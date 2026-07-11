आईफोन के इन फीचर्स की ज्यादा लोगों को नहीं है जानकारी, लाइफ बना देंगे आसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कीबोर्ड को ट्रैकपैड में बदलकर कर्सर आसानी से चलाएं।

Hidden Feature of iPhone: आईफोन में फीचर्स की कोई कमी नहीं है. हर साल नई अपडेट के साथ ऐप्पल इसके फीचर्स की लिस्ट को बढ़ाती जाती है. अब आईफोन में इतने फीचर्स हो गए हैं कि कई लोग इनमें से ज्यादातर का तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं. आज हम आपके लिए ऐसे ही फीचर्स की एक लिस्ट लेकर आए हैं. इसकी मदद से आप जान पाएंगे कि आईफोन यूज करने के बाद भी आप इसके कितने फीचर्स से अनजान हैं.

बैक टैप से होते हैं इतने काम

कम ही लोगों को इस बात का पता है कि आईफोन के पीछे भी एक बटन होती है. कम से कम एक्सेसिबिलिटी फीचर्स तो इससे एक्सेस किए जा सकते हैं. दरअसल, आप आईफोन के पीछे बीच वाले हिस्से में डबल और ट्रिपल टैप कर स्क्रीनशॉट लेने, फ्लैशलाइट ऑन-ऑफ करने, कैमरा ऐप ओपन करने और शॉर्टकट ट्रिगर कर सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी सेक्शन में जाकर टच पर टैप करें और यहां आपको बैक टैप का ऑप्शन दिखेगा. आप आप एक्शन असाइन कर पाएंगे.

वेबपेज से गायब हो जाएगा डिस्ट्रैक्टिंग कंटेट

सफारी ब्राउजर में वेबपेज से डिस्ट्रैक्टिंग कंटेट को हटाने का फीचर मिलता है. यह वेबपेज से उस आइटम को पूरी तरह गायब कर देगा, जिसे आप देखना नहीं चाहते. इसके लिए सफारी में वेबसाइट ओपन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर दिखने वाले पेज मेनू बटन पर टैप करें. यहां आपको Hide Distracting Items नजर आएगा. इस पर टैप करें और उस कंटेट को सेलेक्ट कर लें, जिसे आप हटाना चाहते हैं. डन बटन दबाते ही आइटम गायब हो जाएगा.

मोशन सिकनेस से छुटकारा दिलाएगा यह फीचर

कई लोगों को सफर के दौरान उल्टी आने और जी मिचलाने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. अगर आपको भी मोशन सिकनेस है तो आईफोन का एक फीचर आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए आईफोन में Vehicle Motion Cues दिया गया है. यह आईफोन के सेंसर डेटा की मदद से यह पता लगाता है कि आपका व्हीकल कैसे मूव हो रहा है. फिर उसी आधार पर आपको फोन की स्क्रीन पर मूविंग डॉट्स दिखाएगा. इस तरह आपका ब्रेन सराउंडिंग मोशन से कनेक्ट रहेगा और आपको मोशन सिकनेस नहीं होगी. इसे इनेबल करने के लिए सेटिंग > एक्सेसिबिलिटी> मोशन> Show Vehicle Motion Cues में जाएं.

कीबोर्ड बन जाता है ट्रैकपैड

आप दिन में कई बार आईफोन का कीबोर्ड यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने इसे कभी ट्रैकपैड बनाकर यूज किया है? कीपैड को ट्रैकपैड बनाने के लिए स्पेसबार को प्रेस कर होल्ड करें. अब पूरा कीबोर्ड ब्लर हो जाएगा और आप अपनी उंगली की मदद से कर्सर को राइट-लेफ्ट या अपनी मर्जी से कहीं भी स्लाइड कर पाएंगे.

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