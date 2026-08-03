बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?

आकिब नबी (Auqib Nabi) ने सोमवार (03 अगस्त) को टीम इंडिया में जगह हासिल की. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एलान करते हुए बताया कि श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए आकिब ने चोटिल जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस किया. यह पहला मौका रहा कि जब जम्मू एंड कश्मीर से आने वाले आकिब को भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा बनाया गया. टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी. उससे पहले आइए जानते हैं कि आकिब की टोटल नेटवर्थ कितनी हैं, यानी वह कितने अमीर हैं.

आकिब 2018 से जम्मू एंड कश्मीर के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं. 2020 में उन्होंने राज्य के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. पिछले यानी IPL 2026 के सीजन में आकिब को दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था, जिसके साथ वह सीजन में सबसे महंगे बिकने वाले कुछ चुनिंदा अनकैप्ड प्लेयर्स में शामिल हुए.

आकिब नबी की नेटवर्थ

लंबे वक्त तक आकिब की कमाई का मुख्य जरिया घरेलू क्रिकेट रहा. रणजी के पिछले यानी 2025-26 सीजन में उन्होंने सबसे ज्यादा 60 विकेट लेकर सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद उन्हें आईपीएल में खरीदा गया और उन्हें टीम इंडिया में लाने की चर्चा तेज हो गई.

आईपीएल में अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आकिब कई विज्ञापनों में भी नजर आए, जिससे उनकी कमाई में जाहिर तौर पर इजाफा हुआ होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 के पहले क्वार्टर तक आकिब की नेटवर्थ 10 से 15 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है. क्रिकेटर अक्सर कार और बाइक के शौकीन होते हैं, लेकिन फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर के खिलाड़ी के कार और बाइक कलेक्शन की कोई जानकारी मौजूद नहीं हैं.

आकिब नबी का करियर

नजर डालें आकिब नबी के करियर पर, तो अब तक उन्होंने 43 फर्स्ट क्लास, 36 लिस्ट-ए और 39 टी20 मुकाबले खेल लिए हैं. फर्स्ट क्लास की 71 पारियों में उन्होंने 162 विकेट लिए. इसके अलावा लिस्ट-ए की 36 पारियों में 56 विकेट चटकाए. बाकी टी20 की 39 पारियों में आकिब ने 43 विकेट लिए. आईपीएल के पहले सीजन में आकिब ने 5 मैच खेले, जिसमें कोई विकेट नहीं ले सके.

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