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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतुम मुझे पाकिस्तान भेजना चाहते हो...सचिन पर बरसीं सीमा हैदर

तुम मुझे पाकिस्तान भेजना चाहते हो...सचिन पर बरसीं सीमा हैदर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर और सचिन मीणा के बीच हल्की फुल्की नोकझोक देखने को मिल रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Oct 2026 01:52 PM (IST)
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सीमा हैदर उर्फ सीमा मीणा को कौन नहीं जानता. अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा आजकल अपने दूसरे पति सचिन मीणा के साथ एनसीआर में रहती हैं. इस दौरान कपल में हल्के फुल्के झगड़े भी देखने को मिलते हैं. अब फिर से सीमा हैदर और सचिन मीणा के बीच खट्टी मीठी तकरार देखने को मिली है जिसमें सचिन मीणा सीमा को पाकिस्तान जाने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

सचिन मीणा ने सीमा से पाकिस्तान जाने को कहा?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर और सचिन मीणा के बीच हल्की फुल्की नोकझोक देखने को मिल रही है. जिसे लेकर सीमा कहती है कि आप तो मुझे वापस पाकिस्तान भेजना चाहते हो, इसके बाद सचिन कहता है कि तुझे पाकिस्तान जाना है क्या वापस? इसके जवाब में सीमा भी हंसने लगती है और सचिन से हल्की फुल्की बहस करने लगती है. इसके बाद सचिन सीमा से काम करने को कहता है और कहता है अगर उसने यह काम कर दिया तो वह सीमा को इनाम के तौर पर 100 रुपये देगा.

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पाकिस्तान से भारत आई थी सीमा हैदर

आपको बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई हैं. एक ऑनलाइन गेम के जरिए सीमा और सचिन की जान पहचान हुई थी जिसके बाद सीमा और सचिन में प्यार हो गया था. सीमा के पहले पति से चार बच्चे हैं जिन्हें वह पाकिस्तान से साथ लेकर आई थी, बाकी दो बच्चे उन्हें भारत आने के बाद हुए हैं जिनका पिता सचिन मीणा है. अब दोनों दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी हैं.

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यूजर्स बोले, लगता है सचिन अपनी सीमा से परेशान हो गए

वीडियो को Seema Meena नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सीमा को सचिन से प्यार है. एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान से भारत आ गई डर भी नहीं लगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सचिन सीमा से परेशान हो गया है क्या? भाई मत बोल ऐसा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 01:52 PM (IST)
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