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Solar से चलेगा पूरा Data Center, जानें कितने Panels की पड़ेगी जरूरत?
AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ Data Centers की बिजली जरूरत भी बढ़ रही है, लेकिन क्या इन्हें पूरी तरह Solar Energy से चलाया जा सकता है. जानिए Solar से Data Center चलाने के लिए Panel का पूरा हिसाब
AI और Cloud Computing के बढ़ते इस्तेमाल ने Data Centers को टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक जरूरी हिस्सा बना दिया है. इन सेंटरों में लगातार बड़ी संख्या में सर्वर और दूसरी मशीनें काम करती हैं, इसलिए इन्हें 24 घंटे बिजली की जरूरत होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतनी बड़ी बिजली जरूरत को सोलर पैनल से पूरा किया जा सकता है. अगर किसी Data Center को पूरी तरह Solar Energy पर चलाना हो, तो इसके लिए कितने Solar Panels और कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी. तो आइए जानते हैं कि Solar से Data Center चलाने के लिए कितने Panels की जरूरत पड़ेगी.
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Published at : 30 Sep 2026 10:45 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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