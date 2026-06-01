वॉशिंग मशीन में ये दिक्कतें दिखते ही हो जाएं अलर्ट, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मशीन छूने पर करंट आना खतरनाक, वायरिंग खराब होने का संकेत।

मशीन से जलने की गंध आने पर तुरंत बंद करें।

पानी लीक होने पर शॉर्ट सर्किट और करंट का खतरा।

मशीन का अत्यधिक हिलना या तेज आवाज आना।

Washing Machine Warning Signs: वॉशिंग मशीन हमारे घरों में लगभग रोजाना यूज होती है, लेकिन इसकी मैंटेनेंस और सर्विसिंग पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है. जब तक खराब होकर यह बंद न हो जाए, इसकी सर्विसिंग की बारी नहीं आती है. कई बार मशीन ऐसे वॉर्निंग साइन देने लगती है, जिन्हें इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मशीन में किन दिक्कतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर आपकी वॉशिंग मशीन में ये संकेत नजर आ रहे हैं तो तुरंत रिपेयरिंग करवाने की जरूरत है. ऐसा न करने पर हादसा भी हो सकता है.

मशीन छूने पर करंट आना

अगर मशीन छूने पर करंट आ रहा है तो यह बहुत खतरनाक संकेत है और जानलेवा भी साबित हो सकता है. अगर मशीन में करंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसके इंटरनल वायर डैमेज हो चुके हैं या पानी उन पार्ट्स पर जा रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए. ऐसी स्थिति में मशीन यूज करना खतरे से खाली नहीं है. इसलिए तुरंत इसे टेक्नीशियन को दिखाने की जरूरत है.

जलने की गंध आना

अगर वॉशिंग मशीन को यूज करते समय इससे जलने की गंध आ रही है तो इसे तुरंत बंद कर दें. गंध आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. मोटर के ओवरहीट होने, वायर्स के जलकर पिघल जाने, कैपेसिटर के फटने या बेल्ट के जोर से घिसने के कारण ऐसी बदबू आती है. अगर आप इसके बावजूद मशीन का यूज बंद नहीं करते हैं तो आग लगने तक का खतरा रहता है. इसलिए जलने की बदबू आते ही मशीन को बंद कर दें और टेक्नीशियन को बुलाकर इसे ठीक करवा लें.

पानी लीक होना

अगर वॉशिंग मशीन से पानी लीक हो रहा है तो यह बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है. कई बार पाइप और डोर सील्स लूज या क्रैक होने के कारण पानी रिसने लगता है. इस पानी से शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा रहता है, जिसके बाद मशीन को छूते ही करंट आने लगता है. इसलिए इस दिक्कत को भी नजरअंदाज न करें और इसकी मरम्मत करवा लें.

मशीन का हिलना और तेज आवाज आना

अगर यूज करते समय मशीन जोर-जोर से हिल रही है या इससे तेज आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि इसका लोड बैलेंस नहीं है. कई बार सस्पेंशन खराब होने के कारण ऐसी दिक्कत आने लगती है. इसलिए खराब सस्पेंशन को नए से रिप्लेस कर लें.

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