अपने फार्म हाउस पर कैसे उगाएं जापान का कामो बैंगन, कितना होगा मुनाफा?

फार्म हाउस में कैसे लगाएं?: इसे उगाने के लिए सबसे पहले असली और भरोसेमंद बीज की पहचान जरूरी है. ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें पानी आसानी से निकल जाए और खेत में पानी जमा न हो. पर्याप्त धूप वाली जगह पर इसकी खेती करें. भारत के अलग-अलग इलाकों में इसकी खेती का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहेगा.