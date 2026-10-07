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अपने फार्म हाउस पर कैसे उगाएं जापान का कामो बैंगन, कितना होगा मुनाफा?
जापान के क्योटो की पारंपरिक कामो बैंगन किस्म अपने गोल आकार और गहरे बैंगनी रंग के लिए खास पहचान रखती है. फार्म हाउस पर इसकी खेती शुरू करने से पहले सही बीज, मौसम और बाजार की जानकारी लेना जरूरी है.
Kamo Brinjal Farming: अगर आपके फार्म हाउस में आम सब्जियों के साथ कुछ ऐसा उगाने की इच्छा है, जो दिखने में ही लोगों का ध्यान खींच ले, तो कामो बैंगन आपके लिए दिलचस्प विकल्प हो सकता है. जापान के क्योटो की यह पारंपरिक बैंगन किस्म अपने गोल आकार और गहरे बैंगनी रंग के लिए खास पहचान रखती है. इसे देखकर पहली नजर में शायद आपको आम बैंगन जैसा लगे, लेकिन इसका आकार और इस्तेमाल इसे अलग बनाता है. हालांकि, भारत में इसकी खेती शुरू करने से पहले बीज, मौसम और बाजार की अच्छी जानकारी लेना जरूरी है.
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Published at : 07 Oct 2026 04:34 PM (IST)
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