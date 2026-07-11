मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, कहा- PDA अब सहेगा नहीं

मेरठ में हुई दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और न्याय की इस लड़ाई में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी सरकार पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी करे और मृतक बेटी को न्याय मिले.

वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा-"जब वो खुद ही बेलगाम है जिसके हाथ में लगाम है, तो फिर उनका क्या, जो उनके दरबार में दरबान है!‘मेरठ की बेटी’ के साथ हुए महा-अत्याचार व हत्या के बाद जिस तरह नामजद आरोपियों पर कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आंदोलनकारियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लगाया गया है, वो नाइंसाफी की पराकाष्ठा है."

पीडीए अब सहेगा नहीं, कहेगा- अखिलेश यादव

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे लिखा-"इससे भी अधिक गंभीर बात ये है कि जिस पुलिस से न्याय की उम्मीद होती है, उनके ही उच्चाधिकारी अन्याय और अपने अहंकार के अनवरत झापड़ आम जनता के गाल पर मार रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल चुका जिसका वीडियो उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि को खंडित कर रहा है. इससे वो पुलिसकर्मी भी शर्मिंदा हैं जो अपनी कर्तव्यपरायणता और आम जनता के प्रति संवेदनशील हैं और सदैव मानवीय दृष्टिकोण से अपना काम करते हैं." पीडीए अब सहेगा नहीं, कहेगा! सच तो ये है कि जिस राज्य का मुख्य ही महिलाओं के साथ, विशेष रूप से एक युवा मृतक की शोक-संतप्त माँ से सरेआम अभद्रता का वाचन करे, उसकी पुलिस से कोई भी उम्मीद करना बेमानी है. मस्तिष्क का आदेश ही, उँगलियाँ मानती हैं. अब जनता भाजपाइयों का भाषण सुनने के मूड में नहीं है."

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