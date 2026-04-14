Jio, Airtel, Vi और BSNL के रिचार्ज! कॉलिंग से डेटा तक का बेनिफिट्स, जानें कौन है सबसे सस्ता?

Reliance Jio अपने यूजर्स के लिए 189 रुपये का बजट प्लान देता है जिसमें 28 दिनों की वैधता मिलती है. इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है, साथ ही 300 SMS और कुल 2GB डेटा मिलता है. डेटा खत्म होने के बाद भी इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता बल्कि धीमी स्पीड पर चलता रहता है. इसके अलावा, यूजर्स को जियो टीवी और एआई क्लाउड जैसी अतिरिक्त सेवाओं का एक्सेस भी मिलता है.