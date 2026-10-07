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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPlayStation Portal में बड़ा अपग्रेड! नए मॉडल में मिल सकती है OLED स्क्रीन

PlayStation Portal में बड़ा अपग्रेड! नए मॉडल में मिल सकती है OLED स्क्रीन

Sony PlayStation Portal को नए मॉडल के साथ बड़ा अपग्रेड मिल सकता है. नए Portal में OLED स्क्रीन के साथ दो नए मॉडल देखने को मिल सकते हैं. जानिए इस गेमिंग डिवाइस में क्या बदल सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Oct 2026 07:40 PM (IST)
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  • OLED स्क्रीन, Android 15, Wi-Fi 5 जैसे फीचर्स संभावित हैं.

गेमिंग की दुनिया में Sony अपने PlayStation Portal को एक बड़े अपग्रेड के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी कर सकता है. कंपनी के इस गेम स्ट्रीमिंग डिवाइस के नए मॉडल से जुड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें OLED स्क्रीन मिलने की संभावना जताई जा रही है. खास बात यह है कि Sony कथित तौर पर एक नहीं, बल्कि दो नए PlayStation हार्डवेयर मॉडल पर काम कर रहा है. अगर OLED डिस्प्ले वाला Portal आता है, तो यह मौजूदा मॉडल के मुकाबले स्क्रीन एक्सपीरियंस में बड़ा बदलाव ला सकता है. 

दो नए मॉडल की जानकारी आई सामने

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नए PlayStation हार्डवेयर से जुड़ी यह जानकारी X पर सामने आई है और यह Wi-Fi Alliance की फाइलिंग से मिली है. फाइलिंग में CFI-Y2000 और CFI-Y2105 मॉडल नंबर वाले दो डिवाइस दिखाई दिए हैं. मौजूदा PlayStation Portal के मॉडल नंबर CFI-Y100 सीरीज में आते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि ये सिर्फ छोटे बदलाव वाले मॉडल नहीं, बल्कि नई जनरेशन के डिवाइस हो सकते हैं, हालांकि फाइलिंग में इन डिवाइसेज के पूरे स्पेसिफिकेशन नहीं दिए गए हैं और यह भी साफ तौर पर नहीं बताया गया है कि ये नए PlayStation Portal मॉडल ही हैं. 

Android 15 और Wi-Fi 5 का सपोर्ट

फाइलिंग के मुताबिक इन डिवाइसेज को Gaming Console कैटेगरी में Computer Entertainment System के तौर पर लिस्ट किया गया है. इनमें Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम और कनेक्टिविटी के लिए Dual-band Wi-Fi 5 दिया जा सकता है. डिवाइस में 3.5mm हेडफोन जैक और USB के जरिए चार्जिंग की सुविधा भी बताई गई है. 

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OLED स्क्रीन बन सकती है सबसे बड़ा बदलाव

नए Portal में OLED डिस्प्ले मिलने की चर्चा सबसे ज्यादा है. इससे स्क्रीन पर ब्लैक कलर ज्यादा गहरा और कॉन्ट्रास्ट बेहतर दिखाई दे सकता है. खासकर डार्क गेमिंग सीन में इसका फायदा देखने को मिल सकता है. एक रिपोर्ट में पहले दावा किया गया था कि Sony OLED स्क्रीन वाले PlayStation Portal पर काम कर रहा है और इसे 2026 के खत्म होने से पहले पेश किया जा सकता है. नई फाइलिंग इस टाइमलाइन से मिली हुई नजर आती है. 

क्या Vita की वापसी जैसा होगा नया Portal?

Sony ने 2011 में PSP के बाद PlayStation Vita लॉन्च किया था. इसमें पीछे की तरफ टच पैनल जैसे फीचर्स थे, लेकिन इसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. इसके बाद कंपनी ने हैंडहेल्ड कंसोल मार्केट से दूरी बना ली. PlayStation Portal इससे अलग है. यह न तो पोर्टेबल PS5 है और न ही Vita का सीधा नया मॉडल है. इसमें PS5 से गेम स्ट्रीम किए जा सकते हैं और PlayStation Plus सब्सक्रिप्शन के जरिए क्लाउड गेमिंग भी की जा सकती है. अब OLED स्क्रीन वाला नया Portal Sony के पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस को नया लुक और बेहतर स्क्रीन एक्सपीरियंस दे सकता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 07 Oct 2026 07:40 PM (IST)
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