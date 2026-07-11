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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीUSB Cable Safety Tips : USB Cable भी हो सकती है आपकी डिवाइस के लिए खतरनाक, खरीदते समय जरूर चेक करें ये चीजें

USB Cable Safety Tips : USB Cable भी हो सकती है आपकी डिवाइस के लिए खतरनाक, खरीदते समय जरूर चेक करें ये चीजें

USB Cable Safety Tips : लोग अक्सर नई डिवाइस खरीदते समय उसके प्रोसेसर, कैमरा या बैटरी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन केबल की क्वालिटी को नजरअंदाज कर देते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Jul 2026 11:22 AM (IST)
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USB Cable Safety Tips : USB केबल का यूज लगभग हर स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे गैजेट में होता है. लोग अक्सर नई डिवाइस खरीदते समय उसके प्रोसेसर, कैमरा या बैटरी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन केबल की क्वालिटी को नजरअंदाज कर देते हैं. यही छोटी-सी लापरवाही कई बार महंगी साबित हो सकती है. खराब क्वालिटी वाली USB केबल न सिर्फ चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर की स्पीड कम कर सकती है, बल्कि चार्जर या डिवाइस को नुकसान पहुंचाने, शॉर्ट सर्किट होने और कुछ मामलों में आग लगने जैसी घटनाओं का कारण भी बन सकती है.

यही वजह है कि केबल खरीदते समय उसकी कीमत के साथ क्वालिटी और सुरक्षा मानकों को भी देखना जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि USB Cable आपकी डिवाइस के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है और इसे खरीदते समय क्या चीजें जरूर चेक करें. 

USB Cable आपकी डिवाइस के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है?

USB केबल सिर्फ फोन या लैपटॉप चार्ज नहीं करती है, बल्कि इसके जरिए डेटा भी ट्रांसफर होता है, अगर आप खराब क्वालिटी वाली, नकली या छेड़छाड़ की गई USB केबल इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपकी डिवाइस के लिए खतरा बन सकती है. ऐसी केबल जरूरत से ज्यादा बिजली सप्लाई करके चार्जिंग पोर्ट या हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकती है, शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग का कारण बन सकती है. वहीं, सार्वजनिक जगहों या गलत सोर्स वाली USB केबल के जरिए साइबर अपराधी मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपके फोन या लैपटॉप का निजी डेटा, पासवर्ड और बैंकिंग जानकारी चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है. 

इसे खरीदते समय क्या चीजें जरूर चेक करें?

1. ब्रांड जरूर चेक करें - USB केबल खरीदते समय बिना पहचान वाले या सस्ते लोकल ब्रांड से बचें. अच्छी कंपनियों की केबल में जरूरी सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जिससे डिवाइस को नुकसान होने का खतरा कम रहता है. 

2. USB-C to USB-C केबल चेक करें - अगर आपका फोन, लैपटॉप और चार्जर USB-C सपोर्ट करते हैं, तो USB-C to USB-C केबल ही खरीदें. यह USB-A के मुकाबले ज्यादा तेज डेटा ट्रांसफर और बेहतर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. 

3. Thunderbolt या USB4 केबल चुनें - अगर बजट है, तो Thunderbolt 3/4/5 या USB4 केबल खरीदें. ये केबल ज्यादा अच्छे क्वालिटी और सुरक्षा मानकों के साथ आती हैं, इसलिए इनके सुरक्षित और बेहतर प्रफोर्मेंस की संभावना ज्यादा रहती है. 

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4. केबल की क्वालिटी और वजन चेक करें - अच्छी क्वालिटी की केबल में मोटे कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है, इसलिए वह सामान्य केबल की तुलना में थोड़ी भारी होती है. अगर कोई केबल बाकी ऑप्शन से बहुत हल्की लगे, तो उसे खरीदने से पहले सावधानी बरतें. 

5.मैग्नेटिक अडैप्टर और बहुत पुरानी केबल से बचें - थर्ड-पार्टी मैग्नेटिक USB अडैप्टर हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. वहीं कई साल पुरानी USB केबल जरूरत से ज्यादा पावर सप्लाई कर सकती हैं, जिससे डिवाइस के पोर्ट या अन्य पार्ट्स खराब हो सकते हैं. 

6. बिना सोर्स वाली केबल न खरीदें - पब्लिक पर मिली या बिना भरोसे वाले सेलर की USB केबल इस्तेमाल न करें. ऐसी केबल के जरिए मैलवेयर इंस्टॉल होने और निजी डेटा चोरी होने का खतरा रहता है. हमेशा रजिस्टर्ड सेलर या सही कंपनी की केबल ही खरीदें. 

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Published at : 11 Jul 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
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