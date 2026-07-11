भारत आ रही 500 KM से ज्यादा रेंज वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार, जानिए क्या होगी खासियत?

भारतीय कार बाजार में में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसी कड़ी में JSW MG Motor India अपनी नई प्रीमियम SUV MG Hector Hawk से जल्द पर्दा उठाने की तैयारी कर रही है.

माना जा रहा है कि यह SUV चीन में बिकने वाली MG Starlight 560 पर बेस्ड होगी और इसे इलेक्ट्रिक (EV) के साथ-साथ प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) अवतार में भी पेश किया जा सकता है. खास बात यह है कि अगर इसका PHEV मॉडल भारत में लॉन्च होता है तो यह अपने सेगमेंट की पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी.

इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की बात की जाए तो MG Hector Hawk EV में 56.7kWh की बैटरी दी जा सकती है. इसके साथ फ्रंट एक्सल पर एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है. यह SUV एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है. लंबी रेंज के चलते यह कार शहर के साथ-साथ हाईवे पर भी आरामदायक सफर का फील दे सकती है.

क्या है इस तकनीक की खासियत?

इस SUV का सबसे खास मॉडल इसका Plug-in Hybrid (PHEV) वर्जन माना जा रहा है. PHEV तकनीक ऐसी होती है, जिसमें कार को बाहर से चार्ज भी किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन भी काम करता है. यानी अगर बैटरी खत्म हो जाए, तो ड्राइवर को चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि कार पेट्रोल इंजन के सहारे आगे चलती रहेगी. यही वजह है कि प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक को इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कार का बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जाता है.

MG Hector Hawk PHEV में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5kWh की बैटरी दी जा सकती है. दोनों मिलकर करीब 197 बीएचपी की पावर जनरेट करेंगे. खास बात यह है कि यह SUV केवल इलेक्ट्रिक मोड में लगभग 100 किलोमीटर तक चल सकती है. इसका मतलब है कि रोजाना शहर के अंदर होने वाली ज्यादातर ड्राइव बिना पेट्रोल खर्च किए केवल बैटरी के दम पर पूरी की जा सकती है. वहीं लंबी यात्रा के दौरान पेट्रोल इंजन अपने आप काम करेगा, जिससे रेंज की चिंता भी खत्म हो जाएगी.

कब लॉन्च की जाएगी ये गाड़ी?

नई MG Hector Hawk को मौजूदा MG Hector से ऊपर पोजिशन किया जाएगा. यानी यह कंपनी की ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न SUV होगी. इसमें मौजूदा Hector की तुलना में ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, बेहतर फीचर्स और नया डिजाइन देखने को मिल सकता है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि कंपनी EV और PHEV दोनों वर्जन को एक साथ लॉन्च करेगी या पहले किसी एक मॉडल को बाजार में उतारेगी.

जानकारी के मुताबिक MG 16 जुलाई को इस नई SUV से पर्दा उठा सकती है, जबकि इसकी कीमत और बिक्री से जुड़ी घोषणा फेस्टिव सीजन के आसपास की जा सकती है. अगर कंपनी Plug-in Hybrid तकनीक के साथ इस SUV को भारतीय बाजार में लाती है, तो यह उन ग्राहकों के लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है जो इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का फील चाहते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा के चलते चार्जिंग की परेशानी से भी बचना चाहते हैं.

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