Google आपकी पुरानी Activity खुद हटाएगा, Account में ऑन करें ये फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑटो-डिलीट से वैयक्तिकृत सुझावों पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है.

Google पर हम क्या सर्च करते हैं, कौन-से ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, YouTube पर क्या देखते हैं और लोकेशन से जुड़ी कौन-सी एक्टिविटी होती है, इन सबका रिकॉर्ड अकाउंट में सेव हो सकता है. समय के साथ यह हिस्ट्री काफी लंबी हो जाती है. ऐसे में हर बार पुरानी एक्टिविटी को खुद जाकर डिलीट करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है. Google इसी के लिए Auto-delete का ऑप्शन देता है, जिसकी मदद से पुरानी एक्टिविटी को तय समय के बाद अपने आप हटाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Google आपकी पुरानी Activity खुद कैसे हटाएगा और Account में कौन-सा फीचर ऑन करें.

Google आपकी पुरानी Activity खुद कैसे हटाएगा?

Google Account में Auto-delete एक ऐसा ऑप्शन है, जिससे यूजर अपनी पुरानी एक्टिविटी को अपने आप हटाने की सेटिंग कर सकता है. इसमें यह तय किया जा सकता है कि Google आपकी एक्टिविटी को कितने समय तक सेव रखे. उपलब्ध ऑप्शनों में 3 महीने, 18 महीने और 36 महीने की अवधि शामिल है. एक बार यह सेटिंग चुनने के बाद तय समय से पुरानी एक्टिविटी अपने आप डिलीट होती रहती है.

Account में कौन-सा फीचर ऑन करें?

1. Google Account की सेटिंग में जाएं - इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने Google Account में लॉग इन करें. इसके बाद अकाउंट की Settings में जाएं. यहीं से आपकी Google Activity से जुड़ी सेटिंग्स को मैनेज किया जा सकता है.

2. Data & Privacy सेक्शन खोलें - Settings में जाने के बाद Data & Privacy सेक्शन चुनें. इस हिस्से में Google Account से जुड़ी हिस्ट्री और दूसरी डेटा सेटिंग्स को मैनेज करने के ऑप्शन मिलते हैं.

3. अपनी Activity History चुनें - इसके बाद History Settings में जाएं. यहां आप उस एक्टिविटी को चुन सकते हैं, जिसे मैनेज करना चाहते हैं. इसमें Web & App Activity और YouTube History जैसी हिस्ट्री शामिल हैं.

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4. Auto-delete का ऑप्शन चुनें - अब चुनी गई Activity History में Auto-delete का ऑप्शन मिलेगा. इसे ऑन करने के बाद आपको यह तय करना होगा कि पुरानी एक्टिविटी कितने समय बाद अपने आप डिलीट होनी चाहिए. यहां 3, 18 या 36 महीने की अवधि में से ऑप्शन चुना जा सकता है.

Auto-delete ऑन करने से पहले रखें ध्यान

पुरानी एक्टिविटी हटाने से Google की हिस्ट्री पर आधारित कुछ पर्सनलाइज्ड सुझाव कम हो सकते हैं. अगर आप पर्सनलाइज्ड Recommendations चाहते हैं, तो Auto-delete के लिए ज्यादा समय वाला ऑप्शन चुन सकते हैं. इससे आपकी पुरानी Activity लंबे समय तक सेव रहेगी और तय अवधि पूरी होने के बाद ही अपने आप हटेगी.

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