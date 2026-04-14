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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीJio, Airtel, Vi और BSNL के रिचार्ज! कॉलिंग से डेटा तक का बेनिफिट्स, जानें कौन है सबसे सस्ता?

Jio, Airtel, Vi और BSNL के रिचार्ज! कॉलिंग से डेटा तक का बेनिफिट्स, जानें कौन है सबसे सस्ता?

Jio Vs Airtel Vs Vi Vs BSNL: Airtel का सबसे किफायती प्लान 199 रुपये का है जिसमें 28 दिनों की वैधता दी जाती है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS मिलते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Apr 2026 09:51 AM (IST)
Jio Vs Airtel Vs Vi Vs BSNL: Airtel का सबसे किफायती प्लान 199 रुपये का है जिसमें 28 दिनों की वैधता दी जाती है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS मिलते हैं.

महंगाई के दौर में हर कोई ऐसा रिचार्ज प्लान चाहता है जो कम कीमत में जरूरी सुविधाएं दे सके. अगर आप भी अपने नंबर को एक्टिव रखते हुए कॉलिंग और थोड़ा बहुत डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Reliance Jio, Airtel, Vodafone Idea (Vi) और BSNL के पास कई सस्ते ऑप्शन मौजूद हैं जिनकी कीमत 99 रुपये से शुरू होती है.

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Reliance Jio अपने यूजर्स के लिए 189 रुपये का बजट प्लान देता है जिसमें 28 दिनों की वैधता मिलती है. इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है, साथ ही 300 SMS और कुल 2GB डेटा मिलता है. डेटा खत्म होने के बाद भी इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता बल्कि धीमी स्पीड पर चलता रहता है. इसके अलावा, यूजर्स को जियो टीवी और एआई क्लाउड जैसी अतिरिक्त सेवाओं का एक्सेस भी मिलता है.
Reliance Jio अपने यूजर्स के लिए 189 रुपये का बजट प्लान देता है जिसमें 28 दिनों की वैधता मिलती है. इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है, साथ ही 300 SMS और कुल 2GB डेटा मिलता है. डेटा खत्म होने के बाद भी इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता बल्कि धीमी स्पीड पर चलता रहता है. इसके अलावा, यूजर्स को जियो टीवी और एआई क्लाउड जैसी अतिरिक्त सेवाओं का एक्सेस भी मिलता है.
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Airtel का सबसे किफायती प्लान 199 रुपये का है जिसमें 28 दिनों की वैधता दी जाती है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS मिलते हैं और कुल 2GB डेटा दिया जाता है. हालांकि डेटा लिमिट खत्म होने के बाद अलग से चार्ज देना पड़ सकता है. इस प्लान की खासियत यह है कि इसमें कुछ प्रीमियम सर्विसेज जैसे कंटेंट और ऐप्स का एक्सेस भी दिया जाता है जो इसे थोड़ा खास बनाता है.
Airtel का सबसे किफायती प्लान 199 रुपये का है जिसमें 28 दिनों की वैधता दी जाती है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS मिलते हैं और कुल 2GB डेटा दिया जाता है. हालांकि डेटा लिमिट खत्म होने के बाद अलग से चार्ज देना पड़ सकता है. इस प्लान की खासियत यह है कि इसमें कुछ प्रीमियम सर्विसेज जैसे कंटेंट और ऐप्स का एक्सेस भी दिया जाता है जो इसे थोड़ा खास बनाता है.
Published at : 14 Apr 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio VI BSNL TECH NEWS HINDI

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