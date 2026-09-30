Solar से चलेगा पूरा Data Center, जानें कितने Panels की पड़ेगी जरूरत?

मौसम , बादल और जगह बदलने पर सोलर से बनने वाली बिजली भी कम-ज्यादा होती है. ऐसे में सिर्फ पैनलों की संख्या तय कर देने से डेटा सेंटर की पूरी बिजली जरूरत पूरी नहीं हो जाती है. साथ ही डेटा सेंटर को सिर्फ सोलर बिजली पर चलाना आसान नहीं है. सोलर के साथ दूसरे बिजली सोर्स रखना ज्यादा सही तरीका माना जाता है.