मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनए आईफोन की लॉन्चिंग से पहले ऐप्पल को लगा बड़ा झटका! जानें कैसे

नए आईफोन की लॉन्चिंग से पहले ऐप्पल को लगा बड़ा झटका! जानें कैसे

iPhone Shipment: नए आईफोन की लॉन्चिंग से पहले ऐप्पल को बड़ा झटका लगा है. ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि चार साल बाद पहली बार भारत में आईफोन की शिपमेंट में गिरावट देखी जा रही है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 03 Aug 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत में ऐप्पल को पहली बार आईफोन शिपमेंट में गिरावट।
  • सप्लाई कमी, फाइनेंस ऑफर, पुराने दाम रहे मुख्य कारण।
  • दूसरी तिमाही में 1% व सालाना 4-6% गिरावट का अनुमान।
  • त्योहारी सीजन में छूट नहीं, नए आईफोन सितंबर में लॉन्च।

iPhone Shipment: अगले महीने नए आईफोन की लॉन्चिंग से पहले ऐप्पल को बड़ा झटका लगा है. लगातार बढ़ोतरी के बाद ऐप्पल को पहली बार भारत में आईफोन की शिपमेंट में सालाना आधार पर गिरावट का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, इसके पीछे डिमांड में कमी आना वजह नहीं है बल्कि सप्लाई शॉर्टेज और दामों में कमी न आने के कारण इस साल आईफोन की बिक्री में कमी देखी जा रही है. गौरतलब है कि दिसंबर, 2025 में खत्म हुई तिमाही से भारत में ऐप्पल की ग्रोथ धीमी पड़ रही है. आइए जानते हैं कि आईफोन शिपमेंट को लेकर क्या जानकारी सामने आई है और इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं.

किस वजह से पड़ा है शिपमेंट पर असर?
नए आईफोन की लॉन्चिंग से पहले ऐप्पल को लगा बड़ा झटका! जानें कैसे

आईफोन में लोगों की दिलचस्पी अभी भी मजबूती से बनी हुई है, लेकिन कई आईफोन मॉडल्स के अवेलेबल न होने, फाइनेंसिंग और एक्सचेंज ऑफर की कमी और पुराने आईफोन की कीमतें उम्मीद के मुताबिक कम न होने के कारण लोग आईफोन खरीदने से बच रहे हैं. जानकारों का मानना है कि भले ही भारत ऐप्पल के सबसे तेजी से बढ़ते रेवेन्यू वाली मार्केट बनी हुई है, लेकिन इन कारणों से 2026 में आईफोन की शिपमेंट में कमी आ सकती है. मनीकंट्रोल से बात करते हुए IDC इंडिया की रिसर्च मैनेजर उपासना जोशी ने कहा कि सिर्फ ऐप्पल ऐसी कंपनी है, जिसने अपने पुराने मॉडल्स के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन अब अफॉर्डेबिलिटी ऑफर कम हैं, जिसके कारण आईफोन के सेल आउट प्राइस पिछली तिमाहियों से अधिक बने हुए हैं.

एंड्रॉयड फोन हुए महंगे, आईफोन के दाम नहीं बदले

सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो और नथिंग समेत लगभग सभी एंड्रॉयड कंपनियां अपने मॉडल्स के दाम बढ़ा चुकी हैं. गूगल ने भी कंफर्म किया है कि इस महीने लॉन्च हो रही पिक्सल 11 सीरीज को बढ़े हुए दामों पर लॉन्च किया जाएगा. दूसरी तरफ ऐप्पल ने अभी तक आईफोन के दाम नहीं बढ़ाए हैं. हालांकि, आईफोन खरीदने के लिए अब फाइनेंसिंग स्कीम्स भी सीमित हैं और इन पर एक्सचेंज के तहत भारी डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा. इस कारण आज भी पुराने आईफोन अपनी लॉन्चिंग कीमत के आसपास ही बिक रहे हैं.

शिपमेंट में कितनी गिरावट का अनुमान?

इस साल की दूसरी तिमाही में कुल स्मार्टफोन शिपमेंट में 11-12 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इस दौरान आईफोन की शिपमेंट सालाना आधार पर करीब 1 प्रतिशत कम हुई, जो पहली तिमाही के 5 प्रतिशत के मुकाबले बेहतर है. पिछले साल ऐप्पल ने भारत में 14.3 मिलियन आईफोन शिप किए थे. इस साल इसमें करीब 4-6 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है. आईफोन 15,16 और आईफोन 17 सीरीज की सप्लाई में बाधा और आईफोन 18 का इस साल लॉन्च न होना इसके पीछे के बड़े कारण माने जा रहे हैं. इससे पहले आई काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया था कि अप्रैल-जून तिमाही में आईफोन की शिपमेंट में सालाना आधार पर 3 प्रतिशत गिरावट आई थी. करीब 4 साल बाद यह पहली बार हुआ था, जब ऐप्पल को किसी तिमाही में ऐसा झटका लगा हो.

फेस्टिव सीजन में भी आईफोन के दाम कम होने की उम्मीद नहीं

आमतौर पर ग्राहकों को फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन के दाम कम होने की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार उन्हें निराशा का सामना करना पड़ सकता है. अगर ऐप्पल की बात करें तो सितंबर में नई सीरीज लॉन्च होने से पहले ऐप्पल पुराने मॉडल के दाम लगभग 10,000 रुपये तक कम कर देती है. पर इस बार कंपनी नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है. सितंबर में ऐप्पल आईफोन 18 मॉडल लॉन्च नहीं करेगी, जिसके कारण हाई डिमांड वाले आईफोन 17 की कीमत में कटौती की उम्मीद नहीं है. दूसरी तरफ मेमोरी चिप्स शॉर्टेज के कारण आईफोन महंगे होने का खतरा भी मंडरा रहा है. इस वजह से ग्राहकों को इस फेस्टिव सीजन आईफोन पर डिस्काउंट मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. 

सितंबर में लॉन्च होंगे ये आईफोन
नए आईफोन की लॉन्चिंग से पहले ऐप्पल को लगा बड़ा झटका! जानें कैसे

ऐप्पल सितंबर के दूसरे सप्ताह में नए आईफोन लॉन्च करेगी. इनमें आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और पहला फोल्डेबल iPhone Ultra शामिल होगा. इस सीरीज के बाकी मॉडल जैसे आईफोन 18, आईफोन 18e और आईफोन एयर 2 को अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

बीते हफ्ते एआई की दुनिया में क्या-क्या हुआ? यहां जानें अपडेट

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Smartphone Price Apple TECH NEWS IPhone Ultra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
नए आईफोन की लॉन्चिंग से पहले ऐप्पल को लगा बड़ा झटका! जानें कैसे
नए आईफोन की लॉन्चिंग से पहले ऐप्पल को लगा बड़ा झटका! जानें कैसे
टेक्नोलॉजी
GaN Charger Technology: आम चार्जर से कितने अलग होते हैं GaN Charger, समझें इसकी तकनीक?
आम चार्जर से कितने अलग होते हैं GaN Charger, समझें इसकी तकनीक?
टेक्नोलॉजी
Apple Maps, Google Maps या Waze? कार चलाने वालों के लिए कौन है सबसे बेस्ट
Apple Maps, Google Maps या Waze? कार चलाने वालों के लिए कौन है सबसे बेस्ट
टेक्नोलॉजी
बीते हफ्ते एआई की दुनिया में क्या-क्या हुआ? यहां जानें अपडेट
बीते हफ्ते एआई की दुनिया में क्या-क्या हुआ? यहां जानें अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया में कांग्रेस जीत की ओर! आठवें राउंड की काउंटिंग के बाद इतना है जीत-हार का अंतर
Live: दतिया में कांग्रेस जीत की ओर! आठवें राउंड की काउंटिंग के बाद इतना है जीत-हार का अंतर
इंडिया
'जंतर मंतर की जगह...', दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब
'जंतर मंतर की जगह...', दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब
ओटीटी
'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' मदद के नाम पर बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड
'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड
क्रिकेट
‘अब टीम में लौटने...' अपनी वापसी पर भुवनेश्वर कुमार का बड़ा बयान
‘अब टीम में लौटने...' अपनी वापसी पर भुवनेश्वर कुमार का बड़ा बयान
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
इंडिया
Xप्लेन: आपके राज्य में अब भी बारिश नहीं हुई, तो पानी को कितना तरस जाएंगे?
आपके राज्य में अब भी बारिश नहीं हुई, तो पानी को कितना तरस जाएंगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण कोर्ट से बरी, सांसद बेटे करण भूषण बोले- 3.5 साल का संकट...
बृजभूषण कोर्ट से बरी, सांसद बेटे करण भूषण बोले- 3.5 साल का संकट...
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Embed widget