॉमर्स कंपनियां, बड़े रिटेल स्टोर और दूसरे बड़े एंटरप्राइज शामिल हैं.

शुरुआत में ऐसे मैसेज आपकी नॉर्मल चैट लिस्ट में दिखाई देंगे लेकिन कुछ समय बाद WhatsApp उन्हें अपने आप Offers & Updates फोल्डर में शिफ्ट कर देगा. कंपनी फिलहाल अलग-अलग टाइम पीरियड की टेस्टिंग कर रही है जो कुछ घंटों से लेकर लगभग 24 घंटे तक हो सकती है.

यूजर्स के पास रहेगा कंट्रोल

बता दें कि WhatsApp इस फीचर को पूरी तरह अनिवार्य नहीं बनाना चाहता है. अगर कोई यूजर चाहता है कि सभी बिजनेस मैसेज पहले की तरह मेन चैट लिस्ट में ही दिखाई दें तो वह इस फीचर को बंद भी कर सकता है.

हालांकि, यूजर ये तय नहीं कर पाएंगे कि मैसेज कितनी देर बाद नए फोल्डर में जाएं. ये समय सीमा WhatsApp ही तय करेगा और टेस्टिंग के दौरान इसमें बदलाव भी हो सकते हैं.

छोटे बिजनेस अभी नहीं होंगे शामिल

जानकारी के अनुसार, फिलहाल ये फीचर केवल बड़े बिजनेस अकाउंट्स तक ही सीमित रहेंगे. अभी इसे छोटे दुकानदार, लोकल बिजनेस या नॉर्मल WhatsApp Business ऐप इस्तेमाल करने वाले अकाउंट्स को शामिल नहीं किया गया है. हालांकि, अगर ये फीचर सफल रहता है तो आने वाले समय में Meta इसे छोटे कारोबारियों के लिए भी उपलब्ध करा सकता है.

Meta क्यों कर रहा है ये बदलाव

दरअसल, पिछले कुछ सालों में WhatsApp केवल मैसेजिंग ऐप नहीं रहा है बल्कि ये एक बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और कस्टमर सर्विस का भी बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. लाखों कंपनियां ग्राहकों को ऑर्डर अपडेट, ऑफर और सपोर्ट देने के लिए WhatsApp का इस्तेमाल कर रही हैं.

इसी वजह से कई यूजर्स की चैट लिस्ट में बिजनेस मैसेज की लिस्ट लगातार बढ़ रही है. Meta का मानना है कि अगर इन मैसेज को अलग रखा जाए तो लोगों को अपनी पर्सनल चैट्स सर्च करने में आसानी होगी और ऐप का एक्सपीरिएंस भी बेहतर बनेगा.

क्या होगा यूजर्स को फायदा

आपको बता दें कि अगर ये फीचर सभी यूजर्स के लिए जारी किया जाता है तो WhatsApp की मेन चैट लिस्ट पहले से ज्यादा साफ और मैनेज्ड दिखाई देगी. पर्सनल चैट्स, परिवार और दोस्तों के मैसेज आसानी से मिलेंगे जबकि ऑफर, बैंकिंग अलर्ट और डिलीवरी अपडेट अलग फोल्डर में सेफ रहेंगे. इससे जरूरी बिजनेस जानकारी भी नहीं खोएगी और रोजमर्रा की चैट का एक्सपीरिएंस भी बेहतर हो जाएगा.

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