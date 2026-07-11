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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआईफोन के इन फीचर्स की ज्यादा लोगों को नहीं है जानकारी, लाइफ बना देंगे आसान

आईफोन के इन फीचर्स की ज्यादा लोगों को नहीं है जानकारी, लाइफ बना देंगे आसान

Hidden Feature of iPhone: आईफोन फीचर्स का एक पिटारा है, जिसमें हर काम के लिए फीचर अवेलेबल है. इसमें से कई ऐसे फीचर भी हैं, जिनके बारे में ज्यादातर आईफोन यूजर्स को जानकारी भी नहीं है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 11 Jul 2026 07:02 AM (IST)
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  • कीबोर्ड को ट्रैकपैड में बदलकर कर्सर आसानी से चलाएं।

Hidden Feature of iPhone: आईफोन में फीचर्स की कोई कमी नहीं है. हर साल नई अपडेट के साथ ऐप्पल इसके फीचर्स की लिस्ट को बढ़ाती जाती है. अब आईफोन में इतने फीचर्स हो गए हैं कि कई लोग इनमें से ज्यादातर का तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं. आज हम आपके लिए ऐसे ही फीचर्स की एक लिस्ट लेकर आए हैं. इसकी मदद से आप जान पाएंगे कि आईफोन यूज करने के बाद भी आप इसके कितने फीचर्स से अनजान हैं.

बैक टैप से होते हैं इतने काम

कम ही लोगों को इस बात का पता है कि आईफोन के पीछे भी एक बटन होती है. कम से कम एक्सेसिबिलिटी फीचर्स तो इससे एक्सेस किए जा सकते हैं. दरअसल, आप आईफोन के पीछे बीच वाले हिस्से में डबल और ट्रिपल टैप कर स्क्रीनशॉट लेने, फ्लैशलाइट ऑन-ऑफ करने, कैमरा ऐप ओपन करने और शॉर्टकट ट्रिगर कर सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी सेक्शन में जाकर टच पर टैप करें और यहां आपको बैक टैप का ऑप्शन दिखेगा. आप आप एक्शन असाइन कर पाएंगे.

वेबपेज से गायब हो जाएगा डिस्ट्रैक्टिंग कंटेट

सफारी ब्राउजर में वेबपेज से डिस्ट्रैक्टिंग कंटेट को हटाने का फीचर मिलता है. यह वेबपेज से उस आइटम को पूरी तरह गायब कर देगा, जिसे आप देखना नहीं चाहते. इसके लिए सफारी में वेबसाइट ओपन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर दिखने वाले पेज मेनू बटन पर टैप करें. यहां आपको Hide Distracting Items नजर आएगा. इस पर टैप करें और उस कंटेट को सेलेक्ट कर लें, जिसे आप हटाना चाहते हैं. डन बटन दबाते ही आइटम गायब हो जाएगा.

मोशन सिकनेस से छुटकारा दिलाएगा यह फीचर

कई लोगों को सफर के दौरान उल्टी आने और जी मिचलाने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. अगर आपको भी मोशन सिकनेस है तो आईफोन का एक फीचर आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए आईफोन में Vehicle Motion Cues दिया गया है. यह आईफोन के सेंसर डेटा की मदद से यह पता लगाता है कि आपका व्हीकल कैसे मूव हो रहा है. फिर उसी आधार पर आपको फोन की स्क्रीन पर मूविंग डॉट्स दिखाएगा. इस तरह आपका ब्रेन सराउंडिंग मोशन से कनेक्ट रहेगा और आपको मोशन सिकनेस नहीं होगी. इसे इनेबल करने के लिए सेटिंग > एक्सेसिबिलिटी> मोशन> Show Vehicle Motion Cues में जाएं.

कीबोर्ड बन जाता है ट्रैकपैड

आप दिन में कई बार आईफोन का कीबोर्ड यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने इसे कभी ट्रैकपैड बनाकर यूज किया है? कीपैड को ट्रैकपैड बनाने के लिए स्पेसबार को प्रेस कर होल्ड करें. अब पूरा कीबोर्ड ब्लर हो जाएगा और आप अपनी उंगली की मदद से कर्सर को राइट-लेफ्ट या अपनी मर्जी से कहीं भी स्लाइड कर पाएंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 11 Jul 2026 07:02 AM (IST)
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