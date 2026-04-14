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Jio, Airtel, Vi और BSNL के रिचार्ज! कॉलिंग से डेटा तक का बेनिफिट्स, जानें कौन है सबसे सस्ता?
Jio Vs Airtel Vs Vi Vs BSNL: Airtel का सबसे किफायती प्लान 199 रुपये का है जिसमें 28 दिनों की वैधता दी जाती है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS मिलते हैं.
महंगाई के दौर में हर कोई ऐसा रिचार्ज प्लान चाहता है जो कम कीमत में जरूरी सुविधाएं दे सके. अगर आप भी अपने नंबर को एक्टिव रखते हुए कॉलिंग और थोड़ा बहुत डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Reliance Jio, Airtel, Vodafone Idea (Vi) और BSNL के पास कई सस्ते ऑप्शन मौजूद हैं जिनकी कीमत 99 रुपये से शुरू होती है.
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Published at : 14 Apr 2026 09:51 AM (IST)
Tags :Airtel Reliance Jio VI BSNL TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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