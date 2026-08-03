'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड

आकांक्षा चौधरी ‘लॉक अप 2' से एविक्ट हो चुकी हैं. वहीं शो के दौरान उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत के दिनों की एक शॉकिंग घटना का खुलासा किया था. दरअलल शो से बाहर होने से पहले, उन्होंने दावा किया था कि ब्यूटी पेजेंट की दुनिया के एक जाने-माने शख्स ने उन्हें फाइनेंशियल हेल्प के बदले एक गंदी डिमांड की थी.

शो में अपने मॉडलिंग के दिनों की शॉकिंग घटना का खुलासा करते हुए आकांक्षा ने बताया कि वह एक पेजेंट में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन उनके पास कपड़े, ट्रेनिंग और दूसरे खर्चों के लिए पैसे नहीं थे. उन्होंने कहा, "मुझे कपड़ों, ट्रेनिंग फीस और बाकी चीजों के लिए करीब 1-2 लाख रुपये चाहिए थे." उन्होंने यह भी बताया कि उस समय उनका परिवार उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं था.

पेजेंट में जज रह चुके शख्स से आकांक्षा ने मांगी थी मदद

आकांक्षा के मुताबिक, उन्होंने एक सीनियर से कॉन्टेक्ट किया जिन्हें वह कई सालों से जानती थीं. उन्होंने बताया कि वह शख्स कई पेजेंट में जज रह चुके थे और उभरते हुए कंटेस्टेंट्स की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए जाने जाते थे, आकांक्षा ने कहा कि उन्होंने उनसे कुछ समय के लिए मदद मांगी और बदले में उनके लिए काम करने का ऑफर भी दिया, ताकि वह काम के जरिए उस रकम को चुका सकें. आकांक्षा का आरोप है कि वह शख्स गए और उन्हें अपने घर बुलाया. क्योंकि वह पहले भी उनके घर जा चुकी थीं, इसलिए उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा और उन्होंने उनसे मिलने का फैसला किया.

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‘पुश किया और मुझे पकड़ लिया’

आकांक्षा ने आगे खुलासा किया, "जब मैं गई, वो आए. उन्होंने पहले मुझे गले लगाने के लिए अप्रोच किया, लेकिन गले लगाने के लिए बजाय, उन्होंने मुझे पुश किया... और मुझे पकड़ लिया।" आकांक्षा ने आगे कहा, "वह बहुत बूढ़े थे, इसलिए मैंने उनका हाथ पकड़ा और झटक दिया."

महीने में 5-6 बार संबंध बनाने होंगे

आकांक्षा ने आगे दावा किया कि जिस फाइनेँशियल हेल्प के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उसके बदले उस आदमी ने एक साफ-साफ गलत ऑफर रखा था. आकांक्षा ने बताया कि उस शख्स ने कहा, "मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे. मतलब, उन्होंने मुझे पूरी टाइमलाइन दे दी थी कि एक महीने में तुम्हें 5-6 बार ऐसा करना पड़ेगा."

आकांक्षा ने आरोप लगाया कि उस आदमी ने यह भी बताया कि उन्हें हर महीने उससे कितनी बार मिलना होगा. आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने तुरंत उस ऑफर को ठुकरा दिया. उनके अनुसार, उन्होंने उस आदमी से कहा कि अगर उन्हें उसकी नीयत के बारे में पहले पता होता, तो वह उससे मिलने के लिए कभी राज़ी नहीं होतीं. आकांक्षा के इस खुलासे ने होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख से लेकर बाकी को-कंटेस्टेंट को भी हैरान कर दिया.

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